Intel çift çekirdekli yeni işlemcisi Pentium E5800'ü satışa sunuyor

Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcileri için hacimli üretime başlayan Intel, güncel ürün gamı için yeni model hazırlıklarını da sürdürüyor. Resmi lansmanını Ocak ayında yapacağı Sandy Bridge işlemcileriyle 2011'in sonuna kadar ürün gamının önemli bir kısmını güncellemeyi planlayan Intel, mevcut ürün gamına Pentium E5800 modelini eklemeye hazırlanıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Pentium E5800 işlemcisi, Wolfdale-3M tasarımını temel alaıyor ve 3200MHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt. Sanallaştırma teknolojisini de destekleyen yeni işlemc,i 70 Avro seviyesinden sunulacak.