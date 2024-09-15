Intel devletten kritik bir ihale aldı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasına rağmen trendi iyi değerlendiremeyen ve beklediği kadar döküm müşterisi de elde edemeyen Intel, yavaş yavaş bazı bölümlerini elden çıkarmanın hesaplarını yapmaya başladı. Bir taraftan da ABD hükümetinin devasa ihalelerini kovalıyor.

Intel’e dev ihale

Gelen bilgilere göre Savunma Bakanlığı’nın Güvenli Çerçeve programı kapsamında ihtiyacı olan yarı iletken ürünlerinin üretimini Intel yapacak. 3.5 milyar dolarlık dev ihalenin Intel için can suyu olacağı belirtiliyor.

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Intel bunun haricinde CHIPS Act kanunu gereğince devletten 8.5 milyar dolarlık hibe ve 11 milyar dolarlık kredi aldı. Böylece toplam meblağ 22 milyar doları geçti. Ne var ki bunun bir kısmı riske girmiş durumda. Biden hükümeti Intel’in bazı yeterlilikleri karşılayamadığını bildirince uzun süreli bir görüşme trafiği başladı.

Bu yıl hisselerinde yüzde 59 değer kaybı olan Intel, zararı en aza indirmek adına Altera yonga programlama iştirakini satmayı ve 30 milyar dolarlık Almanya fabrika planını durdurmayı düşünüyor. Ayrıca son dönemde 10 binden fazla kişinin de işine son verdi. Intel’in kötü gidişi nasıl durduracağı bilinmiyor.

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Intel dev ihaleyi kaptı