Intel dikey yapıdaki NUC bilgisayarını ay sonunda satışa sunacak

Intel'in boyutları itibariyle minik canavar olarak nitelendirilen ve pasif soğutma desteği ile mini PC segmentinde yeni bir trendi başlatan NUC serisi bu yıl itibariyle orta seviyeye hitap etmeye başlamıştı.





Bay-Trail tabanlı Atom veya Celeron işlemciye sahip olan düşük maliyetli NUC cihazlarına Intel bir yenisini daha ekliyor. NUC DE3815TYKHE adındaki model dikey yapısıyla aile içerisinde de bir ilk olacak.





Intel NUC Kit DE3815TYKHE modelinde Bay-Trail tabanlı Atom E3815 işlemcisini tercih etmiş. 1.46GHz saat hızında çalışan bu işlemci tek çekirdekli bir yapıda ve beraberinde 400MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. Isıl tasarım gücü ise 5W.





Barebone yapısında olduğu için cihazın tek kanal DDR3L SO-DIMM slotuna 1066MHz 8GB'a kadar bellek takılabilirken, 4GB dahili flash belleğin yanında 2.5-inç HDD veya SSD tercih edilebiliyor. DisplayPort (1.3), VGA ve HDMI 1.4a portu ile dışarıya görüntü aktarılabiliyor.





Bağlantı birimi olarak Ethernet, PCIe mini kart slotu, WiFi, USB 2.0, USB 3.0 yer alırken VESA kaidesi ve Kensington kilidi de unutulmamış. Cihaz 190 x 116 x 40 mm ölçülerine sahip.





Intel NUC Kit DE3815TYKHE modeli genelde okullar, çağrı merkezleri gibi VGA monitörlerin yaygın kullanımda olduğu kurum ve kuruluşları hedefliyor. Ay sonunda satışa çıkacak olan cihazın fiyatı belli değil.