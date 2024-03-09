Intel 3.5 milyar dolarlık yonga yatırımını kaptı

Tam Boyutta Gör Yonga dünyasında son dönemde Nvidia ismi çok konuşuluyor olsa da, Intel yavaş ve derinden dev yatırımlar almaya devam ediyor. ABD hükümeti, askeri yongalarını üretmesi için Intel’e hatırı sayılır bir yatırım yapıyor.

Intel’e dev yatırım

Önümüzdeki 3 yıllık süreçte ABD askerinin ihtiyacı olan yongalarını üretmek için Intel’e 3.5 milyar dolarlık fon ayrıldı. Beyaz Saray’ın hızlı harcama düzenlemesi ile kısa sürede yatırım Intel’in kasasına girecek.

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Secure Enclave programı kapsamında yapılan yatırımda Intel’in bir üretim tesisi kurması planlanıyor. Program yaklaşık 10 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. TSMC, Micron ve Samsung’un da ilerleyen dönemlerde bu programdan yatırım alabileceği belirtildi.

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