Intel doğruladı: Sandy Bridge işlemcilerinde özel bir hızlandırıcı var

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından "devrimsel" olarak nitelendirilen yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri 5 Ocak'ta yapılacak lansmanla birlikte satışa sunulacak. Tik-Tak iş geliştirme modelinin yeni ayağı olarak Nehalem mimarisinin yerini alacak Sandy Bridge mimarisi için uzun süredir iddia edilen önemli bir detay resmiyet kazandı.

Intel tarafından son olarak Pentium 4 işlemcilerine can veren NetBurst mimarisinden Core ailesine geçişte yaşanan agresif performans artışının bir benzerini tekrarlayacağı belirtilen Sandy Bridge mimarisinde özel bir hızlandırıcıya yer verildiği, PC Grubu'ndan sorumlu Intel başkan yardımcısı Stephen L. Smith tarafından doğrulandı.

İşlemci çekirdeklerinden ve entegre grafik biriminden bağımsız olarak format dönüştürmek için kullanılan yeni bir hızlandırıcı devre grubuna sahip olan Sandy Bridge işlemcilerinin, bir formattan diğerine data dönüştürürken ciddi bir performans sıçraması gerçekleştireceği, örneğin PC için hazırlanan bir videonun hızlı bir şekilde iPad uyumlu yapılabileceği belirtilyior.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge işlemci ailesinin özellikle çoklu ortam uygulamalarında performans çıtasını ciddi şekilde yukarı taşıyacağı ifade ediliyor. Özellikle format dönüştürmelerinden sorumlu hızlandırıcı silikonun yanı sıra yeni işlemcilerde Advanced Vector Extension (Intel AVX) komut setleri ve Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş grafik birimine de yer verilecek. DirectX 10.1 ve OpenCL 1.1 destekli grafik biriminin dizüstü bilgisayarlarda kabul edilebilir oyun deneyimi yaşatacağı belirtiliyor.

Stephen L. Smith açıklamasının devamında, Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte daha ince dizüstü bilgisayar tasarımlarının da mümkün kılınacağını söyledi. Smith ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde Intel tabanlı bazı akıllı telefonların olacağını ancak asıl hamlenin 2011'de üretime girecek Medfield platformuyla birlikte 2012'de gerçekleşeceğini ifade etti. Sandy Bridge sonrasına da değinen Smith, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler için herşeyin yolunda gittiğini, Intel'in 22nm için 6-8 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Intel'in tik-tak programı kapsamında Ivy Bridge işlemcileri, Sandy Bridge mimarisinin 22nm üretim teknolojisine uyarlanmış ve çeşitli açılardan güncellenmiş/yeni özellikler eklenmiş adımı olacak.