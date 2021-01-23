Intel dördüncü çeyrekte beklentileri aştı

Pandemi nedeniyle 2020 yılı çok zor geçse de bazı sektörler krizi fırsata çevirmeyi başardı. Uzaktan eğitim döneminde tablet ve dizüstü bilgisayar modellerine yoğun talep Intel’in yılı beklentilerin üzerinde kapatmasını sağladı.

Dördüncü çeyrekte de başarı

Yıla üretim sıkıntıları ve AMD’nin rekabet baskısı ile başlayan Intel’in zor bir dönem geçireceği düşünülse de pandemi her şeyi değiştirdi. Özellikle uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve tablet arayışları firmaya gelir olarak yansıdı.

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Geçen yılın dördüncü çeyrek raporlarına göre Intel’in elde ettiği toplam gelir 20 milyar doların üzerine çıktı. Firmanın beklentisi 17.5 milyar dolar civarındaydı. Faaliyet karı ise bu dönemde 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Firmanın PC işlemci satışları geçen yıla göre yüzde 33 arttı. Dizüstü işlemcileri satışı ise yüzde 30 yükseldi. Bu dönemde ortalama dizüstü fiyatlarının yüzde 15 düşmesi satışlarda etkili oldu. PC bölümü genel olarak 10.9 milyar dolar gelir ile yüzde 9 civarında artış elde etti. Mobileye sürücüsüz araç teknolojileri bölümü de yüzde 39 artışla dikkat çekti. Bunun dışındaki tüm bölümler düşüş açıkladı.

2020 yılı itibariyle Intel toplamda 78 milyar dolar gelir elde etti ve rekor kırdı. PC bölümü 40 milyar dolar gelir ile başı çekti. Artış yüzde 8 oldu. Firma yeni yılda normalleşme beklediği için gelir hedeflerini düşürmüş durumda.

https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1439/intel-reports-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial

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