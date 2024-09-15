Intel devletten kritik bir ihale aldı

Intel’e dev ihale
Gelen bilgilere göre Savunma Bakanlığı’nın Güvenli Çerçeve programı kapsamında ihtiyacı olan yarı iletken ürünlerinin üretimini Intel yapacak. 3.5 milyar dolarlık dev ihalenin Intel için can suyu olacağı belirtiliyor.
Intel bunun haricinde CHIPS Act kanunu gereğince devletten 8.5 milyar dolarlık hibe ve 11 milyar dolarlık kredi aldı. Böylece toplam meblağ 22 milyar doları geçti. Ne var ki bunun bir kısmı riske girmiş durumda. Biden hükümeti Intel’in bazı yeterlilikleri karşılayamadığını bildirince uzun süreli bir görüşme trafiği başladı.
Bu yıl hisselerinde yüzde 59 değer kaybı olan Intel, zararı en aza indirmek adına Altera yonga programlama iştirakini satmayı ve 30 milyar dolarlık Almanya fabrika planını durdurmayı düşünüyor. Ayrıca son dönemde 10 binden fazla kişinin de işine son verdi. Intel’in kötü gidişi nasıl durduracağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.