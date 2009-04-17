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Intel çift çekirdekli 45nm mobil Celeron işlemcilerini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli 45nm mobil Celeron işlemcilerini hazırlıyor
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Dizüstü bilgisayarlar için Nehalem mimarili mobil işlemcilerin kullanılacağı yeni nesil Calpella platformu üzerinde çalışan Intel, maliyet odaklı sistemler için çift çekirdekli mobil Celeron işlemcilerini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı işlemcilerin yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemlerinde kullanıma sunulacağı ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Merom tabanlı Celeron işlemcilerin yerini alacağı belirtiliyor.

Intel'in T3000 ve T3100 olarak isimlendireceği belirtilen yeni işlemcilerden ilk modelin 1.8GHz'de çalışacağı, 3100 modelinin ise 1.9GHz'de görev yaoacağı belirtiliyor. Her ikisi de 800MHz FSB desteği, 1MB seviye 2 bellek ve 35 Watt'lık ısıl güç tüketimi gibi detaylara sahip olacak işlemcilerin fiyatlandırma noktasında ise yerlerini alacakları Celeron T1600 ve T1700 modelleriyle benzer çizgilerde olmaları bekleniyor. Belirttiğimiz gibi yeni işlemciler için hedeflenen tarih yılın üçüncü çeyreği.


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prescott2400 10 yıl
değil çift çekirdek 8 çekirdekli modelini bile çıkartsa gider sempron işlemci alırım ama celeron almam.
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ahmetkep 10 yıl
Zaten DH üyelerine hitap etmez bu tarz işlemciler.DH üyeleri performans çılgınıdır

Bu tip işlemciler bütçesi düşük , Office ve iş yerinde kullanılmak üzere tasarlanmış düşük profilli işlemcilerdir.
Ürün pörtveyi ve piyasa hakimiyeti açısından İntel celeronu herzaman kullanmıştır.
Kalkıpta oyun performansını tartışacak halimiz yok.
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sertacaygun 10 yıl
P8600 bile 25W TDP'ye sahip. Saçmalık olmuş. Gerçi, onlarca çeşit dizüstü işlemcisinin olması bile ayrı bir saçmalık...
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max975 10 yıl
İNTEL PİYASAYA fiyat performans anlamda da ele geçirmek için gerekli..
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