Intel Core Ultra 5 235 geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Core i5-14500'ün halefi olacak Core Ultra 5 235 modeli ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

Intel Core Ultra 5 235 ortaya çıktı

Geekbench sayfasına göre Intel Core Ultra 5 235, Lion Cove mimarili 6 adet performans ve Skymont mimarili 8 adet verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Bunun amiral gemisi Core Ultra 9 285K'da ise 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Ayrıca yeni CPU, 4.9-5.0GHz saat hızına ulaşabiliyor ve 65W TDP ile sunulacak.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Arrow Lake-S'in orta seviye işlemcisi, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 2.634, çoklu çekirdek testlerinde ise 13.293 puan alıyor. Bu, Core i5-14500 ile kıyaslandığında tek çekirdekte %3 oranında daha yüksek. Çoklu çekirdek sonuçlarında ise benzer bir performans söz konusu. Ancak işlemcinin Hypertreading desteğine sahip olmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük çaplı bir yükseltmeye bakıyoruz.

Geekbench 6 kıyaslama sonuçları İşlemci Modeli ST Puanı (Tekli Çekirdek MT Puanı (Çoklu Çekirdek) AMD Ryzen 9 9950X 3411 (%100) 21.686 (%100) INTEL Core Ultra 9 285X 3364 (%99) 21.686 (%100) AMD Ryzen 7 9700X 3349 (%98) 22.274 (%103) AMD Ryzen 9 9900X 3248 (%95) 17.348 (%80) INTEL Core Ultra 7 265K 3265 (%96) 19.563 (%90) INTEL Core Ultra 7 265KF 3101 (%91) 21.811 (%101) INTEL Core i9-14900K 3089 (%91) 18.443 (%85) INTEL Core Ultra 9 285 3081 (%90) 20.881 (%96) INTEL Core i7-14700K 2945 (%86) 14.150 (%65) AMD Ryzen 9 7950X 2925 (%86) 19.275 (%89) AMD Ryzen 7 7900X 2912 (%85) 19.277 (%89) AMD Ryzen 7 7700X 2868 (%84) 17.849 (%82) AMD Ryzen 5 7600X 2634 (%77) 15.272 (%70) INTEL Core Ultra 5 235 2634 (%77) 12.825 (%59) INTEL Core i5-14500 2545 (%75) 13.293 (%61) 13.288 (%61)

Daha önceki raporlara göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Ancak bu duyuru yalnızca K serisi modelleri kapsayacak. Hız aşırtma desteğine sahip olmayan K'sız modellerin ise, muhtemelen CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor.

Intel "Arrow Lake" neler sunacak?

Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması bekleniyor.

Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans sonuçları paylaşıldı 12 sa. önce eklendi

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