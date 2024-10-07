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    Intel Core Ultra 5 235 geliyor: İşte beklenen özellikler

    Intel Core i5-14500'ün halefi olacak Arrow Lake-S Core Ultra 5 235 modelinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Peki orta seviye CPU beraberinde neler getiriyor? İşte sonuçlar...
    Intel Core Ultra 5 235 geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Core i5-14500'ün halefi olacak Core Ultra 5 235 modeli ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

    Intel Core Ultra 5 235 ortaya çıktı

    Geekbench sayfasına göre Intel Core Ultra 5 235, Lion Cove mimarili 6 adet performans ve Skymont mimarili 8 adet verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Bunun amiral gemisi Core Ultra 9 285K'da ise 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Ayrıca yeni CPU, 4.9-5.0GHz saat hızına ulaşabiliyor ve 65W TDP ile sunulacak. 

    Intel Core Ultra 5 235 geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Arrow Lake-S'in orta seviye işlemcisi, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 2.634, çoklu çekirdek testlerinde ise 13.293 puan alıyor. Bu, Core i5-14500 ile kıyaslandığında tek çekirdekte %3 oranında daha yüksek. Çoklu çekirdek sonuçlarında ise benzer bir performans söz konusu. Ancak işlemcinin Hypertreading desteğine sahip olmadığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük çaplı bir yükseltmeye bakıyoruz.

    Geekbench 6 kıyaslama sonuçları
    İşlemci Modeli ST Puanı (Tekli Çekirdek MT Puanı (Çoklu Çekirdek)
    AMD Ryzen 9 9950X 3411 (%100) 21.686 (%100)
    INTEL Core Ultra 9 285X 3364 (%99) 21.686 (%100)
    AMD Ryzen 7 9700X 3349 (%98) 22.274 (%103)
    AMD Ryzen 9 9900X 3248 (%95) 17.348 (%80)
    INTEL Core Ultra 7 265K 3265 (%96) 19.563 (%90)
    INTEL Core Ultra 7 265KF 3101 (%91) 21.811 (%101)
    INTEL Core i9-14900K 3089 (%91) 18.443 (%85)
    INTEL Core Ultra 9 285 3081 (%90) 20.881 (%96)
    INTEL Core i7-14700K 2945 (%86) 14.150 (%65)
    AMD Ryzen 9 7950X 2925 (%86) 19.275 (%89)
    AMD Ryzen 7 7900X 2912 (%85) 19.277 (%89)
    AMD Ryzen 7 7700X 2868 (%84) 17.849 (%82)
    AMD Ryzen 5 7600X 2634 (%77) 15.272 (%70)
    INTEL Core Ultra 5 235 2634 (%77) 12.825 (%59)
    INTEL Core i5-14500 2545 (%75) 13.293 (%61)
    13.288 (%61)

    Daha önceki raporlara göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Ancak bu duyuru yalnızca K serisi modelleri kapsayacak. Hız aşırtma desteğine sahip olmayan K'sız modellerin ise, muhtemelen CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor. 

    Intel "Arrow Lake" neler sunacak?

    Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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