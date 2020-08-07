Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu

İsviçreli BT uzmanı Till Kottmann, Intel'e ait 20 GB dahili belge ve kaynak kodunu yayınladı . Belgelerin bazılarının "gizli" ve "sınırlı erişim için" şeklinde işaretlendiği belirtiliyor.İlginizi Çekebilir 2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı
Ayrıca Bkz. "Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi"
Kottmann, verileri bu yılın başlarında Intel sistemlerini hacklediğini iddia eden isimsiz bir hacker'dan aldığını söyledi. Ortaya saçılan arşiv, Intel ile ilgili bir dizi sızıntının en yeni parçası diyebiliriz. Yayınlanan dosya, teknik özellikler, işlemci kılavuzları, kaynak paketleri, hata ayıklama araçları, üretim yol haritaları, şemalar, pazarlama şablonları ve Intel dışında kullanılması amaçlanmayan diğer bilgileri içeriyor.
Intel'e göre şirket içinden sızdırıldı
Intel ise yaptığı açıklamayla bu durumu araştırmaya başladığını açıkladı. Teknoloji devine göre, sızıntı şirketin iş ortakları için kapalı teknik belgeler yayınlayan Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi aracılığıyla gerçekleşti. Zira şirketten yapılan açıklamada: "Kaynak ve Tasarım Merkezi'ne erişimi olan birinin bu verileri yüklediğini ve paylaştığını düşünüyoruz." ibareleri yer alıyor.
Kotmann ve anonim bilgisayar korsanı arasındaki yazışmalarda ise verilerin Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi aracılığıyla değil, Akamai CDN'de barındırılan güvenli olmayan bir sunucu aracılığıyla alındığı iddia ediliyor. Intel'e ait 20 GB'lık belge ve kaynak kodları mega.nz adlı dosya paylaşım platformuna yüklendi ancak kısa bir süre sonra kaldırıldı. Dosyanın, torrent platformlarında paylaşılmaya devam ettiğini de belirtelim.
https://arstechnica.com/information-technology/2020/08/intel-is-investigating-the-leak-of-20gb-of-its-source-code-and-private-data/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2792 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
intel, hack ve