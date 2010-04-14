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Intel bu yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyar dolar gelir elde etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya işlemci devi Intel, 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyrek dilimde Intel, 10.3 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerinde %44 artış kaydeden Intel, bir önceki çeyreğe göreyse %4 düşüş yaşadı ancak %7 düşüş olacağını öngören analistlerin beklentilerine kıyasla daha iyi bir grafik çizdi. 2.4 milyar dolar ile net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %288, bir önceki çeyrek dilime göreyse %7 arttırmayı başaran Intel, yine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 32 cent, bir önceki çeyreğe göreyse 3 cent artışla hisse başına 43 cent gelir elde etti.

Intel'in ilk çeyrek gelirlerinde en güçlü kalemlerden birini mobil işlemciler oluşturuyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3, Core i5 ve Core i7 mobil işlemcileri üreticilerden yoğun talep gören Intel'de, Data Center ve Mimari gruplarında ise satışların %8 ve %9 düştüğü, işlemcilerde ise ortalama satış fiyatlarının bir miktar arttığı belirtiliyor. Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek için Intel, 10.2 milyar dolar (± 400 milyon dolar) gelir bekliyor.


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UzmaN345 9 yıl
amd nin işlemcileri iyi özellikle ev kullanıcıları için; ama amd ekran kartında bombayı patlatmıştı 2 millar dx 11 cpu sattını unutmayalım tabiki mobil cihazlarda çok geride ve profesyonel kullanıcılar için çözumleri yok neyazıkki
ve şuan oyuncular phenom 2 x6 çıkıcak çok performanslı bir işlemci olucak ve asus formula anakartla mütiş bir oyun pc si olur ama dedigim gibi hala eksikleri var işlemci tarafında mobil cihazlar ve profesyonel kullanıcılar için çözümleri yok buyu yuzden intel gelir rekorları kırmaya devam ediyor
ve son olarak grafik karta nvidiayı buyuk bir ezimete urattı
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geberit 9 yıl
Amd de kim satarsa satsın ,yeterki satsın da piyasadan silinmesin bu ara çok solgun görünüyo Amd yaptığı eski mimarileri yamalamak sadece, cpu pazarına pek değer vermiyo sanki.
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lj94 9 yıl
amd kullanıcı kazanmak için fiyattan ödün veriyor bnce buda zararına oluyor.amdnin intele kafa tutacagını sanmıyorum.
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carloska 9 yıl
insanlar bilgisiz olduğu sürece intel daha çok kazanır... geçen bi arkadaş ofis için 800 tl civarı sistem toplayalım dedi bende ucuz yollu amd3 toplicaktım bana demesin mi amd istemem o çok ısınıo felan... çok çok önce bi amd si vrmış çok ısınıyomuş fan çok ses yapıyomuş tövbe etmiş sonra gitmişler p4 sistem almışlar.. hadi dedim o anlamıo pc den piyasadanda haberi yk aynı işyerinde pc den iyi anlayan biride amd sistem için 200-300 dolar civarında iyi soğutan bi kasan olması lazım felan deyince durumun gerçekten çok vahim olduğunu gördüm.. şu anda Ph II X3 720 2.8 oc le 3.5 1.525v ikinci 40 liralık soğutucuyla hiç bi hava sirkülasyonu olmayan dandik bi kasa ile yükte 50 dereceyi bulmuyor şu an...
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gun 9 yıl
Amd masa üstü işlemciler ile anca rekabet edebiliyor yani arge açısından. Üstüne sunucu ve mobil pazarda arge yapacak gücü ve bunu gerçekleştirecek fabrika yatırımı yapmasının imkanı yok.
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renklem 9 yıl
Net kâra bakar mısınız 2.4 milyar dolar. ve bu çeyrek dönem için sanırım. intel'in fabrikaları küçük çaplı devlet olma özelliğinde sanki
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yasar_lives 9 yıl
İntel Milyar Dolar ZENGİN. Amd Milyon Dolar FAKİR :S
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censef57 9 yıl
yazık ediyor amd kendine ne diye bıraktıysa mobil platformu. bu sefer intelden tazminat da alamaz zarar eder.
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Kumandan 9 yıl

censef57

yazık ediyor amd kendine ne diye bıraktıysa mobil platformu. bu sefer intelden tazminat da alamaz zarar eder.


amd'nin karını sadece intelden aldığı tazminatlar oluşturuyor gibi konuşmuşsunuz
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