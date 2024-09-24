- Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı
- Intel "Arrow Lake" neler sunacak?
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Intel "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Kanada'da faaliyet gösteren shopRBC, Intel Arrow Lake serisine ait beş farklı işlemci modelinin fiyatlarını listeledi. Sızan bilgilere göre, serinin amiral gemisi Intel Core Ultra 9 285K modeli, 630 dolardan satışa sunulacak ve toplam 24 (8+16) çekirdek olmak üzere 5,7 GHz'e kadar saat hızı sunacak. Karşılaştırma olarak Core i9-14900K'nın 589 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını hatırlatalım.
Bir alt model olan Intel Core Ultra 7 265K ise 20 çekirdek ve 5,5 GHz saat hızı sunarken, fiyatı 436 dolar olacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı Intel Core Ultra 5 245K modeli 14 çekirdek ve 5,2 GHz saat hızı ile 333 dolar fiyat bandında yer alacak. Yeni sızıntıda Core Ultra 5 245KF modeli de dikkat çekiyor. Bu model, 316 dolar fiyatla 6 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeğiyle 4,6 GHz'e kadar saat hızı sunacak.
- Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar
- Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar
- Intel Core Ultra 7 265KF- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar
- Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar
- Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar
Intel "Arrow Lake" neler sunacak?
Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)