AMD zam hazırlığında: Ryzen 9000 işlemciler ve dahası

Yeni fiyatlar bu gece başlıyor
Overclock 3D, AMD'nin iş ortaklarını Ryzen 9000 serisi ve eski Ryzen işlemciler için geçerli olacak fiyat artışı için bilgilendirdiğini söylüyor. Yeni fiyatlar ise bu gece yarısı uygulanmaya başlayacak.
Paylaşılan detaylara göre, planlanan fiyat artışı bu kez bellek kıtlığı ile bağlantılı değil. AMD tarafından herhangi bir resmi detay paylaşılmadığı için üretim maliyetleri, wafer fiyatları ve imalat süreçlerindeki değişimlere vurgu yapılıyor. Ancak DDR5 maliyetlerinin zaten yükseldiği bir dönemde CPU fiyatlarındaki artış, yeni sistem toplamak isteyen kullanıcıların maliyetini daha da artıracak.
GPU tarafında ise tablo daha karışık. AMD henüz Radeon serisine yönelik herhangi bir fiyat artışını doğrulamasa da, kart üreticilerinin gelecek yıl yükselen maliyetlere göre hazırlık yaptığı belirtiliyor. PowerColor temsilcisinin kısa süre önce Reddit'te yaptığı açıklamada, tatil döneminden sonra GPU fiyatlarının artmasının muhtemel olduğunu duyurmuştu. Bu nedenle GPU zamları hâlâ dedikodu aşamasında olsa da üreticilerin bekleyişi sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
