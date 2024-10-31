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    Intel CEO'su şirketin ihtiyaç duyduğu doğru kişi mi? Pek öyle görünmüyor

    Intel CEO'su Pat Gelsinger'in yanlış hamlelerine bir yenisi daha eklendi. CEO’nun yanlış ve hatalı açıklamaları TSMC ile yapılan ortaklıkta yüzde 40’lık indirim anlaşmasını sonlandırdı.
    Intel CEO’sunun hatası milyarlarca dolara mal oldu Tam Boyutta Gör
    2021 yılında CEO olarak Intel’in başına geçen Pat Gelsinger, şirketi eski gücüne kavuşturmak amacıyla büyük umutlarla göreve başlamıştı. Ancak üç yılın sonunda, Intel’in mevcut durumu ve yaşadığı ciddi zorluklar, Gelsinger'ın doğru lider olup olmadığının sorgulanmasına yol açıyor. Reuters'ın kapsamlı araştırması, Gelsinger’ın görevi sırasında aldığı tartışmalı kararların ve yaptığı hataların Intel’in TSMC ile ilişkisini bozduğunu ve milyarlarca dolara mal olduğunu ortaya koydu.

    Gelsinger, devasa TSMC indirimini kaybettirdi

    Gelsinger'ın Intel’e dönüşü, başta yatırımcılar ve çalışanlar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Teknoloji kökenli bir yöneticinin tekrar şirketin başına geçmesi, Intel için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti o dönemlerde. Ne de olsa Gelsinger, kariyerinin 30 yılında Intel için emek dökmüştü.  Ancak bu iyimserlik, Gelsinger’ın TSMC konusunda yaptığı hataların ortaya çıkmasıyla çok da uzun sürmedi.

    Intel CEO’sunun hatası milyarlarca dolara mal oldu Tam Boyutta Gör
    Intel, TSMC’den çip üretimi için yüzde 40’a varan indirimler almasına rağmen, Gelsinger’ın Tayvan’ın istikrarına dair yaptığı eleştirel açıklamalar, bu indirimlerin geri çekilmesine yol açtı. Gelsinger, Mayıs 2021'de Tayvan'ın jeopolitik durumuna atıfta bulunarak “Tüm yumurtalarınızı bir Tayvan fabrikasının sepetine koymak istemezsiniz” dedi. Daha sonra aynı yılın Aralık ayında bir teknoloji konferansında “Tayvan istikrarlı bir yer değil” diyerek çip üreticilerini ABD'de kalmaya teşvik etti.

    Bu ifadeler Tayvanlı TSMC’nin Intel'e verdiği cömert koşulları (TSMC'nin Intel için çip basacağı 23.000 dolarlık 3 nanometrelik yonga plakalarında yaklaşık yüzde 40 indirim) iptal etmesine yol açtı ve Intel'in kar marjlarını etkiledi. TSMC kurucusu Morris Chang, Gelsinger'in açıklamalarının ardından "çok kaba bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

    Gelsinger’ın Intel için çizdiği vizyonda, şirketin TSMC gibi yarı iletken üretim devleriyle rekabet edebilecek bir pozisyona gelmesi ve büyük bir dökümhane oyuncusuna dönüşmesi yer alıyordu. Bu doğrultuda milyarlarca dolarlık yeni fabrikalar kurmayı ve gelişmiş üretim süreçleri geliştirmeyi amaçlayan Intel, bu hedeflere ulaşmada önemli engellerle karşılaştı. Şirketin en yeni teknolojilerinden biri olan 18A çip üretim süreci, teknik sorunlar ve gecikmeler nedeniyle hedeflenen başarıyı yakalamakta zorlandı ve zorlanmaya devam ediyor. Intel, 18A üretim sürecinin iyi kalitede olduğunu ve 2025’te süreç liderliğini geri almalarını sağlayacağını söylüyor. Öte yandan potansiyel müşteriler yeni teknolojiyi halen benimsemiş değil. Öte yandan Intel'in üretim tesisi yatırımlarında da gecikmeler yaşanıyor. Polonya ve Almanya’daki projelerin en az 2 yıl ertelendiği açıklanmıştı.

    Intel son yıllarda sadece kaybediyor

    Intel CEO’sunun hatası milyarlarca dolara mal oldu Tam Boyutta Gör
    Pat Gelsinger'ın bu dönüşüm planları, aynı zamanda Intel’in yapay zeka çip pazarı için öngördüğü büyük fırsatları da içeriyordu. Temmuz 2023'te analistlere, 1 milyar doları aşan bir fırsat potansiyeli olduğunu belirten Gelsinger, bunun büyük kısmının Gaudi çiplerinden kaynaklandığını söyledi. Ancak Reuters’ın ulaştığı kaynaklara göre, Intel bu talebi karşılamak için yeterli TSMC tedarikini o dönemde güvenceye almamıştı. Bu durum, Intel’in iddialı hedeflerinin sorgulanmasına neden oldu. Güncel durumda ise Intel, Nvidia ve AMD ile olan yarışında havlu attı; Firma, Gaudi ile artık daha uygun fiyatlı çözümler sunmaya çalışacak.

    Intel’in pazar performansında da ciddi düşüşler yaşanıyor. Şirketin 2023 yılı geliri, Gelsinger’ın görevi devraldığı zamana kıyasla yüzde 30’un üzerinde azalarak 54 milyar dolara düştü. Bu yıl için ise, Intel’in 1986’dan bu yana ilk yıllık net zararını açıklayacağı tahmin ediliyor. Gelsinger'ın döneminde şirketin hisse değeri, göreve ilk başladığı döneme kıyasla yüzde 66 oranında düştü. Öyle ki Starbucks'ın hisseleri Intel'i geçti.

    Intel, artan rekabet karşısında pozisyonunu korumakta da zorlanıyor. AMD, veri merkezi çip pazarında payını artırırken; Amazon ve Google gibi teknoloji devleri, kendi çiplerini geliştirerek Intel’den bağımsızlaşmaya başladı. Yapay zeka odaklı uygulamalarda Nvidia’nın grafik işlemcileri tercih edilirken, Intel AI pazarında kendini kanıtlamak için yoğun bir mücadele veriyor. 

    Tüm bu zorluklar karşısında, Intel yeniden yapılandırma sürecine girdi ve yaklaşık 15.000 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Aynı zamanda maaş kesintileri ve promosyon sınırlamaları gibi maliyet azaltıcı önlemler de devreye sokuldu. Gelsinger, kendi maaşında da kesinti yapmasına rağmen 2023'te toplam kazancını, hisse senedi ödülleriyle birlikte 16,9 milyon dolara yükseltti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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