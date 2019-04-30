Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda

Donanım dünyası son günlerde Intel’in 2022 yılına uzanan 14 nm yol haritasını tartışıyor. Belki de firmayı eleştiri yağmuruna tutuyor demek daha doğru olur. Daha önceden de ayak seslerini duyduğumuz 10 nm yongalar ortaya çıktı.

Ice Lake-U

Amiral gemisi model olan Core i7-1065G7 1.3 GHz taban frekansa ve 3.9 GHz’lik tek çekirdek boost hızına sahip. İşlemci 2 çekirdeğiyle 3.8 GHz’e yükselebilirken 4 çekirdeğiyle 3.5 GHz’e kadar tırmanabiliyor. Çinli kardeşlerimizin forumlarından tanıdığımız yonga DDR4-3200 MHz’lik belleklerle çalışabilirken AVX 512 komut setini destekleyecek.

15 watt TDP korunacak

Comet Lake-U

Diğer i7 ve i5 modelleri 4 çekirdekli bir yapıda ancak daha yüksek frekanslarda çalışacaklar. Örneğin Core i5-10210U’da 4 çekirdek 8 izleğe yer verilirken modelin 1.6 GHz’den tüm çekirdekleriyle 3.9 GHz’e yükseldiğini görüyoruz.

https://wccftech.com/intel-10nm-ice-lake-u-and-14nm-comet-lake-u-notebook-cpu-leak/

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Intel ortaya çıkan bilgilere görealtında iki farklı işlemci nesline yer verecek.iki nesil arasında sizlerin de yazıyı okurken aklına geldiği üzere çekirdek sayısı ve frekans kanadında ayrışmalar olacak.Hatırlayacağınız üzeredeğerleri sunarken daha yeni olaniseyer vermişti. Yine aynı strateji söz konusu ama bir farkla: çekirdek sayısı fazla olanda eski litografı az olanda 10 nm göreceğiz. Konuyu özetlediğimize göre artık detaylara geçebiliriz.Öncelikleyongalardan bahsedelim. Intel’in 10 nm sürecindekimodellerde i7 sınıfı ve i5 sınıfı 4 çekirdekle gelirken i3 çözümlerinde 2 çekirdek 4 izlek tercih edilmiş.Intel’inuzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Gen11 grafik birimini barındıracak yonga böylelikle GPU kanadında 64 üniteye kadar ölçeklenen bir birime ev sahipliği yapacak. Modelin TDP değeri ise 15 watt seviyesinde.klasmanındakiyongaları1.2 GHz’e varan taban frekanslarına ve 3.6-3.7 GHz’e ulaşan tepe frekanslarına sahip. 2/4 çekirdek konfigürasyonundaki i3 işlemcileri ise 1.2 GHz’den 3.4 GHz’e kadar yükselecek. Modele göre 32,48 ve 64 adet Gen 11 GPU birimini göreceğimizi de belirtelim. Ortaya çıkan verilere göretutturabilmek için bir hayli uğraş vermiş diyebiliriz. Ayrıca 10 nm yongaların kısıtlı sayıda üretileceğinin de altını çizelim.14 nm yongalar yukarıda da özet geçtiğimiz üzere eski litografi dezavantajını çekirdek sayısı avantajıyla kapatıyor. Tepe model olarak karşımıza çıkansunuyor.görebilen işlemci 4 çekirdeğiyle 4.1 GHz’e ulaşıyor.senaryoda isemümkün.kod adlı çözümlerindeyer alırken 24 EU’nun bulunduğunu ekleyelim. Ayrıca G7 son ekli yongalarda 64 EU bulunurken G4 son eklilerde 48 EU göreceğiz.Giriş seviyesidüşüyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek Computex fuarıyla birlikte teknik detaylar daha da netleşecektir. Tahminlere göre 10 nm modeller bu yaz bizlerle olacak. Çekirdek sayısı avantajıyla gelecek Comet Lake-U içeren dizüstülerse yılın geri kalan dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.