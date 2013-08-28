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Intel hareket ve derinlik algılayan 3D kamera teknolojisini tanıttı

5 yıl
8,5b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel hareket ve derinlik algılayan 3D kamera teknolojisini tanıttı


Geçen yılın başlarında çok ince dizüstü bilgisayar konsepti Ultrabook'u lanse eden ve konseptin üretici ortaklar tarafından benimsenmesinde lider bir rol oynayan Intel, o günden bu yana yonga seviyesinde konsept için her türlü desteği sunmaya başladı.

Daha az enerji harcayan yongalar, güvenlik sistemleri, dokunmatik ekran, temassız aktarım teknolojileri gibi pek çok yenilik, süreç içerisinde Ultrabook odaklı olmak üzere dizüstü modellerine yönelik olarak Intel tarafından geliştirildi. 

Intel'in gelecekteki dizüstü ve tabletlere yönelik olarak hazırladığı son yenilik ise hareket ve derinlik algılayabilen 3D web kameralar oldu. Firmanın gerçek ve sanal dünya arasındaki farkı kapatacağını belirttiği kamera teknolojisi hareket algılayabiliyor, duyguları takip edebiliyor ve bir çocuğun okuma alışkanlıklarını gözlemleyebiliyor.

Yeni web kamera teknolojisi; bilgisayarların insan yapısını daha iyi anlaması, 3D oyunlara yeni seviyeler katması ve web konferansları daha eğlenceli hale getirmesi için geliştiriliyor. 

Bu teknoloji dizüstü ve Ultrabook modellerine gelecek yılın ikinci yarısında itibaren entegre eilmeye başlanacak. Ayrıca Creative tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Senz3D web kamera ürününde de bu teknolojiye rastlamak mümkün olacak. 

Yeni teknoloji ayrıca nesnelerin şeklini, hatlarını, karakteristiğini tanımlayabilecekken, henüz gelişmeye başlayan 3D yazıcıların da önünü açmış olacak. Windows 8.1 ile Microsoft'un da 3D yazıcı teknolojisine destek vereceğini hatırlatalım. 

http://www.networkworld.com/news/2013/082613-intel-bringing-vision-3d-to-273165.html?page=2 Yorum Yaz
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turbo-powwer 5 yıl en beğenilen onur01651
onur01651

Tutmaz..

Başkası olsa tutmaz da INTEL zorla tutturur

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dere.beyi 5 yıl
sangokudbgt
Microsoft bunu kinect ile yapalı zaten 4-5 yıl oluyor. Her zamanki gibi xbox akar, diğerleri takip eder. İntel kusura bakma am çok geç kaldın he zaman olduğu gibi standartları yine xbox belirliyor.


kardeş sen çokk yanlış gelmişsin ya
sangokudbgtMicrosoft bunu kinect ile yapalı zaten 4-5 yıl oluyor. Her zamanki gibi xbox akar, diğerleri takip eder. İntel kusura bakma am çok g...
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dere.beyi 5 yıl
sangokudbgt
Microsoft bunu kinect ile yapalı zaten 4-5 yıl oluyor. Her zamanki gibi xbox akar, diğerleri takip eder. İntel kusura bakma am çok geç kaldın he zaman olduğu gibi standartları yine xbox belirliyor.


kardeş sen çokk yanlış gelmişsin ya
Yanıtla +4
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sangokudbgt 5 yıl
Microsoft bunu kinect ile yapalı zaten 4-5 yıl oluyor. Her zamanki gibi xbox akar, diğerleri takip eder. İntel kusura bakma am çok geç kaldın he zaman olduğu gibi standartları yine xbox belirliyor.
1 Yanıt Yanıtla
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Evivva 5 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Microsoft bunu kinect ile yapalı zaten 4-5 yıl oluyor. Her zamanki gibi xbox akar, diğerleri takip eder. İntel kusura bakma am çok geç kaldın he zaman olduğu gibi standartları yine xbox belirliyor.

Bu neyin kafası ?
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Armin van Buuren* 5 yıl
onur01651
Tutmaz..

Daha ne olduğu hakkında bilgin yok ki. Ama ne yazık ki fikrin var.
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dere.beyi 5 yıl
Ciginix

KAZUYA MISHIMAkinect den farkı ney acaba merak ettimDuyguları anlayabileceğimerakla bekliyorum incelemesini.
Ağlayınca su fışkırtıyor işte


yakında böle olur uzaktan müdahaleler falan :))

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Ciginix 5 yıl
KAZUYA MISHIMA
kinect den farkı ney acaba merak ettimDuyguları anlayabileceğimerakla bekliyorum incelemesini.

Ağlayınca su fışkırtıyor işte
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onur01651 5 yıl
Tutmaz..
1 Yanıt Yanıtla
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turbo-powwer 5 yıl onur01651
onur01651

Tutmaz..

Başkası olsa tutmaz da INTEL zorla tutturur

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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
kinect den farkı ney acaba merak ettim
"Duyguları anlayabileceği"merakla bekliyorum incelemesini.
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