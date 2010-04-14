Intel bu yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyar dolar gelir elde etti

Dünya işlemci devi Intel, 2010 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan üç aylık ilk çeyrek dilimde Intel, 10.3 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerinde %44 artış kaydeden Intel, bir önceki çeyreğe göreyse %4 düşüş yaşadı ancak %7 düşüş olacağını öngören analistlerin beklentilerine kıyasla daha iyi bir grafik çizdi. 2.4 milyar dolar ile net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre %288, bir önceki çeyrek dilime göreyse %7 arttırmayı başaran Intel, yine bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 32 cent, bir önceki çeyreğe göreyse 3 cent artışla hisse başına 43 cent gelir elde etti.

Intel'in ilk çeyrek gelirlerinde en güçlü kalemlerden birini mobil işlemciler oluşturuyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3, Core i5 ve Core i7 mobil işlemcileri üreticilerden yoğun talep gören Intel'de, Data Center ve Mimari gruplarında ise satışların %8 ve %9 düştüğü, işlemcilerde ise ortalama satış fiyatlarının bir miktar arttığı belirtiliyor. Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek için Intel, 10.2 milyar dolar (± 400 milyon dolar) gelir bekliyor.