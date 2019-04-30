Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda

Donanım dünyası son günlerde Intel’in 2022 yılına uzanan 14 nm yol haritasını tartışıyor. Belki de firmayı eleştiri yağmuruna tutuyor demek daha doğru olur. Daha önceden de ayak seslerini duyduğumuz 10 nm yongalar ortaya çıktı.
Intel ortaya çıkan bilgilere göre 10. nesil altında iki farklı işlemci nesline yer verecek. Birisi 14 nm diğeri 10 nm üretim sürecinden geçecek iki nesil arasında sizlerin de yazıyı okurken aklına geldiği üzere çekirdek sayısı ve frekans kanadında ayrışmalar olacak.
Hatırlayacağınız üzere Intel Sky Lake-X’te yüksek çekirdek sayısı/yüksek önbellek değerleri sunarken daha yeni olan Kaby Lake-X’te ise düşük çekirdek sayısı/önbellek miktarına yer vermişti. Yine aynı strateji söz konusu ama bir farkla: çekirdek sayısı fazla olanda eski litografı az olanda 10 nm göreceğiz. Konuyu özetlediğimize göre artık detaylara geçebiliriz.
Ice Lake-UÖncelikle 10 nm’nin ilk deneyimleneceği yongalardan bahsedelim. Intel’in 10 nm sürecindeki ilk göz ağrısı olacak modellerde i7 sınıfı ve i5 sınıfı 4 çekirdekle gelirken i3 çözümlerinde 2 çekirdek 4 izlek tercih edilmiş.
Amiral gemisi model olan Core i7-1065G7 1.3 GHz taban frekansa ve 3.9 GHz’lik tek çekirdek boost hızına sahip. İşlemci 2 çekirdeğiyle 3.8 GHz’e yükselebilirken 4 çekirdeğiyle 3.5 GHz’e kadar tırmanabiliyor. Çinli kardeşlerimizin forumlarından tanıdığımız yonga DDR4-3200 MHz’lik belleklerle çalışabilirken AVX 512 komut setini destekleyecek.
15 watt TDP korunacaki5 klasmanındaki Ice Lake-U yongaları 800 MHz’den 1.2 GHz’e varan taban frekanslarına ve 3.6-3.7 GHz’e ulaşan tepe frekanslarına sahip. 2/4 çekirdek konfigürasyonundaki i3 işlemcileri ise 1.2 GHz’den 3.4 GHz’e kadar yükselecek. Modele göre 32,48 ve 64 adet Gen 11 GPU birimini göreceğimizi de belirtelim. Ortaya çıkan verilere göre Intel 15 watt TDP’yi tutturabilmek için bir hayli uğraş vermiş diyebiliriz. Ayrıca 10 nm yongaların kısıtlı sayıda üretileceğinin de altını çizelim.
Comet Lake-U14 nm yongalar yukarıda da özet geçtiğimiz üzere eski litografi dezavantajını çekirdek sayısı avantajıyla kapatıyor. Tepe model olarak karşımıza çıkan Core i7-10710U 6 çekirdek bir yapıda 1.1 GHz taban frekansı sunuyor.
Diğer i7 ve i5 modelleri 4 çekirdekli bir yapıda ancak daha yüksek frekanslarda çalışacaklar. Örneğin Core i5-10210U’da 4 çekirdek 8 izleğe yer verilirken modelin 1.6 GHz’den tüm çekirdekleriyle 3.9 GHz’e yükseldiğini görüyoruz.
Giriş seviyesi G1’lerde ise bu rakam 32’ye düşüyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek Computex fuarıyla birlikte teknik detaylar daha da netleşecektir. Tahminlere göre 10 nm modeller bu yaz bizlerle olacak. Çekirdek sayısı avantajıyla gelecek Comet Lake-U içeren dizüstülerse yılın geri kalan dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/intel-10nm-ice-lake-u-and-14nm-comet-lake-u-notebook-cpu-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yirmi yılda döndük dolaştık yine buna geldik
girmeyenler için tdp 22.8 watt