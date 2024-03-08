Nvidia sadece sunucu tarafında 87 milyar dolar gelir elde edecek

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ trendinin patlama yapması en çok Nvidia’yı etkiliyor. Vizyoner Jensen Huang’ın yapay zekâ yongalarına erken yatırım yapması sayesinde bugün piyasada sözü geçen tek isim Nvidia. Uzun vadede 15 trilyon dolar pazar değerine ulaşması beklenen Nvidia gelirleri de katlıyor.

Nvidia gelirlerini katlıyor

Geçen yıl sadece veri merkezleri bölümünün 34 milyar dolara yakın gelir getirmesi, analiz uzmanlarının da iştahını kabartıyor. Uzmanlar bu yıl yüzde 150 civarında bir artışla veri merkezinin 87 milyar dolar gelir üretmesini bekliyor.

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Elbette pastadan en büyük payı Nvidia alsa da sektördeki pek çok isim de bundan en iyi şekilde faydalanıyor. Anakart, sunucu bileşenleri, yazılım derken ortada çok büyük bir talep var. Bununla birlikte çılgınlık nedeniyle gelecek yıl elektrik kıtlığı yaşanabileceği belirtiliyor.

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