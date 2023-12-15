Intel durmuyor: 20A "2nm" için tarih verildi

Intel 20A "2nm" için hazır
Tarihsel olarak bakıldığında uzun süreler yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl bu kararından geri adım attı. Bunun ardından dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Şimdi Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Natarajan, şirketin gelecek yıl 20A (2nm süreci) için üretime başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
Yeni fabrikasyon sürecine değinecek olursak, mevcut FinFET mimarisinin yerini alacak 20A düğümünün yepyeni RibbonFET transistörlere sahip olması bekleniyor. Bu doğrultuda Arrow Lake işlemciler, süreci kullanan en büyük ürün grubu olurken, 2024 yılının ilk yarısında 20A için hazır olacak. Ayrıca Intel'in Nvidia gibi yeni müşterilere sahip olduğunu da görebiliriz.
Toparlayacak olursak Samsung Foundry, TSMC ve Intel'in 2nm'de neler sunacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ancak nanometre yarışı artık verim oranlarına, genel kullanım maliyetlerine ve tedarik gibi etmenlere bağlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.