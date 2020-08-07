Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi

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Dünya ve özellikle Türkiye'de popülaritesini her geçen gün artıran TikTok platformunun kurucu şirketi Bytedance için zor günler başladı. Trump'ın ABD'de yasaklamakla tehdit ettiği sosyal platform eğer 45 gün içinde ABD'li bir şirkete satılmazsa, ülkedeki işlemleri bloke edilecek.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı"

Microsoft devrede

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunun ABD operasyonlarının ABD merkezli bir şirkete satılmaması durumunda, TikTok'un ana şirketi ByteDance ile ilgili tüm işlemlerin 45 gün içinde yasaklanmasını içeren bir yönetim emri çıkardı. Bir başka deyişle; 20 Eylül'den itibaren, TikTok'un ABD operasyonları bir Amerikan şirketine satılmazsa, herhangi bir ABD kuruluşunun ByteDance ile işlem yapması yasaklanacak.

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Yürürlüğe konan bu idari karar TikTok'un, Çin Komünist Partisi'nin Amerikalıların kişisel ve özel bilgilerine erişmesine izin verdiğini, kullanıcılardan çok sayıda bilgi depolandığını ve ayrıca içerik sansürünü ve uygulamanın dezenformasyon kampanyalarında kullanılma potansiyelini hedeflediğini iddia ediyor. Öte yandan TikTok'un ABD haklarını satın almak isteyen Microsoft ise bu söylentileri resmi olarak doğrulamış ve satın alma ile ilgili nihai sonucun 15 Eylül tarihine kadar açığa kavuşacağını duyurmuştu.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/

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