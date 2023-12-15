Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel durmuyor: 20A "2nm" için tarih verildi

    Intel, fabrikasyon teknolojileri alanında ciddi bir ivmelenme içerisinde. Teknoloji devi, son teknoloji, 20A ''2nm'' fabrikasyon süreci için seri üretim tarihini paylaştı.
    Intel durmuyor: 20A '2nm' için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak bu yılın başlarında Intel, Intel 18A (1.8nm) ve Intel 20A (2nm) süreçlerinin gelişimini tamamladığını duyurmuştu. Öyle ki yarı iletken alanında lider olan TSMC ile rekabet edeceğinden sizlere bahsetmiştik. Son paylaşılan raporlar ise, bunu doğrular nitelikte. Geçtiğimiz saatlerde ABD'li dev, 2nm fabrikasyon süreci için seri üretim planlarını açıkladı. 2024 yılında üretim başlıyor.

    Intel 20A "2nm" için hazır

    Tarihsel olarak bakıldığında uzun süreler yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl bu kararından geri adım attı. Bunun ardından dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Şimdi Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Natarajan, şirketin gelecek yıl 20A (2nm süreci) için üretime başlamaya hazır olduğunu duyurdu. 

    Intel durmuyor: 20A '2nm' için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bu gelişmenin Intel için bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Bildiğiniz gibi şirket özellikle yarı iletken üretiminde pek başarılı olamadı ve benzer süreçlerin uzun süreler kullanımda kaldığına şahit olduk. Ancak yapay zeka çalışmalarının hızlanması ile işler değişecek gibi görünüyor.

    Yeni fabrikasyon sürecine değinecek olursak, mevcut FinFET mimarisinin yerini alacak 20A düğümünün yepyeni RibbonFET transistörlere sahip olması bekleniyor. Bu doğrultuda Arrow Lake işlemciler, süreci kullanan en büyük ürün grubu olurken, 2024 yılının ilk yarısında 20A için hazır olacak. Ayrıca Intel'in Nvidia gibi yeni müşterilere sahip olduğunu da görebiliriz. 

    Toparlayacak olursak Samsung Foundry, TSMC ve Intel'in 2nm'de neler sunacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ancak nanometre yarışı artık verim oranlarına, genel kullanım maliyetlerine ve tedarik gibi etmenlere bağlı olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu kanat kirilmasi nasıl anlaşılır gaza basınca gelen hava sesi eminönü çakma forma uydu kablosunda sinyal olup olmadığını nasıl anlarız serum deri altına giderse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız