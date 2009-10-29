Intel Core i7 930 işlemcisini hazırlıyor

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Core i7 960 işlemcisini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel yeni bir modelini daha lanse etmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i7 920 modelinin yerine 2.88GHz'de çalışan Core i7 930 modelini konumlandırmaya hazırlanıyor. Nehalem mimarisini temel alan dört çekirdekli işlemci, serinin diğer üyeleri gibi LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarda kullanılacak. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olacak işlemci üç kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre kontrolcüye (IMC) sahip olacak ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edilmesi beklenen Core i7 930 işlemcisinin henüz doğrulanmış olmasa da 45nm yerine 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacabileceği ve 284$ seviyesinden lanse edileceği üzerinde duruluyor.