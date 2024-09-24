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    Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" masaüstü İşlemcilerin fiyatları sızdırıldı. Peki yeni nesil CPU'lar ne kadara mal olacak? İşte beklenen fiyatlar...
    Intel 'Arrow Lake' masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, tanıtım öncesinde perakende mağazalarında listelenmeye başladı. Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh serisinin devamı niteliğinde olacak bu işlemciler, LGA-1851 platformu üzerine inşa edilmiş olacak. Peki 15.nesil işlemciler, selefine kıyasla ne kadar mal olacak? İşte Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" fiyatları ve doğrulanan özellikleri...​​​​​​

    Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Kanada'da faaliyet gösteren shopRBC, Intel Arrow Lake serisine ait beş farklı işlemci modelinin fiyatlarını listeledi. Sızan bilgilere göre, serinin amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285K modeli, 630 dolardan satışa sunulacak ve toplam 24 (8+16) çekirdek olmak üzere 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak. Karşılaştırma olarak Core i9-14900K'nın 589 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

    Bir alt model olan Intel Core Ultra 7 265K ise 20 çekirdek ve 5,5 GHz saat hızı sunarken, fiyatı 436 dolar olacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı Intel Core Ultra 5 245K modeli 14 çekirdek ve 5,2 GHz saat hızı ile 333 dolar fiyat bandında yer alacak. Yeni sızıntıda Core Ultra 5 245KF modeli de dikkat çekiyor. Bu model, 316 dolar fiyatla 6 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeğiyle 4,6 GHz'e kadar saat hızı sunacak. 

    • Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar
    • Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar
    • Intel Core Ultra 7 265KF- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar
    • Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar
    • Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar

    Intel "Arrow Lake" neler sunacak?

    Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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