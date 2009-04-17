Intel çift çekirdekli 45nm mobil Celeron işlemcilerini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Dizüstü bilgisayarlar için Nehalem mimarili mobil işlemcilerin kullanılacağı yeni nesil Calpella platformu üzerinde çalışan Intel, maliyet odaklı sistemler için çift çekirdekli mobil Celeron işlemcilerini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı işlemcilerin yılın üçüncü çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemlerinde kullanıma sunulacağı ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Merom tabanlı Celeron işlemcilerin yerini alacağı belirtiliyor.

Intel'in T3000 ve T3100 olarak isimlendireceği belirtilen yeni işlemcilerden ilk modelin 1.8GHz'de çalışacağı, 3100 modelinin ise 1.9GHz'de görev yaoacağı belirtiliyor. Her ikisi de 800MHz FSB desteği, 1MB seviye 2 bellek ve 35 Watt'lık ısıl güç tüketimi gibi detaylara sahip olacak işlemcilerin fiyatlandırma noktasında ise yerlerini alacakları Celeron T1600 ve T1700 modelleriyle benzer çizgilerde olmaları bekleniyor. Belirttiğimiz gibi yeni işlemciler için hedeflenen tarih yılın üçüncü çeyreği.