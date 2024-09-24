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Tam Boyutta Gör Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, tanıtım öncesinde perakende mağazalarında listelenmeye başladı. Bildiğiniz gibi Raptor Lake Refresh serisinin devamı niteliğinde olacak bu işlemciler, LGA-1851 platformu üzerine inşa edilmiş olacak. Peki 15.nesil işlemciler, selefine kıyasla ne kadar mal olacak? İşte Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" fiyatları ve doğrulanan özellikleri...​​​​​​

Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Kanada'da faaliyet gösteren shopRBC, Intel Arrow Lake serisine ait beş farklı işlemci modelinin fiyatlarını listeledi. Sızan bilgilere göre, serinin amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285K modeli, 630 dolardan satışa sunulacak ve toplam 24 (8+16) çekirdek olmak üzere 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak. Karşılaştırma olarak Core i9-14900K'nın 589 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.

Bir alt model olan Intel Core Ultra 7 265K ise 20 çekirdek ve 5,5 GHz saat hızı sunarken, fiyatı 436 dolar olacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı Intel Core Ultra 5 245K modeli 14 çekirdek ve 5,2 GHz saat hızı ile 333 dolar fiyat bandında yer alacak. Yeni sızıntıda Core Ultra 5 245KF modeli de dikkat çekiyor. Bu model, 316 dolar fiyatla 6 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeğiyle 4,6 GHz'e kadar saat hızı sunacak.

Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar

- 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar

- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar Intel Core Ultra 7 265KF - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar

- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar

- 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar

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Intel "Arrow Lake" neler sunacak?

Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.

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Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı