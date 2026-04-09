    Intel, dünyanın en ince GaN çipletini geliştirdi: Neden önemli?

    Intel Foundry, yalnızca 19µm kalınlığa sahip dünyanın en ince GaN çipletini tanıttı. Yeni teknoloji, veri merkezlerinden 5G/6G altyapılarına kadar geniş kullanım alanı vadediyor.

    Yarı iletken tarafında rekabet hız kesmeden devam ederken, Intel'den devrim niteliğinde bir gelişme paylaşıldı. Şirketin üretim kolu olan Intel Foundry, yalnızca 19 mikrometre kalınlığında dünyanın en ince GaN (galyum nitrür) çipletini geliştirdiğini duyurdu. Bu gelişme, özellikle güç verimliliği ve yoğunluk tarafında yeni bir eşik anlamına geliyor.

    Intel ultra ince GaN çipletini duyurdu

    Yeni çiplet, 300 mm GaN-on-silicon wafer üzerinde üretiliyor ve klasik silikon çözümlerine kıyasla çok daha ince bir yapı sunuyor. Paylaşılan teknik detaylara göre bu kalınlık, insan saç telinin yaklaşık beşte biri seviyesinde. Ancak asıl dikkat çeken nokta sadece incelik değil. Intel, GaN transistörleri doğrudan silikon tabanlı dijital devrelerle tek bir yonga üzerinde birleştirmeyi başarmış durumda.

    Bu da, ayrı bir yardımcı çip ihtiyacını ortadan kaldırarak gecikmeyi ve enerji kaybını azaltıyor. GaN tabanlı bu yeni yapı, özellikle veri merkezleri için kritik avantajlar sunabilir. Daha yüksek anahtarlama hızları ve düşük enerji kaybı sayesinde güç dağıtımı daha verimli hale geliyor. Bu da işlemcilere daha yakın konumlandırılabilen, daha küçük ve daha etkili voltaj düzenleyicilerin önünü açıyor.

    Veri merkezleri için kritik

    Benzer şekilde 5G ve 6G altyapılarında kullanılan RF bileşenlerinde de GaN'ın yüksek frekans performansı önemli bir avantaj sunacak. 200 GHz üzeri frekanslarda çalışabilmesi, bu teknolojiyi yeni nesil iletişim sistemleri için güçlü bir aday haline getiriyor.

    Öte yandan GaN'ın sunduğu avantajlar yalnızca hız ve verimlilikle sınırlı değil. Geleneksel silikon tabanlı çözümler yüksek sıcaklıklarda kararlılığını kaybederken, GaN daha geniş bant aralığı sayesinde daha yüksek sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bu da özellikle veri merkezleri, otomotiv ve ağ altyapısı gibi yoğun yük altında çalışan sistemlerde daha stabil bir yapı anlamına geliyor.

    Bu gelişmeyi önemli kılan bir diğer detay ise üretim tarafı. Intel'in mevcut 300 mm silikon üretim altyapısını kullanması, GaN tabanlı çözümlerin yaygınlaşması için kritik bir avantaj sunuyor. Tabii ki kısa vadede bu çipletin doğrudan son kullanıcı ürünlerinde görülmesi beklenmiyor. Ancak veri merkezleri, yapay zeka sistemleri ve yeni nesil ağ teknolojileri düşünüldüğünde, bu tür çözümlerin önümüzdeki yıllarda donanım dünyasında belirleyici bir rol üstleneceği açık.

