Intel Core Ultra 5 235 geliyor: İşte beklenen özellikler

- Intel Core Ultra 5 235 ortaya çıktı
- Geekbench 6 kıyaslama sonuçları
- Intel "Arrow Lake" neler sunacak?
- Yorumlar
Intel Core Ultra 5 235 ortaya çıktı
Geekbench sayfasına göre Intel Core Ultra 5 235, Lion Cove mimarili 6 adet performans ve Skymont mimarili 8 adet verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Bunun amiral gemisi Core Ultra 9 285K'da ise 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Ayrıca yeni CPU, 4.9-5.0GHz saat hızına ulaşabiliyor ve 65W TDP ile sunulacak.
|İşlemci Modeli
|ST Puanı (Tekli Çekirdek
|MT Puanı (Çoklu Çekirdek)
|AMD Ryzen 9 9950X
|3411 (%100)
|21.686 (%100)
|INTEL Core Ultra 9 285X
|3364 (%99)
|21.686 (%100)
|AMD Ryzen 7 9700X
|3349 (%98)
|22.274 (%103)
|AMD Ryzen 9 9900X
|3248 (%95)
|17.348 (%80)
|INTEL Core Ultra 7 265K
|3265 (%96)
|19.563 (%90)
|INTEL Core Ultra 7 265KF
|3101 (%91)
|21.811 (%101)
|INTEL Core i9-14900K
|3089 (%91)
|18.443 (%85)
|INTEL Core Ultra 9 285
|3081 (%90)
|20.881 (%96)
|INTEL Core i7-14700K
|2945 (%86)
|14.150 (%65)
|AMD Ryzen 9 7950X
|2925 (%86)
|19.275 (%89)
|AMD Ryzen 7 7900X
|2912 (%85)
|19.277 (%89)
|AMD Ryzen 7 7700X
|2868 (%84)
|17.849 (%82)
|AMD Ryzen 5 7600X
|2634 (%77)
|15.272 (%70)
|INTEL Core Ultra 5 235
|2634 (%77)
|12.825 (%59)
|INTEL Core i5-14500
|2545 (%75)
|13.293 (%61)
|13.288 (%61)
Daha önceki raporlara göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Ancak bu duyuru yalnızca K serisi modelleri kapsayacak. Hız aşırtma desteğine sahip olmayan K'sız modellerin ise, muhtemelen CES 2025'te tanıtılacağı belirtiliyor.
Intel "Arrow Lake" neler sunacak?
Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.