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    Intel Core Ultra 9 285K için ilk rakamlar paylaşıldı: Zirveye oynuyor

    Intel Arrow Lake işlemcilerin amiral gemisi modeli Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans rakamaları paylaşıldı. PassMark testlerinde zirveye yerleşiyor...
    Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, tanıtım öncesinde kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh serisinin devamı niteliğinde olacak bu işlemciler, AI odaklı NPU ve LGA-1851 platformu üzerine inşa edilmiş olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285K için performans rakamları paylaşıldı.

    Zirveye yerleşti

    Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, Lion Cove çekirdek mimarisine dayanan 8 performans çekirdeği (3,7-5,7 GHz) ve Skymont tabanlı 16 verimlilik çekirdeğine (3,2-4,6 GHz) sahip olacak. Bu konfigürasyonda ise 24 iş parçacığı ve toplam 76 MB önbellek havuzu için 36 MB L3 ve 40 MB L2 önbellek ile karşılaşacağız. Ayrıca 125 W PL1 ve 250 W'lık bir MTP ile geliyor.

    Intel Core Ultra 9 285K için ilk performans sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek performans açısından Intel Core Ultra 9 285K CPU, PassMark'ın tek iş parçacıklı karşılaştırmasında 5.268 puan alıyor. Bunun Core i9-14900KS'den %8,2 daha hızlı olduğunu belirtelim. Üstelik 14900KS 6,2GHz saat hızına sahip. Okları Ryzen 9 9950X'e çevirdiğimizde ise, 285K'nın %11 daha yüksek puana sahip olduğunu görüyoruz.

    Çok iş parçacıklı testlere gelirsek, işlemci 46.872 puan alıyor. Bu, sırasıyla 60.305 (+%28,6) ve 66.702 (+%42,3) puan alan Core i9-14900K ve Ryzen 9 9950X'ten daha düşük. Ancak bu farkın ana nedeni, Arrow Lake işlemcilerin hyper-threading desteğine sahip olmaması. Keza Ultra 9 285K, Intel 14. nesil ve AMD Zen 5 işlemcilerde bulunan 32 iş parçacığına kıyasla 24 iş parçacığı sunuyor.

    Intel Core Ultra 9 285K dahil olmak üzere Arrow Lake K serisi işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması ve 24 Ekim'den itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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