    AMD zam hazırlığında: Ryzen 9000 işlemciler ve dahası

    AMD'nin 3 Kasım'dan itibaren yeni bir fiyat artışına gideceği ortaya çıktı. Artışın Ryzen 9000 ve eski Ryzen modellerini kapsadığı belirtiliyor. İşte detaylar...

    AMD zam hazırlığında: Ryzen 9000 işlemciler ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında uzun süredir devam eden maliyet artışı, sektörün tamamında baskı oluşturmaya devam ediyor. DRAM ve HBM üretimindeki daralma, yalnızca ekran kartı üreticilerini değil, işlemci tarafında agresif rekabet yürütmeye çalışan firmaları da zorlamaya başladı. Son olarak AMD'nin Ryzen 9000 ve eski nesil Ryzen işlemciler için fiyat artışına gideceği ortaya çıktı.

    Yeni fiyatlar bu gece başlıyor

    Overclock 3D, AMD'nin iş ortaklarını Ryzen 9000 serisi ve eski Ryzen işlemciler için geçerli olacak fiyat artışı için bilgilendirdiğini söylüyor. Yeni fiyatlar ise bu gece yarısı uygulanmaya başlayacak.

    Paylaşılan detaylara göre, planlanan fiyat artışı bu kez bellek kıtlığı ile bağlantılı değil. AMD tarafından herhangi bir resmi detay paylaşılmadığı için üretim maliyetleri, wafer fiyatları ve imalat süreçlerindeki değişimlere vurgu yapılıyor. Ancak DDR5 maliyetlerinin zaten yükseldiği bir dönemde CPU fiyatlarındaki artış, yeni sistem toplamak isteyen kullanıcıların maliyetini daha da artıracak.

    GPU tarafında ise tablo daha karışık. AMD henüz Radeon serisine yönelik herhangi bir fiyat artışını doğrulamasa da, kart üreticilerinin gelecek yıl yükselen maliyetlere göre hazırlık yaptığı belirtiliyor. PowerColor temsilcisinin kısa süre önce Reddit'te yaptığı açıklamada, tatil döneminden sonra GPU fiyatlarının artmasının muhtemel olduğunu duyurmuştu. Bu nedenle GPU zamları hâlâ dedikodu aşamasında olsa da üreticilerin bekleyişi sürüyor.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

