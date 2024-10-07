Intel Core Ultra 9 285K için ilk rakamlar paylaşıldı: Zirveye oynuyor

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Tam Boyutta Gör Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, tanıtım öncesinde kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh serisinin devamı niteliğinde olacak bu işlemciler, AI odaklı NPU ve LGA-1851 platformu üzerine inşa edilmiş olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285K için performans rakamları paylaşıldı.

Zirveye yerleşti

Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, Lion Cove çekirdek mimarisine dayanan 8 performans çekirdeği (3,7-5,7 GHz) ve Skymont tabanlı 16 verimlilik çekirdeğine (3,2-4,6 GHz) sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 24 iş parçacığı ve toplam 76 MB önbellek havuzu için 36 MB L3 ve 40 MB L2 önbellek ile karşılaşacağız. Ayrıca 125 W PL1 ve 250 W'lık bir MTP ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek performans açısından Intel Core Ultra 9 285K CPU, PassMark'ın tek iş parçacıklı karşılaştırmasında 5.268 puan alıyor. Bunun Core i9-14900KS'den %8,2 daha hızlı olduğunu belirtelim. Üstelik 14900KS 6,2GHz saat hızına sahip. Okları Ryzen 9 9950X'e çevirdiğimizde ise, 285K'nın %11 daha yüksek puana sahip olduğunu görüyoruz.

Çok iş parçacıklı testlere gelirsek, işlemci 46.872 puan alıyor. Bu, sırasıyla 60.305 (+%28,6) ve 66.702 (+%42,3) puan alan Core i9-14900K ve Ryzen 9 9950X'ten daha düşük. Ancak bu farkın ana nedeni, Arrow Lake işlemcilerin hyper-threading desteğine sahip olmaması. Keza Ultra 9 285K, Intel 14. nesil ve AMD Zen 5 işlemcilerde bulunan 32 iş parçacığına kıyasla 24 iş parçacığı sunuyor.

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Intel Core Ultra 9 285K dahil olmak üzere Arrow Lake K serisi işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması ve 24 Ekim'den itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.

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Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans sonuçları paylaşıldı