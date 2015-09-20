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Intel evrensel ekran kalemi standardını tamamlamak üzere

3 yıl
2,8b
1
12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel evrensel ekran kalemi standardını tamamlamak üzere

Günümüzde farklı amaçlara yönelik olarak geliştirilmiş pek çok ekran kalemi bulunuyor. Samsung gibi firmalardan hatırlayacağımız S-Pen veya Wacom'un ekran kalemleri bunların arasında. Giriş seviyesinde heryerde bulabileceğiniz ucu kauçuk pasif ekran kalemleri olduğu gibi baskı hassasiyet seviyelerine sahip pahalı kalemlerde mevcut. 

Genelde firmalar kendilerine özel yazılımlar hazırladığı için örneğin S-Pen kalemini başka bir cihazda kullanamıyorsunuz. Daha ileri seviyede evrensel aktif ekran kalemleri ise birden fazla cihazda kullanılabilirken yine yazılım nedeniyle bir veya birkaç özellikten yoksun olabiliyor. 

Intel ve Evrensel Stylus Girişimi - USI işbirliğine giderek her cihazda aynı hassasiyeti algılayabilecek ve aynı fonksiyonelliği sağlayabilecek yeni bir aktif ekran kalemi geliştirmeye başladı. USI 1.0 adını alacak olan standart sayesinde aktif bir ekran kalemi uyumlu tüm dokunmatik ekranlarda veya dokunmatik kontrol entegreli devrelerde aynı hassasiyeti sunacak, aynı işlemleri yapabilecek ve oldukça da ucuz olacak. 

USI 1.0 standardının Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Standard ilk etapta 2048 baskı hassasiyet seviyesine sahip aktif ekran kalemlerini destekleyecek. Sonrasında ise bu seviye yükselecek. US 1.0 kullanıcıların gerçek bir kalem kullanır gibi tecrübe yaşamasını amaçlıyor. 

USI 1.0 standardı için Dell, Lenovo, Hewlett-Packard, Asustek Computer, Quanta Computer, LG Electronics, Atmel, Hanvon Pentech, Sharp, Wacom, Synaptics, Montblanc gibi pek çok firma hazırlıklara başlamış durumda. Bunlar arasında Dell ve HP gelecek yıl başlarında USI 1.0 uyumlu melez tablet bilgisayarlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Sonrasında diğer üreticiler de yol haritalarını belirleyecek. Yani USI 1.0 standardı hızlı bir şekilde yaygın kullanıma geçmiş olacak. 

Burada karanlıkta kalan bir nokta rakip firmaların böyle bir standardı kullanıp kullanmayacağı. Örneğin USI 1.0 uyumlu bir S-Pen kalemi LG akıllı telefonlarda veya iPad Pro tablet bilgisayarında kullanılabilecek mi? Bunu zamanla göreceğiz. 

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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Hele şükür bazı insanların kafası çalışıyor. Bu standartı da Apple hariç herkes kullanır. Samsung bile kullanır ama apple kullanmaz.
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kadirirdem 3 yıl
bu kalemleri her üründe kullanmak efsane olur aslında....
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Master_Evil 3 yıl
çok güzel düşünmüşler, varsın kullanmayan kullanmasın
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john ronald reuel tolkien 3 yıl
Ne mutlu bize apple artık kendini bir alanda daha standartlara uymama hakkına sahip oldu.
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aspirin_00 3 yıl
malatyaspor
simbolminaHele şükür bazı insanların kafası çalışıyor. Bu standartı da Apple hariç herkes kullanır. Samsung bile kullanır ama apple kullanmaz.
Aynisi benim de aklimdan gecti yaziyi okurken. Kesin apple baska bir kalem cikarir ve o kalem apple urunlerinden baskasinda kullanilamaz...onu da 100$ a satar

1 dolarla kaçırdın :D
2 Yanıt Yanıtla
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Playinq 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
malatyaspor
Orijinalden alıntı: simbolminaHele şükür bazı insanların kafası çalışıyor. Bu standartı da Apple hariç herkes kullanır. Samsung bile kullanır ama apple kullanmaz.
Aynisi benim de aklimdan gecti yaziyi okurken. Kesin apple baska bir kalem cikarir ve o kalem apple urunlerinden baskasinda kullanilamaz...onu da 100$ a satar

1 dolarla kaçırdın :D

Apple pen 2048 basınç ve 60 derece eğim okuma özelliklerine sahip ekran üzerinde birebir cizim özelliğini destekleyen bir cihaz. Bu özellikleri sağlayan ve tek basına calisamayan wacom cintiq tablet (ekran görüntüsünü ekran girişiyle tabletin ekranına yansıtıyorsunuz) giriş fiyatı 3000 TL. Sadece kalem istiyorsanız ve basınç hassasiyeti olsun istiyorsanız bunun da giriş fiyatı 250-300 TL. Bunlar ne isime yarayacak diyorsanız cizim-dizayn isi ile ilgileniyor ya da hobi olarak yapıyorsanız bunlar cok isinize yarar. Eğer isinize yaramıyorsa da fiyatını sorgulamanıza gerek yok kauçuk uçlu bir 30 TL ilk kalem de isinizi görür. Ben bunun fiyatını merakla bekleyen ve kullanmak icin sabirsizlanan biriyim. Piyasadaki sekli kaleme benzediği icin kalem denen cihazlar ile fiyat kıyası yapmak cok yanlış.
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Hele şükür bazı insanların kafası çalışıyor. Bu standartı da Apple hariç herkes kullanır. Samsung bile kullanır ama apple kullanmaz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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307kd 3 yıl simbolmina
simbolmina
Hele şükür bazı insanların kafası çalışıyor. Bu standartı da Apple hariç herkes kullanır. Samsung bile kullanır ama apple kullanmaz.

Aynisi benim de aklimdan gecti yaziyi okurken. Kesin apple baska bir kalem cikarir ve o kalem apple urunlerinden baskasinda kullanilamaz...onu da 100$ a satar
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