Samsung, 2026 rekor seviyede kâr elde edebilir

Tam Boyutta Gör Samsung, 2026 yılında tarihinin en yüksek faaliyet kârına ulaşabilir. Kiwoon Securities’ten üst düzey bir araştırmacı, şirketin önümüzdeki yıl faaliyet kârının 90 ila 100 trilyon won (62-69 milyar dolar) aralığında olmasını bekliyor. Analist Park Yoo-ak’a göre, bu yükselişin arkasında 2nm GAA teknolojisinde verim artışı, NAND ve DRAM fiyatlarının yükselişi ile HBM4 pazar payının genişlemesi gibi bir dizi stratejik faktör bulunuyor.

2026’da 69 milyar kâr üretilebilir

Samsung’un 2nm GAA süreci, şirketin üretim alanındaki önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu teknolojinin ilk gerçek sınavı Exynos 2600 yonga setinin Galaxy S26 serisinde performansını nasıl göstereceği olacak. Ayrıca, 2nm GAA siparişleri Çinli iki kripto madenciliği ekipmanı üreticisinden alınırken Tesla ile imzalanan 16,5 milyar dolarlık anlaşma da sürecin verimliliğini artıracak ve Samsung’un müşteri tabanını güçlendirecek.

Ayrıca HBM4 pazar payındaki artış ve genel amaçlı DRAM fiyatlarındaki yüzde 56’lık yükselişin şirketin gelirlerini önemli ölçüde destekleyeceği belirtiliyor. Samsung, Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneklerini Qualcomm’a değerlendirme amaçlı sunmuş olsa da, asıl etkin rol Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın 2026’da piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkacak. KB Securities’ten Kim Dong-won’a göreGoogle TPU siparişlerindeki artış da Samsung’un başarı hikâyesinin önemli parçalarından biri.

Artan bellek tedariki ve Google Gemini entegrasyonu sayesinde yükselen Galaxy akıllı telefon satışlarının da şirketin faaliyet kârına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Tahmin edilen 69 milyar dolarlık faaliyet kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 129’luk muazzam bir artış anlamına geliyor.

