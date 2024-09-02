Intel’den ayrılan mühendisler RISC-V girişimi kurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde trendi giderek yükselen RISC-V mimarisine yeni bir girişim daha katılıyor. Intel’den ayrılan mühendisler, AheadComputing girişimi ile sektörde farklı amaçlara yönelik uygun fiyatlı yongalar geliştirmeyi amaçlıyor.

AheadComputing girişimi

Ayrıldıkları döneme kadar Intel bünyesinde baş mühendislik dahil pek çok önemli görevde bulunmuş Debbie Marr, Mark Dechene, Jonathan Pearce ve Srikanth Srinivasan tarafından kurulan girişimin toplamda 80 yıllık Intel tecrübesi olduğu ifade ediliyor.

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RISC-V henüz teknoloji devlerinin at koşturduğu bir alan olmadığı için yeni girişimlerin şansı oldukça yüksek. Özellikle fiyat-performansa oynayacak yongaların sektörde ses getireceği tahmin ediliyor. AMD efsanesi Jim Keller de Tenstorrent girişimi ile bu alanda önemli bir pay sahibi olmak için ilk adımı atmıştı.

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RISC-V girişimleri giderek artıyor