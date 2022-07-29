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    Intel’de şok düşüş: Şirketin gelirleri yüzde 22 azaldı

    Intel, kısa süre önce finansal durum raporunu açıkladı. Teknoloji devinin gelirlerinde yüzde 22 gibi ciddi bir düşüş gözlemlendi. Firma yılın geri kalanı için tüm beklentilerini düşürdü.
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    Intel’de şok düşüş: Şirketin gelirleri yüzde 22 azaldı
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    Küresel ekonomideki genel darboğaz neredeyse tüm firmaları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Artan maliyetler ve tedarik zincirinde görülen aksamalarla birlikte PC satışlarında yaşanan düşüş Intel’i oldukça olumsuz etkilemiş durumda. 

    Yılın ikinci çeyreğine ait sonuçların açıklanmasından sonra Intel hisselerinde yüzde 10 düşüş gerçekleşti. Analistlerin beklentilerinin altında kalan sonuçlar, Intel için alarm çanları anlamına gelebilir. Zira firma yılın kalan bölümü için de beklentilerini düşürdüklerini açıkladı.

    Intel’in gelirlerinde sert düşüş yaşandı

    Intel, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda gelirlerinin yüzde 22 düşüş yaşayarak 15.32 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Öte yandan Intel, ilgili dönemde 454 milyon dolar net zarar açıkladı. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 düşüş söz konusu. Çeyrek bazdaysa durum çok daha kötü zira yılın ilk çeyreğinde 8.1 milyar dolar net kar açıklanmıştı. Intel aynı zamanda 2022 yılında beklenen 68 milyar dolarlık geliri 65 milyar dolara düşürdü.

    İşlemci satışları yüzde 25 düştü

    Intel’de şok düşüş: Şirketin gelirleri yüzde 22 azaldı
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    Yılın ikinci çeyreğinde Intel’in işlemci ve platform çözümlerinin yer aldığı olduğu bölüm, yüzde 25 düşüş yaşayarak 7.7 milyar dolar gelir elde etti. Kısa bir süre önce ise Gartner, bu çeyrekte bilgisayar satışlarının yüzde 13 düştüğünü açıklamıştı. Görünen o ki Intel, sektörde yaşanan hareketlilikten ciddi oranda etkilenmiş. Teknoloji devinin Veri Merkezi ve AI bölümü tarafındaysa yüzde 16 düşüşle 4.6 milyar dolar gelir sağladı.

    İyi zamanlar geride kaldı

    Covid-19 salgınıyla birlikte kişisel bilgisayarlar her zamankinden çok talep gördü. İki yıllık bir süre ile satışlar ciddi yükseliş gösterdi. Ancak hem PC hem de çip üreticileri için bu iyi zamanlar geride kalıyor. Bugün Intel, tüketici odaklı çip satışlarının yüzde 25 düştüğünü açıkladı. Öte yandan bu yıl toplam PC pazarının yüzde 10 küçüleceği belirtiliyor.

    Intel CEO’su Pat Gelsinger ise bugünkü toplantıda, “En büyük müşterilerimizden bazıları, envanter düzeyini son on yılda görülmemiş bir oranda azaltıyor” dedi. Bununla birlikte Intel, bu yıl içinde işlemci fiyatlarını artırmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Şirketin CFO’su David Zinsner ise, ikinci ve üçüncü çeyreğin finansal anlamda dip nokta olmasını beklediklerini söyledi. Yılın son çeyreğiyle birlikte tekrardan beklenen artışın yakalanacağı aktarıldı.

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