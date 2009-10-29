Intel Core i7 930 işlemcisini hazırlıyor

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Core i7 960 işlemcisini kısa bir süre önce kullanıma sunan Intel yeni bir modelini daha lanse etmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core i7 920 modelinin yerine 2.88GHz'de çalışan Core i7 930 modelini konumlandırmaya hazırlanıyor. Nehalem mimarisini temel alan dört çekirdekli işlemci, serinin diğer üyeleri gibi LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarda kullanılacak. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olacak işlemci üç kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre kontrolcüye (IMC) sahip olacak ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek.
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yani Ocak-Şubat-Mart döneminde lanse edilmesi beklenen Core i7 930 işlemcisinin henüz doğrulanmış olmasa da 45nm yerine 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacabileceği ve 284$ seviyesinden lanse edileceği üzerinde duruluyor.
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Ama işte bu kötü, 32nm olup bu TDP ile gelirse şaşırım açıkcası, Nehalem' de herşey mükemmel de işte bu sorun üzerinde biraz çalışması gerek INTEL' in performansı nm rik küçülme ile birlikde TDP değerleri üzerinde de geliştirebilirse işte asıl o zaman tam olacak..
Core i5 ler kesinlikle süprüntü gibi birşey yatırım yapmanın bir anlamı kalmıyor bu CPU nun çıkışıyla, gerçi i7 920 ve X58 varken aşağı yukarı aynı bedele mal olan i5 serisine neden para vereyim ki...
350 liraya x58 anakart var zaten 1366 soketler f/p için değil performans için... ürünün fiyatı güzel birde 32nm gelirse tadından yenmez ama anlamadıgım 32nm olursa neden 130w tdp yle geliyor? 2,88 ghz olduğu için çıkartacaklarsa hiç çıkartmasınlar