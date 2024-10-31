Intel CEO'su şirketin ihtiyaç duyduğu doğru kişi mi? Pek öyle görünmüyor

Gelsinger, devasa TSMC indirimini kaybettirdi
Gelsinger'ın Intel’e dönüşü, başta yatırımcılar ve çalışanlar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Teknoloji kökenli bir yöneticinin tekrar şirketin başına geçmesi, Intel için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti o dönemlerde. Ne de olsa Gelsinger, kariyerinin 30 yılında Intel için emek dökmüştü. Ancak bu iyimserlik, Gelsinger’ın TSMC konusunda yaptığı hataların ortaya çıkmasıyla çok da uzun sürmedi.
Bu ifadeler Tayvanlı TSMC’nin Intel'e verdiği cömert koşulları (TSMC'nin Intel için çip basacağı 23.000 dolarlık 3 nanometrelik yonga plakalarında yaklaşık yüzde 40 indirim) iptal etmesine yol açtı ve Intel'in kar marjlarını etkiledi. TSMC kurucusu Morris Chang, Gelsinger'in açıklamalarının ardından "çok kaba bir adam" ifadelerini kullanmıştı.
Gelsinger’ın Intel için çizdiği vizyonda, şirketin TSMC gibi yarı iletken üretim devleriyle rekabet edebilecek bir pozisyona gelmesi ve büyük bir dökümhane oyuncusuna dönüşmesi yer alıyordu. Bu doğrultuda milyarlarca dolarlık yeni fabrikalar kurmayı ve gelişmiş üretim süreçleri geliştirmeyi amaçlayan Intel, bu hedeflere ulaşmada önemli engellerle karşılaştı. Şirketin en yeni teknolojilerinden biri olan 18A çip üretim süreci, teknik sorunlar ve gecikmeler nedeniyle hedeflenen başarıyı yakalamakta zorlandı ve zorlanmaya devam ediyor. Intel, 18A üretim sürecinin iyi kalitede olduğunu ve 2025’te süreç liderliğini geri almalarını sağlayacağını söylüyor. Öte yandan potansiyel müşteriler yeni teknolojiyi halen benimsemiş değil. Öte yandan Intel'in üretim tesisi yatırımlarında da gecikmeler yaşanıyor. Polonya ve Almanya’daki projelerin en az 2 yıl ertelendiği açıklanmıştı.
Intel son yıllarda sadece kaybediyor
Intel’in pazar performansında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Şirketin 2023 yılı geliri, Gelsinger’ın görevi devraldığı zamana kıyasla yüzde 30’un üzerinde azalarak 54 milyar dolara düştü. Bu yıl için ise, Intel’in 1986’dan bu yana ilk yıllık net zararını açıklayacağı tahmin ediliyor. Gelsinger'ın döneminde şirketin hisse değeri, göreve ilk başladığı döneme kıyasla yüzde 66 oranında düştü. Öyle ki Starbucks'ın hisseleri Intel'i geçti.
Intel, artan rekabet karşısında pozisyonunu korumakta da zorlanıyor. AMD, veri merkezi çip pazarında payını artırırken; Amazon ve Google gibi teknoloji devleri, kendi çiplerini geliştirerek Intel’den bağımsızlaşmaya başladı. Yapay zeka odaklı uygulamalarda Nvidia’nın grafik işlemcileri tercih edilirken, Intel AI pazarında kendini kanıtlamak için yoğun bir mücadele veriyor.
Tüm bu zorluklar karşısında, Intel yeniden yapılandırma sürecine girdi ve yaklaşık 15.000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Aynı zamanda maaş kesintileri ve promosyon sınırlamaları gibi maliyet azaltıcı önlemler de devreye sokuldu. Gelsinger, kendi maaşında da kesinti yapmasına rağmen 2023'te toplam kazancını, hisse senedi ödülleriyle birlikte 16,9 milyon dolara yükseltti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D