Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel dört çekirdekli bazı Core 2 Quad işlemcilerini emekli etmeye hazırlanıyor

8 yıl
27b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üreticilerinden elde edilen bazı yeni bilgilere göre Intel, 2011 ile birlikte Core 2 Quad serisi dört çekirdekli işlemcileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. LGA775 formunda olan dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300, Q8400, Q8400S, Q9505, Q9505S, Q9550, Q9550S ve Q9650 için ürün sonlandırma bildirimi yeni yılın ilk çeyreğinde yayınlanacak.

Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli işlemcilerin de pazara girmeyesiyle birlikte ürün gamındaki dört çekirdekli işlemci modellerini Nehalem tabanlı işlemcilerden başlatmayı planlayan Intel, dört çekirdekli işlemcilerine ek olarak çift çekirdekli Core 2 Duo E8500 ve E8600 ile Pentium E5400 de 2011'e pazara veda edecek modeller arasında yer alıyor.

Yukarıdaki işlemcilere ek olarak Intel, Core 2 Duo E7400, E8400 ve E6500 modellerini de 2011 içerisinde piyasadan çekmeyi hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
5. senesinde C2Duo hemde e6300 artık yavaş kaldığını anca hissettirmeye başladı yeni çipsetlere bakıyorumda hiç mantıklı değil her işlemci için yeni bi anakart çocuk oyuncağı sanki 2.5ghz quad işlemci kime yetmez bana yeter bi 5 yıl daha beni götürür hatta işlemci için bukadar masraf her yıl çekilesi değil çocuk büyütr gibi her yıl upgadeye paramı ayırcaz sadece işlemci için çok fazla saçmalamaya başladılar bence ama böyle giderse 1 yıla 2.el piyasası acayip düşer bende alt segmentten devam edenlerden olarak nasiplenirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ROSSI 8 yıl
Değişime ayak uydurmak kolay değil papaz çekenin elinde kalıyor ..Zaten önceden geliştirilmiş ürünleri bu kadar sık değiştirmeselerde insanlarda aldıklarına 3-5 sene razı olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous 8 yıl
Ben P4 ü 5 sene kullandım babalar gibi de her türlü oyunu kısmadan full şekilde oynadım 2009 sonun da bu sistemimi topladım sistem güzel sayılır, sadece E. kartı değişimi ile uzun süre devam ederim diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 8 yıl
Ben de q8400 kullanıyorum.Bir süre daha da değiştirmeyi düşünmüyorum.Fiyatlar 2.elde düşmeye başladı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
tek anlamadığım şey e8400 işlemci ile q9650 işlemcinin fiatları niye düşmüyor 2 yıldır aynı fiattan satılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xsw 8 yıl
Q8300 150$ seviyesinin pek altına inmeyecek gibi gözüküyor biraz daha ucuzlasa iyi olur gerçekten çünkü bende almayı düşünüyorum bakalım intel dual-core dan sonra ucuz quad-core çıkarırsa şaşırmam LGA775 soket 1 yıl daha devam ederse iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Evet lga 775 lerin sonunu getirecekki son alınan işlemcilerle ve anakartlarla beraber kekler yeni sistem toplamaya karar versin daha fazla para harcasın haksızlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
fiyatları düşse baride 45nmye geçsek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Yook olur mu. Kaldıracak ki anakart çipseti de satsın. Suyundan da bir daha kazansın. BANNNNN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl
32nm LGA775 işlemci çıkarsaydı... Çipsetten kazanacağı paranın fazlasını işlemci satışından kazanırdı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Yorum yok teknoloji gelişir yeni urunler gelir eskilder gider ama degismeyen tek sey hep son kullanıcı para oder acaba intel ne zaman eskisi getir yenisini gotur kampanyası yapıcak sizce boyle bir olay olma ihtimali ne kadar yuksek ?
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peka 8 yıl
Zaman ne çabuk tükeniyor.Dün gibiydi önümüzdeki zamanda kalkacagını duyurdugu işlemciler listesi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
en alınabilir q8300 var onu biraz daha piyasada tutabilirdi intel
ama q9xxx serisini çoktan sonlandırması gerekirdi
geçen yıl 380 tl olan q9550 2010'a girdiğimizde 550 tl oldu işte o aman q9xxx serisi emekli olmalıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 8 yıl
Alan kaldı mı ki zaten LG775 işlemcileri.İntel geç kaldı son kullanıcılar çoktan helvasını yedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26959 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, Intel ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim