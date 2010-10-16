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Intel çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E5800'ü satışa sunuyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hacimli üretime başlayan Intel, güncel ürün gamı için yeni model hazırlıklarını da sürdürüyor. Resmi lansmanını Ocak ayında yapacağı Sandy Bridge işlemcileriyle 2011'in sonuna kadar ürün gamının önemli bir kısmını güncellemeyi planlayan Intel, mevcut ürün gamına Pentium E5800 modelini eklemeye hazırlanıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisi, Wolfdale-3M tasarımını temel alaıyor ve 3200MHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt. Sanallaştırma teknolojisini de destekleyen yeni işlemc,i 70 Avro seviyesinden sunulacak.


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vadamama 8 yıl
Hazır sistem satan firmalar kullanır belki :) Yoksa o paraya müşteri bulması biraz zor gibi.
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Rainbow6 8 yıl
Bu teknolojide bir islemci icin 70 avro cok gibi geldi bana ... madem soket 775 de islemci devam ettirmek isiyor 7000 8000 serisine benzer islemciler yapsa daha iyi olur
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ghost recon advanced 8 yıl
100 ile 120 tl arası olsa belki alınabilir ama burda 150 tl ye yaklaşır kolay kolayda satılmaz
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alacakll 8 yıl
egosunu tatmin etmek isteeyen alıcaktır.cebini düşünen bu paraya amd işlemcisi alır.
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ahmetkep 8 yıl

alacakll

egosunu tatmin etmek isteeyen alıcaktır.cebini düşünen bu paraya amd işlemcisi alır.

ne egosumuş bu çözemedim ben..

upgrade yapmak isteyen düşünebilir.
sıfır sisteme bilinçli kullanıcı almaz zaten..
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Tolgá 8 yıl
70 Avro bide.170i bulur burda alınmaz.eğer iyi vidli olursa canavarın teki olur bu cpu
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hapocod 8 yıl
aynı parayı Amd 4 çekirdekli işlemci alınır
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::Ashes:: 8 yıl
giriş seviyesinde ve 400liraya kadar intelin hiç bir şansı yok..
Fp oranı yüksek işlemci yapamaz..Ama satabilir belli olmaz..
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CrySystem 8 yıl
Giriş seviyesinde bir çok kullanıcı tercih edecektir bu cpu'i.
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