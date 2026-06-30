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    AMD Zen 6 işlemciler üç farklı çekirdek tipiyle gelebilir: Intel'e benzeyecek

    Linux çekirdek yamalarında ortaya çıkan bilgiler, AMD'nin Zen 6 mimarisine Zen 6 ve Zen 6C'nin yanında yeni bir çekirdek türüne daha yer vereceğini gösteriyor. 

    AMD Zen 6 işlemciler üç farklı çekirdek tipiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Zen 6 işlemci ailesiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Linux çekirdeğine eklenen son yamalar, şirketin mevcut Zen 6 ve Zen 6C çekirdeklerine ek olarak "Low Power" (LP) adını taşıyan üçüncü bir çekirdek türü üzerinde çalıştığını gösteriyor.

    Yeni Low Power çekirdeğini doğruladı

    Kaçıranlar için AMD, Zen 4 ve Zen 5 nesillerinde standart Zen çekirdekleri ile daha yüksek çekirdek yoğunluğu sunan Zen C varyantlarını birlikte kullanıyordu. Her iki çekirdek tipi de aynı x86 komut setini paylaşırken saat hızları, güç tüketimi ve çekirdek yoğunluğu gibi alanlarda farklılaşıyordu. Zen 6 ile birlikte bu yapıya düşük güç tüketimine odaklanan yeni bir seçenek daha eklenmiş olacak.

    Linux çekirdek yamalarına göre Zen 6 LP çekirdeği de diğer Zen çekirdekleri gibi aynı x86 komut setini kullanacak. Bu yönüyle Intel'in performans ve verimlilik çekirdeklerinde kullandığı farklı ISA yaklaşımından ayrılıyor. AMD tarafında çekirdekler aynı mimariyi paylaşırken çalışma karakteristikleri ve güç profilleri değişiyor.

    AMD Zen 6 işlemciler üç farklı çekirdek tipiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan bilgilere göre Low Power çekirdeği özellikle arka planda çalışan görevler ve sistemin boşta olduğu senaryolar için geliştiriliyor. Linux tarafındaki açıklamalarda bu çekirdek tipi, minimum güç tüketimi hedefleyen özel bir sınıf olarak tanımlanıyor. Böylece işletim sistemi, bu çekirdekleri standart verimlilik çekirdeklerinden ayırarak iş yüklerini daha doğru şekilde dağıtabilecek.

    Sızıntılar, Zen 6 LP çekirdeklerinin ilk olarak AMD'nin Medusa kod adlı yeni APU ailesinde kullanılacağını gösteriyor. Bu ürün ailesinde standart Zen 6, Zen 6C ve Zen 6 LP çekirdeklerinin farklı kombinasyonlarla bir araya getirileceği belirtiliyor. Böylece AMD'nin hibrit işlemci tasarımı daha da çeşitlenmiş olacak.

    Yeni çekirdek tipiyle ilgili performans veya teknik ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Ancak düşük güç tüketimine odaklanan bu tasarımın özellikle dizüstü bilgisayarlar ve mobil platformlarda etkili olacağını söyleyelim. AMD'nin Medusa APU ailesinin CES 2027 döneminde tanıtılması beklenirken, Zen 6 LP çekirdeklerine ilişkin daha fazla teknik detayın da önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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