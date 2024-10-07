Intel Core Ultra 9 285K için ilk rakamlar paylaşıldı: Zirveye oynuyor

Zirveye yerleşti
Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, Lion Cove çekirdek mimarisine dayanan 8 performans çekirdeği (3,7-5,7 GHz) ve Skymont tabanlı 16 verimlilik çekirdeğine (3,2-4,6 GHz) sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 24 iş parçacığı ve toplam 76 MB önbellek havuzu için 36 MB L3 ve 40 MB L2 önbellek ile karşılaşacağız. Ayrıca 125 W PL1 ve 250 W'lık bir MTP ile geliyor.
Çok iş parçacıklı testlere gelirsek, işlemci 46.872 puan alıyor. Bu, sırasıyla 60.305 (+%28,6) ve 66.702 (+%42,3) puan alan Core i9-14900K ve Ryzen 9 9950X'ten daha düşük. Ancak bu farkın ana nedeni, Arrow Lake işlemcilerin hyper-threading desteğine sahip olmaması. Keza Ultra 9 285K, Intel 14. nesil ve AMD Zen 5 işlemcilerde bulunan 32 iş parçacığına kıyasla 24 iş parçacığı sunuyor.
Intel Core Ultra 9 285K dahil olmak üzere Arrow Lake K serisi işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması ve 24 Ekim'den itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.