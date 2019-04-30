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Intel’in 10. nesil mobil işlemcileri sızdı: 800 Mhz taban frekansı yolda

Intel son günlerde ortaya çıkan yol haritasıyla gündemde sıkça konuşuluyor. Son gelen haberlerde firmanın 10. nesil 10 nm yongalarına yer verildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 hf.
4,6b
1
13
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Donanım dünyası son günlerde Intel’in 2022 yılına uzanan 14 nm yol haritasını tartışıyor. Belki de firmayı eleştiri yağmuruna tutuyor demek daha doğru olur. Daha önceden de ayak seslerini duyduğumuz 10 nm yongalar ortaya çıktı.

Intel ortaya çıkan bilgilere göre 10. nesil altında iki farklı işlemci nesline yer verecek. Birisi 14 nm diğeri 10 nm üretim sürecinden geçecek iki nesil arasında sizlerin de yazıyı okurken aklına geldiği üzere çekirdek sayısı ve frekans kanadında ayrışmalar olacak.

Hatırlayacağınız üzere Intel Sky Lake-X’te yüksek çekirdek sayısı/yüksek önbellek değerleri sunarken daha yeni olan Kaby Lake-X’te ise düşük çekirdek sayısı/önbellek miktarına yer vermişti. Yine aynı strateji söz konusu ama bir farkla: çekirdek sayısı fazla olanda eski litografı az olanda 10 nm göreceğiz. Konuyu özetlediğimize göre artık detaylara geçebiliriz.

Ice Lake-U 

Öncelikle 10 nm’nin ilk deneyimleneceği yongalardan bahsedelim. Intel’in 10 nm sürecindeki ilk göz ağrısı olacak modellerde i7 sınıfı ve i5 sınıfı 4 çekirdekle gelirken i3 çözümlerinde 2 çekirdek 4 izlek tercih edilmiş. 
Amiral gemisi model olan Core i7-1065G7 1.3 GHz taban frekansa ve 3.9 GHz’lik tek çekirdek boost hızına sahip. İşlemci 2 çekirdeğiyle 3.8 GHz’e yükselebilirken 4 çekirdeğiyle 3.5 GHz’e kadar tırmanabiliyor. Çinli kardeşlerimizin forumlarından tanıdığımız yonga DDR4-3200 MHz’lik belleklerle çalışabilirken AVX 512 komut setini destekleyecek.
Intel’in Visual Technologies Team’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Gen11 grafik birimini barındıracak yonga böylelikle GPU kanadında 64 üniteye kadar ölçeklenen bir birime ev sahipliği yapacak. Modelin TDP değeri ise 15 watt seviyesinde.

15 watt TDP korunacak

i5 klasmanındaki Ice Lake-U yongaları 800 MHz’den 1.2 GHz’e varan taban frekanslarına ve 3.6-3.7 GHz’e ulaşan tepe frekanslarına sahip. 2/4 çekirdek konfigürasyonundaki i3 işlemcileri ise 1.2 GHz’den 3.4 GHz’e kadar yükselecek. Modele göre 32,48 ve 64 adet Gen 11 GPU birimini göreceğimizi de belirtelim. Ortaya çıkan verilere göre Intel 15 watt TDP’yi tutturabilmek için bir hayli uğraş vermiş diyebiliriz. Ayrıca 10 nm yongaların kısıtlı sayıda üretileceğinin de altını çizelim.

Comet Lake-U 

14 nm yongalar yukarıda da özet geçtiğimiz üzere eski litografi dezavantajını çekirdek sayısı avantajıyla kapatıyor. Tepe model olarak karşımıza çıkan Core i7-10710U 6 çekirdek bir yapıda 1.1 GHz taban frekansı sunuyor.
Tek çekirdeğiyle 4.6 GHz’i görebilen işlemci 4 çekirdeğiyle 4.1 GHz’e ulaşıyor. 6 çekirdeğin aktif kaldığı senaryoda ise 3.8 GHz seviyesi mümkün.

Diğer i7 ve i5 modelleri 4 çekirdekli bir yapıda ancak daha yüksek frekanslarda çalışacaklar. Örneğin Core i5-10210U’da 4 çekirdek 8 izleğe yer verilirken modelin 1.6 GHz’den tüm çekirdekleriyle 3.9 GHz’e yükseldiğini görüyoruz. 
Comet Lake-U kod adlı çözümlerinde Gen9.5 GPU yer alırken 24 EU’nun bulunduğunu ekleyelim. Ayrıca G7 son ekli yongalarda 64 EU bulunurken G4 son eklilerde 48 EU göreceğiz.

Giriş seviyesi G1’lerde ise bu rakam 32’ye düşüyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek Computex fuarıyla birlikte teknik detaylar daha da netleşecektir. Tahminlere göre 10 nm modeller bu yaz bizlerle olacak. Çekirdek sayısı avantajıyla gelecek Comet Lake-U içeren dizüstülerse yılın geri kalan dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/intel-10nm-ice-lake-u-and-14nm-comet-lake-u-notebook-cpu-leak/ Yorum Yaz
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sniper23 3 hf. en beğenilen
İnsan gözü 4 çekirdekten ötesini göremediği için Intel'e devam...
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adsiziz 3 hf.
ark.intel.com/...
yirmi yılda döndük dolaştık yine buna geldik
girmeyenler için tdp 22.8 watt
Yanıtla +19
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Mutlak.Sıfır 2 hf. CoreXXX
Halen daha "Amd ısiniy Intel-Nvidia en iyisi" diye yorum görmeye devam ediyoruz sence böyle bir şey mümkün mü?
Yanıtla +9
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erturkcan2 1 hf.
Amd'yi tercih edin yoksa böyle çekirdek koklamaya devam edersiniz, Amd'liler çitliyor..
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Ahmet DOĞAN 2 hf.
Core i7-1065G7
Core i7-10710U
Core i5-10210U
Flash Flash Flash Dünyaya Birebir Benzeyen 3 Gezegen Bulundu. Üçündede İntel Denilen Canlıların Kurduğu Bir Medeniyet Olduğu Öğrenildi........
İntelde Bu Model Numaralarını Kim Belirliyor Lütfen o İnsanı Tanımak ve 2 Çift Sohbet Etmek İstiyorum...
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bluedevil866 2 hf.
enayisi cok ne de olsa.
Yanıtla +1
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Sharparrow 2 hf.
Paul Otellini döneminde intel: tick tock tick tock tick tock...
Paul Otelliniden sonra: tick tock tock tock tock tock tock tock tock.....
Yanıtla +3
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CoreXXX 2 hf.
bu intel kendini yok edecek buda bizim işimize gelmez. ne kadar çok üretici o kadar rekabet
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mutlak.Sıfır 2 hf. CoreXXX
Halen daha "Amd ısiniy Intel-Nvidia en iyisi" diye yorum görmeye devam ediyoruz sence böyle bir şey mümkün mü?
Yanıtla +9
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Spider_hip 2 hf.
10nm işlemciler mobil için mi üretilecek? Yoksa nasıl yani böyle düşük frekanslar, çekirdekler nedir? 10nm üretemediği için mi gerçekten bu kadar kötü değerler. Quantum fiziği anlaşılan ters gelmiş intele.
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wolwes 3 hf.
İyi de fazla çekirdekli işlemcilerin 10nm ile üretilmesi daha mantıklı değil mi? Hem transistörler ve çekirdeğin boyutu azalıp silikon zara daha fazla çekirdek daha kolay sığar hem birbirlerine daha çok yakınlaştıkları için iletişimleri daha hızlı olur hemde enerji sarfiyatı azalır.
2 Yanıt Yanıtla
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estf 3 hf. wolwes
değil;
o zaman intel size daha iyi bir ürün satmış olur, 3-5 sene sonra yetersiz gelip yine intelden gıdım yetecek işlemciyi satın almazsın, dolayısıyla intel daha az kazanır...
Yanıtla +5
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merm 3 hf. wolwes
Sıkıntı 10nm de kalite sorununu aşamaması, ne kadar az çekirdek olursa sorunlu işlemci olma olasılığı o kadar az oluyor, yani amaç zar boyutunu küçük tutmak, aynı plakadan daha fazla zar alıp sorunluları atıp yola devam etmek. Eğer 4 yerine 6 çekirdek yaparsa %50 daha az ürün çıkacak ve bu ürünlerin bozuk olması ihtimali daha yüksek.
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Paetzold 3 hf.
Biz hala 4. nesil
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sniper23 3 hf. en beğenilen
İnsan gözü 4 çekirdekten ötesini göremediği için Intel'e devam...
Yanıtla +26
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adsiziz 3 hf.
ark.intel.com/...
yirmi yılda döndük dolaştık yine buna geldik
girmeyenler için tdp 22.8 watt
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