Intel durmuyor: 20A "2nm" için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak bu yılın başlarında Intel, Intel 18A (1.8nm) ve Intel 20A (2nm) süreçlerinin gelişimini tamamladığını duyurmuştu. Öyle ki yarı iletken alanında lider olan TSMC ile rekabet edeceğinden sizlere bahsetmiştik. Son paylaşılan raporlar ise, bunu doğrular nitelikte. Geçtiğimiz saatlerde ABD'li dev, 2nm fabrikasyon süreci için seri üretim planlarını açıkladı. 2024 yılında üretim başlıyor.

Intel 20A "2nm" için hazır

Tarihsel olarak bakıldığında uzun süreler yalnızca kendisi için üretim gerçekleştiren Intel, geçtiğimiz yıl bu kararından geri adım attı. Bunun ardından dökümhane operasyonlarını genişletmek için 20 milyar dolar ve dünya çapında toplam 70 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Şimdi Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Natarajan, şirketin gelecek yıl 20A (2nm süreci) için üretime başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Tam Boyutta Gör Bu gelişmenin Intel için bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. Bildiğiniz gibi şirket özellikle yarı iletken üretiminde pek başarılı olamadı ve benzer süreçlerin uzun süreler kullanımda kaldığına şahit olduk. Ancak yapay zeka çalışmalarının hızlanması ile işler değişecek gibi görünüyor.

Yeni fabrikasyon sürecine değinecek olursak, mevcut FinFET mimarisinin yerini alacak 20A düğümünün yepyeni RibbonFET transistörlere sahip olması bekleniyor. Bu doğrultuda Arrow Lake işlemciler, süreci kullanan en büyük ürün grubu olurken, 2024 yılının ilk yarısında 20A için hazır olacak. Ayrıca Intel'in Nvidia gibi yeni müşterilere sahip olduğunu da görebiliriz.

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Toparlayacak olursak Samsung Foundry, TSMC ve Intel'in 2nm'de neler sunacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ancak nanometre yarışı artık verim oranlarına, genel kullanım maliyetlerine ve tedarik gibi etmenlere bağlı olacak.

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