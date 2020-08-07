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    Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel, yeni bir sızıntı ile çalkalanıyor. Bir hacker tarafından ele geçirildiği öne sürülen 20 GB'lık önemli şirket verisi, internete saçıldı.
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    Güvenlik
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu
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    İsviçreli BT uzmanı Till Kottmann, Intel'e ait 20 GB dahili belge ve kaynak kodunu yayınladı . Belgelerin bazılarının "gizli" ve "sınırlı erişim için" şeklinde işaretlendiği belirtiliyor.

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    Kottmann, verileri bu yılın başlarında Intel sistemlerini hacklediğini iddia eden isimsiz bir hacker'dan aldığını söyledi. Ortaya saçılan arşiv, Intel ile ilgili bir dizi sızıntının en yeni parçası diyebiliriz. Yayınlanan dosya, teknik özellikler, işlemci kılavuzları, kaynak paketleri, hata ayıklama araçları, üretim yol haritaları, şemalar, pazarlama şablonları ve Intel dışında kullanılması amaçlanmayan diğer bilgileri içeriyor.

    Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu
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    Intel'e göre şirket içinden sızdırıldı

    Intel ise yaptığı açıklamayla bu durumu araştırmaya başladığını açıkladı. Teknoloji devine göre, sızıntı şirketin iş ortakları için kapalı teknik belgeler yayınlayan Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi aracılığıyla gerçekleşti. Zira şirketten yapılan açıklamada: "Kaynak ve Tasarım Merkezi'ne erişimi olan birinin bu verileri yüklediğini ve paylaştığını düşünüyoruz." ibareleri yer alıyor.

    Kotmann ve anonim bilgisayar korsanı arasındaki yazışmalarda ise verilerin Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi aracılığıyla değil, Akamai CDN'de barındırılan güvenli olmayan bir sunucu aracılığıyla alındığı iddia ediliyor. Intel'e ait 20 GB'lık belge ve kaynak kodları mega.nz adlı dosya paylaşım platformuna yüklendi ancak kısa bir süre sonra kaldırıldı. Dosyanın, torrent platformlarında paylaşılmaya devam ettiğini de belirtelim.



    https://arstechnica.com/information-technology/2020/08/intel-is-investigating-the-leak-of-20gb-of-its-source-code-and-private-data/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Netscout (Murat ) 2 hf. en beğenilen
    Hemen indirip işlemci tasarlamaya başlıyorum.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    şifreler 123456789 şeklindeymiş güvenlik 0...
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 hf.
    İnteliN reklam çabaları...!
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    Lwernull (Ahmet Yılmaz) 1 hf.
    Hergün bir oyunumu uninstall yapıyor açıkları kullanan hekırlar yakında sistemde oyun kalmıycak.
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    CasperPişmanlıktır (Cihangir ) 1 hf.
    İşlemcilerinde güvenlik açığının olduğunu biliyorduk birde bu hack olayı çıktı
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    İyi güzelde bu belgeleri başkasından aldın diye yayınlamak zorundamısın, Yani merak ettiğim bu belgeleri yayınlayan kişinin eline ne geçti ve firma bu durum için bu kişiye dava açacakmı, Bana başkası verdi diyerek böyle ciddi bir işe kalkışmak kolay değil.
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    arbiter (Ali Demirtaş) 1 hf.
    olay hisse fiyatının 60 dan 48 e inmesine yetmiş zaten 
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    baybay17 (g. e.) 1 hf.
    20 GB lık kısımda kayda değer bir şey yok..hardware design olarak sadece 2 tane CPLD için yazılmış verilog HDL kodları var.referans BIOS kaynak kodları var..bu sızdı denilen kısım zaten intel in NDA anlaşması (gizlilik anlaşması) ile ortaklarına sunduğu dosyalardan oluşuyor.tek sorun olabilecek kısım olarak dosyaları dijital olarak imzaladıkları bazı "private key" ler açık şekilde varlar..
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 2 hf.
    Simdi "ama tek çekirdekte rakipsiz hala" gelip savunan olur adamlar net batirmislar isterse fezaya ciksin yada paralel evrene gitsin. İslemci açıklarından bu yana intel uzatmalari oynuyordu. Bu da tüyü dikti.
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    Netscout (Murat ) 2 hf. en beğenilen
    Hemen indirip işlemci tasarlamaya başlıyorum.
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    cheytac07 2 hf.
    aman tonrem :D
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    2792 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, hack ve
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