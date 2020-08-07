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    Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok platformunun bir an önce ABD'li bir şirkete satılması emrini verdi. Satış 45 gün içinde gerçekleşmezse, Bytedance'ın işlemleri bloke edilecek.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi
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    Dünya ve özellikle Türkiye'de popülaritesini her geçen gün artıran TikTok platformunun kurucu şirketi Bytedance için zor günler başladı. Trump'ın ABD'de yasaklamakla tehdit ettiği sosyal platform eğer 45 gün içinde ABD'li bir şirkete satılmazsa, ülkedeki işlemleri bloke edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı"

    Microsoft devrede

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunun ABD operasyonlarının ABD merkezli bir şirkete satılmaması durumunda, TikTok'un ana şirketi ByteDance ile ilgili tüm işlemlerin 45 gün içinde yasaklanmasını içeren bir yönetim emri çıkardı. Bir başka deyişle; 20 Eylül'den itibaren, TikTok'un ABD operasyonları bir Amerikan şirketine satılmazsa, herhangi bir ABD kuruluşunun ByteDance ile işlem yapması yasaklanacak.

    Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi
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    Yürürlüğe konan bu idari karar TikTok'un, Çin Komünist Partisi'nin Amerikalıların kişisel ve özel bilgilerine erişmesine izin verdiğini, kullanıcılardan çok sayıda bilgi depolandığını ve ayrıca içerik sansürünü ve uygulamanın dezenformasyon kampanyalarında kullanılma potansiyelini hedeflediğini iddia ediyor. Öte yandan TikTok'un ABD haklarını satın almak isteyen Microsoft ise bu söylentileri resmi olarak doğrulamış ve satın alma ile ilgili nihai sonucun 15 Eylül tarihine kadar açığa kavuşacağını duyurmuştu.



    https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    addidas_85 2 hf. en beğenilen
    Babam zamanında tefeci bir adamın evini yapmıştı. Göreceksiniz ev saray gibi, her köşesinde bir şey var, süslemeler, eşyalar, bir televizyonu vardı ki duvarın birisi sadece o televizyona aitti. Dünya da para döktü ev için, baya da parası vardı, anlattı anlattı bitiremedi. Sonra herkes çekilince bana dönüp; oğlum bu eve aldanma, kocaman olabilir ama ben bu evin balkonuna dahi çıkamıyorum korkudan dedi. Git adam gibi helalinden paranı kazan sen, sakın bu eşyalara aldanma dedi. Tabi o zamanlar yaş da küçük bu cümleler anlamsız geldi. Bir kaç yıl sonra üniversiteye gittim; bizimkiler ile konuşurken duydum ki adamı arabasından inerken borçlularından birisi vurmuştu. İşte o gün ben adamın balkona neden çıkamadığını anladım.



    Amerika da aynen benim gibi daha yeni yetme, bugün yaptığın o artistlikleri günü gelince bir tarafından kan ala ala ödeteceklerdir. Allah yardımcıları olsun, bugünün yarını da var...
    Babam zamanında tefeci bir adamın evini yapmıştı. Göreceksiniz ev saray gibi, her köşesinde bir şey var, süslemeler, eşyalar, bir televizyonu vardı ki duvarın b...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Çin garip, sen google Facebook instagram vs yasakla ülkende ama abd yasaklayınca bu haksızlık olsun. O zaman sende serbest bırak hepsini. Bir kendileri uyanık bu kominist zalimlerin.



    Al birini vur ötekine. İkisi birbirini yesinde kurtulalım inşallah.
    Çin garip, sen google Facebook instagram vs yasakla ülkende ama abd yasaklayınca bu haksızlık olsun. O zaman sende serbest bırak hepsini. Bir kendileri uyanık b...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    tr1990 2 hf.
    ,Haydut devlet olunca böyle oluyor adamların malına çökmeye çalışıyor. Bu kadar rahat davranmalarının elbette sebebleri var. Bugünlere taşlarla döşeyerek geldiler.İşletim sismleri bunların ( ios android linux windows)Alan adı icaann bunlarınİnternet Reklam dağıtımı bunların tekelliğindeTiktok satmıyorum dese sadece amerikada yasaklanmakla kalmayabilir. Bunlar uygulama mağazasındanda kaldırabilirler. Bu sefer dünyanın hiçbiruyerinde kullanılamaz . şirket iflas eder.Bunu önlemek için diğer ülkeleri birleşip bu tekelliği kırması lazım. Hiç bir devletin ve şirketin tekelliğinde olmayan işletim sistemi geliştirilmelidir. Açık kaynak kodlu ve zorunlu olarak kullanılması sağlanmalıdır.Sosyal medya facebook instgram twitter vss yasaklanmalı.Uygulama mağazaları hiçbir devletin yada şirketin tekeli olmamalı ve konsorsiyum tarafından denetlenmelidir. Rekabet desteklenmeliİcaan alternatifi alan adları altyapısı oluşturulmalı. .Com alan adı değersizleştirilmeli.Reklam şirketleri yerel şirketlerden oluşmalı. Küresel şirketi birisi bütün ülkeleri sömürmemeli.Vs.. vs...
    ,Haydut devlet olunca böyle oluyor adamların malına çökmeye çalışıyor. Bu kadar rahat davranmalarının elbette sebebleri var. Bugünlere taşlarla döşeyerek geldil...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mezardaki Akrep 1 hf. yeni yorumcu
    100 yıl aşırı uzun bir süre hiç belli olmaz
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    monacomen 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    SLaYeR KiNG (Rafet Yılmaz) 1 hf.
    ABD Eyaletlere bölün de düş şu dünyanın yakasından..
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    hanahmet (ahmet han ayas) 2 hf.
    Bu tiktok denen zımpırtı Türk yapımı bir program olsaydı gelişmeler nasıl olurdu ki ?
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    tr1990 2 hf.
    ,Haydut devlet olunca böyle oluyor adamların malına çökmeye çalışıyor. Bu kadar rahat davranmalarının elbette sebebleri var. Bugünlere taşlarla döşeyerek geldiler.İşletim sismleri bunların ( ios android linux windows)Alan adı icaann bunlarınİnternet Reklam dağıtımı bunların tekelliğindeTiktok satmıyorum dese sadece amerikada yasaklanmakla kalmayabilir. Bunlar uygulama mağazasındanda kaldırabilirler. Bu sefer dünyanın hiçbiruyerinde kullanılamaz . şirket iflas eder.Bunu önlemek için diğer ülkeleri birleşip bu tekelliği kırması lazım. Hiç bir devletin ve şirketin tekelliğinde olmayan işletim sistemi geliştirilmelidir. Açık kaynak kodlu ve zorunlu olarak kullanılması sağlanmalıdır.Sosyal medya facebook instgram twitter vss yasaklanmalı.Uygulama mağazaları hiçbir devletin yada şirketin tekeli olmamalı ve konsorsiyum tarafından denetlenmelidir. Rekabet desteklenmeliİcaan alternatifi alan adları altyapısı oluşturulmalı. .Com alan adı değersizleştirilmeli.Reklam şirketleri yerel şirketlerden oluşmalı. Küresel şirketi birisi bütün ülkeleri sömürmemeli.Vs.. vs...
    Yanıtla +4
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Çin garip, sen google Facebook instagram vs yasakla ülkende ama abd yasaklayınca bu haksızlık olsun. O zaman sende serbest bırak hepsini. Bir kendileri uyanık bu kominist zalimlerin.



    Al birini vur ötekine. İkisi birbirini yesinde kurtulalım inşallah.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf. Nevfel
    Çinin nufusu ABD'nin 4.5 katı tabiki de yasaklayacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. (düzenlendi)
    Özgürlükler ülkesi ABD. Aynı şeyi Türkiye, faceBook için söylese ne olurdu.



    "Zero Days" isimli belgeseli mutlaka izleyin. Casusun daniskası kimmiş görün.
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    Rachsuchtig 2 hf. CleanCoders
    Amerika'nın ne olduğunu bilmeyen yok zaten. Amerika bildiğimizi de biliyor ama devam ediyor. Durdurabilen yok çünkü
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    addidas_85 2 hf. en beğenilen
    Babam zamanında tefeci bir adamın evini yapmıştı. Göreceksiniz ev saray gibi, her köşesinde bir şey var, süslemeler, eşyalar, bir televizyonu vardı ki duvarın birisi sadece o televizyona aitti. Dünya da para döktü ev için, baya da parası vardı, anlattı anlattı bitiremedi. Sonra herkes çekilince bana dönüp; oğlum bu eve aldanma, kocaman olabilir ama ben bu evin balkonuna dahi çıkamıyorum korkudan dedi. Git adam gibi helalinden paranı kazan sen, sakın bu eşyalara aldanma dedi. Tabi o zamanlar yaş da küçük bu cümleler anlamsız geldi. Bir kaç yıl sonra üniversiteye gittim; bizimkiler ile konuşurken duydum ki adamı arabasından inerken borçlularından birisi vurmuştu. İşte o gün ben adamın balkona neden çıkamadığını anladım.



    Amerika da aynen benim gibi daha yeni yetme, bugün yaptığın o artistlikleri günü gelince bir tarafından kan ala ala ödeteceklerdir. Allah yardımcıları olsun, bugünün yarını da var...
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    AzuLA (Cem Subasi) 2 hf. addidas_85
    yenimi yetme guldurdun
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    burakk, (Burakk gizli) 2 hf. addidas_85
    Ben Amerika tarihini kıtanın keşfinden önceki 500 yıllık Avrupa tarihiyle beraber bir okumanızı tavsiye ederim. Övmek için demiyorum ama şans eseri oluşup güçlenmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinin şu an bu kadar güçlü olması hiçbir şekilde şans değil, özellikle son 150 yıl hatalarıyla da beraber uzun süreli gerçek bir stratejik başarının ürünüdür diyebilirim.
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 1 hf. addidas_85
    Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı lisans mezunuyum, yine aynı alanda yüksek lisans yaptım ve tez yazdım, şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki Amerika'nın keşifinden bu yana gelen sürede Amerika bir çok konuda rakiplerinin hep bir adım önünde olmuştur, bu sayede süper güç konumuna yükselmiştir. Finansal olarak Amerika'nın bu süper güç konumu önümüzdeki 100 yıl içerisinde de değişecek gibi görünmemektedir.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    WeChat dahil
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