Intel dört çekirdekli bazı Core 2 Quad işlemcilerini emekli etmeye hazırlanıyor

Anakart üreticilerinden elde edilen bazı yeni bilgilere göre Intel, 2011 ile birlikte Core 2 Quad serisi dört çekirdekli işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. LGA775 formunda olan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300, Q8400, Q8400S, Q9505, Q9505S, Q9550, Q9550S ve Q9650 için ürün sonlandırma bildirimi yeni yılın ilk çeyreğinde yayınlanacak.

Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli işlemcilerin de pazara girmeyesiyle birlikte ürün gamındaki dört çekirdekli işlemci modellerini Nehalem tabanlı işlemcilerden başlatmayı planlayan Intel, dört çekirdekli işlemcilerine ek olarak çift çekirdekli Core 2 Duo E8500 ve E8600 ile Pentium E5400 de 2011'e pazara veda edecek modeller arasında yer alıyor.

Yukarıdaki işlemcilere ek olarak Intel, Core 2 Duo E7400, E8400 ve E6500 modellerini de 2011 içerisinde piyasadan çekmeyi hedefliyor.