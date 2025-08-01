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    Intel'den geri adım: XeSS2 AMD ve Nvidia kartlara geliyor

    Intel, XeSS 2 teknolojisini AMD ve Nvidia ekran kartlarına da açtı. Shader Model 6.4 desteğiyle birlikte bu GPU'lar artık kare oluşturma ve düşük gecikme moduna erişebilecek.

    Intel'den geri adım: XeSS2 AMD ve Nvidia kartlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in süper çözünürlük teknolojisi XeSS, 2.1 sürümüyle olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi ise bu teknoloji, AMD ve Nvidia ekran kartlarında da çalışacak şekilde genişletildi. Yapay zekâ destekli kare oluşturma (frame generation) ve düşük gecikme (low-latency) özellikleri, Intel dışındaki kullanıcılara da açıılıyor.

    XeSS 2.0 Nvidia ve AMD ekran kartlarına geliyor

    Kaçıranlar için XeSS 2.0, ilk etapta yalnızca Intel Arc ekran kartları için tantılmıştı. Ancak yeni destekle birlikte, Shader Model 6.4'ü destekleyen tüm kartlar XeSS2 teknolojisini kullanabiliyor. Bu da GeForce GTX 10 serisi ve sonrası ile Radeon RX 5000 serisi ve sonrasını kapsıyor. Başka bir ifadeyle, milyonlarca oyuncu XeSS2 teknolojilerine ulaşabilecek.

    Ancak önemli bir kısıtlama da var: XeLL yani düşük gecikme özelliği, sadece kare oluşturma aktifken çalışıyor. Bu da, Intel dışındaki kartlarda XeLL'in tek başına kullanılamayacağı anlamına geliyor. Intel bu detayı özellikle vurgularken, teknolojinin çerçeve oluşturma modülüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor.

    Geliştiriciler açısından bakıldığında yeni gelişme, yeni API'yi oyunlara entegre olması için yeşil ışık yakabilir. Kısaca, daha hızlı benimsendiğini görebiliriz. Özellikle Nvidia'nın DLSS teknolojisinin bugüne kadar yalnızca kendi donanımlarına özel olması, bu gelişmeyle birlikte baskı altına girebilir. Şirket bu sayede rakip ekran kartlarına da ulaşarak daha geniş bir oyun ekosistemine ulaşmayı hedefliyor.

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