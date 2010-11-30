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Intel doğruladı: Sandy Bridge işlemcilerinde özel bir hızlandırıcı var

8 yıl
14,9b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından "devrimsel" olarak nitelendirilen yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri 5 Ocak'ta yapılacak lansmanla birlikte satışa sunulacak. Tik-Tak iş geliştirme modelinin yeni ayağı olarak Nehalem mimarisinin yerini alacak Sandy Bridge mimarisi için uzun süredir iddia edilen önemli bir detay resmiyet kazandı.

Intel tarafından son olarak Pentium 4 işlemcilerine can veren NetBurst mimarisinden Core ailesine geçişte yaşanan agresif performans artışının bir benzerini tekrarlayacağı belirtilen Sandy Bridge mimarisinde özel bir hızlandırıcıya yer verildiği, PC Grubu'ndan sorumlu Intel başkan yardımcısı Stephen L. Smith tarafından doğrulandı.

İşlemci çekirdeklerinden ve entegre grafik biriminden bağımsız olarak format dönüştürmek için kullanılan yeni bir hızlandırıcı devre grubuna sahip olan Sandy Bridge işlemcilerinin, bir formattan diğerine data dönüştürürken ciddi bir performans sıçraması gerçekleştireceği, örneğin PC için hazırlanan bir videonun hızlı bir şekilde iPad uyumlu yapılabileceği belirtilyior.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge işlemci ailesinin özellikle çoklu ortam uygulamalarında performans çıtasını ciddi şekilde yukarı taşıyacağı ifade ediliyor. Özellikle format dönüştürmelerinden sorumlu hızlandırıcı silikonun yanı sıra yeni işlemcilerde Advanced Vector Extension (Intel AVX) komut setleri ve Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş grafik birimine de yer verilecek. DirectX 10.1 ve OpenCL 1.1 destekli grafik biriminin dizüstü bilgisayarlarda kabul edilebilir oyun deneyimi yaşatacağı belirtiliyor.

Stephen L. Smith açıklamasının devamında, Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte daha ince dizüstü bilgisayar tasarımlarının da mümkün kılınacağını söyledi. Smith ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde Intel tabanlı bazı akıllı telefonların olacağını ancak asıl hamlenin 2011'de üretime girecek Medfield platformuyla birlikte 2012'de gerçekleşeceğini ifade etti. Sandy Bridge sonrasına da değinen Smith, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemciler için herşeyin yolunda gittiğini, Intel'in 22nm için 6-8 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Intel'in tik-tak programı kapsamında Ivy Bridge işlemcileri, Sandy Bridge mimarisinin 22nm üretim teknolojisine uyarlanmış ve çeşitli açılardan güncellenmiş/yeni özellikler eklenmiş adımı olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Anand daha önce benchmark yayınlamıştı :
anandtech.com/...
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Zero Limit 8 yıl
yeni bi sse ile core i7 yi anında demode ederler.

hep böyle olmadımı
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ozkan_tpc 8 yıl
Bence kimse fazla bişey beklemesin. Sadece video işleme konusunda vaatleri var. Kanıpta binlerce dolarınızı yatırmayın. Onun yerine ucuzlayacak i7 leri almak çok daha mantıklı olur (tabi ucuzlarsa). Bulldozer den umutluyum biraz da ama çok geçe kalacak o da.
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sadtneverdie 8 yıl
ozkan_tpc

Bence kimse fazla bişey beklemesin. Sadece video işleme konusunda vaatleri var. Kanıpta binlerce dolarınızı yatırmayın. Onun yerine ucuzlayacak i7 leri almak çok daha mantıklı olur (tabi ucuzlarsa). Bulldozer den umutluyum biraz da ama çok geçe kalacak o da.


binlerce dolar?

bu arada i5 olmasına rağmen 1090t den daha iyi oyun performansı avr i7 leri çıkınca durum ne oalcak merak ettim
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mistifa 8 yıl
486'dan pentium'a benzer bir sıçrama... Pentium'dan core'a benzer bir sıçrama...
Karar versinler artık yaw nereden nereye sıçrıyoruz annamadım.
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H34RTL3SS 8 yıl

mistifa

486'dan pentium'a benzer bir sıçrama... Pentium'dan core'a benzer bir sıçrama...
Karar versinler artık yaw nereden nereye sıçrıyoruz annamadım.


ben söyliim sana nereye sıçaradıklarını

cüzdana doğru zıplıyolar
bu öyle iyi böyle iyi sözlerinin arkasında ferman gibi fatura gelicek kesinlikle
üstelik bu ara çalışma gibi bişi
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ofbekar 8 yıl
Bu işlemciler X58-UD5 anakartlarımıza uyacak mı?
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alattin_nuri 8 yıl
Uzun zamandır upgrade yapmıyorum emektar q6600 ile 3200 mhz de yıllardır temiz sorunsuz kullanıyorum herseye fazlasıyla yetiyor.BEnce artık yazılımlar donanıma yetisemiyor.
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procaptain 8 yıl

ofbekar

Bu işlemciler X58-UD5 anakartlarımıza uyacak mı?

hayır uymayacak p67 chipsetli ve 1155 pin olması gerek.
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Ac1DBuRN 8 yıl
Winter kısa ve öz aciklamis durumu :). Benchlerde acik ara fark yaratacağı aşikar tabi günlük hayatımızda pozitif etkisi olduğu sürece bizim içinde olumlu bir gelişme olacaktır. Sadece sentetik yazılımlarda etkisini gösterirse CPU ID kurnazlığı gibi girişim tekrarlanır intel için...
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VenomS 8 yıl
intel simd kodları ile saat döngünsünde öndeydi bakalım bulldozer ile amd aynı simd kodlarına sahip olacak mmx sse 1,2,3,4.1,4.2 ssse3 avx aes amd asıl o zaman saat döngüsündeki farklar çıkcaktır ortaya bakınız p4 serisi beni asıl üzen nokta 3dnow simd kodunun sona erecek olması fazla rağbet göremedi sektörden
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dellino 8 yıl

VenomS

intel simd kodları ile saat döngünsünde öndeydi bakalım bulldozer ile amd aynı simd kodlarına sahip olacak mmx sse 1,2,3,4.1,4.2 ssse3 avx aes amd asıl o zaman saat döngüsündeki farklar çıkcaktır ortaya bakınız p4 serisi beni asıl üzen nokta 3dnow simd kodunun sona erecek olması fazla rağbet göremedi sektörden


Bı konu ile ilgili bir haber. var orada geçen durum şu şekilde:
3DNow! desteği sunmayacak ancak bu komut setine ait fonksiyonlar, PREFETCH ve PREFETCHW komutları altında var olmaya devam edecek.

donanimhaber.com/...

WinteR
Benchmark chipi :)


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murdocklawless 8 yıl
desktop bozuldu 3 hafta oldu. ocak ayını bekliyorum sandy bridge'li sistem kurmak için. gtx560'ta o saate kadar çıkarsa pek mükemmel olur.
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WinteR 8 yıl
Benchmark chipi :)
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resler 8 yıl
Oyunlar için adamakıllı bir grafik kartı ve onboard çözümü sunamayıyor hala. AMD ve nVidianın çözümleri bunları zaten yapabiliyor yanında da oyun oynatabiliyor.
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