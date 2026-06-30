AMD Zen 6 işlemciler üç farklı çekirdek tipiyle gelebilir: Intel'e benzeyecek

Yeni Low Power çekirdeğini doğruladı
Kaçıranlar için AMD, Zen 4 ve Zen 5 nesillerinde standart Zen çekirdekleri ile daha yüksek çekirdek yoğunluğu sunan Zen C varyantlarını birlikte kullanıyordu. Her iki çekirdek tipi de aynı x86 komut setini paylaşırken saat hızları, güç tüketimi ve çekirdek yoğunluğu gibi alanlarda farklılaşıyordu. Zen 6 ile birlikte bu yapıya düşük güç tüketimine odaklanan yeni bir seçenek daha eklenmiş olacak.
Linux çekirdek yamalarına göre Zen 6 LP çekirdeği de diğer Zen çekirdekleri gibi aynı x86 komut setini kullanacak. Bu yönüyle Intel'in performans ve verimlilik çekirdeklerinde kullandığı farklı ISA yaklaşımından ayrılıyor. AMD tarafında çekirdekler aynı mimariyi paylaşırken çalışma karakteristikleri ve güç profilleri değişiyor.
Sızıntılar, Zen 6 LP çekirdeklerinin ilk olarak AMD'nin Medusa kod adlı yeni APU ailesinde kullanılacağını gösteriyor. Bu ürün ailesinde standart Zen 6, Zen 6C ve Zen 6 LP çekirdeklerinin farklı kombinasyonlarla bir araya getirileceği belirtiliyor. Böylece AMD'nin hibrit işlemci tasarımı daha da çeşitlenmiş olacak.
Yeni çekirdek tipiyle ilgili performans veya teknik ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Ancak düşük güç tüketimine odaklanan bu tasarımın özellikle dizüstü bilgisayarlar ve mobil platformlarda etkili olacağını söyleyelim. AMD'nin Medusa APU ailesinin CES 2027 döneminde tanıtılması beklenirken, Zen 6 LP çekirdeklerine ilişkin daha fazla teknik detayın da önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş