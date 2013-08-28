Intel hareket ve derinlik algılayan 3D kamera teknolojisini tanıttı









Geçen yılın başlarında çok ince dizüstü bilgisayar konsepti Ultrabook'u lanse eden ve konseptin üretici ortaklar tarafından benimsenmesinde lider bir rol oynayan Intel, o günden bu yana yonga seviyesinde konsept için her türlü desteği sunmaya başladı.





Daha az enerji harcayan yongalar, güvenlik sistemleri, dokunmatik ekran, temassız aktarım teknolojileri gibi pek çok yenilik, süreç içerisinde Ultrabook odaklı olmak üzere dizüstü modellerine yönelik olarak Intel tarafından geliştirildi.





Intel'in gelecekteki dizüstü ve tabletlere yönelik olarak hazırladığı son yenilik ise hareket ve derinlik algılayabilen 3D web kameralar oldu. Firmanın gerçek ve sanal dünya arasındaki farkı kapatacağını belirttiği kamera teknolojisi hareket algılayabiliyor, duyguları takip edebiliyor ve bir çocuğun okuma alışkanlıklarını gözlemleyebiliyor.





Yeni web kamera teknolojisi; bilgisayarların insan yapısını daha iyi anlaması, 3D oyunlara yeni seviyeler katması ve web konferansları daha eğlenceli hale getirmesi için geliştiriliyor.





Bu teknoloji dizüstü ve Ultrabook modellerine gelecek yılın ikinci yarısında itibaren entegre eilmeye başlanacak. Ayrıca Creative tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Senz3D web kamera ürününde de bu teknolojiye rastlamak mümkün olacak.





Yeni teknoloji ayrıca nesnelerin şeklini, hatlarını, karakteristiğini tanımlayabilecekken, henüz gelişmeye başlayan 3D yazıcıların da önünü açmış olacak. Windows 8.1 ile Microsoft'un da 3D yazıcı teknolojisine destek vereceğini hatırlatalım.

http://www.networkworld.com/news/2013/082613-intel-bringing-vision-3d-to-273165.html?page=2