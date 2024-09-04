Beklenen Intel Core Ultra 200V işlemciler tanıtıldı: İşte Lunar Lake’in tüm detayları

Intel, yeni nesil işlemcisi Core Ultra 200V "Lunar Lake" serisiyle nihayet karşımıza çıkıyor. Özellikle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen bu yeni seride Intel, Qualcomm ve AMD gibi rakiplerine karşı üstün performans ve enerji verimliliği vaat ediyor. Lunar Lake işlemcileri, CPU, GPU ve yapay zeka entegrasyonunda liderlik sunarken, çok daha uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor.
İnce ve hafif cihazlar için
Performans ve güç
Intel Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core
Intel, bu çekirdekler için geliştirdiği düşük gecikmesüreli yeni bir yapı ile dikkat çekiyor. Lunar Lake işlemcileri, çekirdekler arası ve DRAM gecikme süreleri konusunda büyük bir adım atmış durumda:
E-Core’dan E-Core’a: ~23ns
P-Core’dan P-Core’a: ~26ns
E-Core’dan P-Core’a: ~55ns
DRAM Gecikmesi: ~90ns
Bu yeni yapı, Meteor Lake’e kıyasla yüzde 40, AMD’nin Strix Point işlemcilerine göre ise yüzde 30 daha düşük DRAM gecikmesi sağlıyor.
Core Ultra 200V işlemcilerindeki çekirdekler arası gecikmenin düşük olması, işlemcinin dinamik çalışma yöntemi açısından büyük önem taşıyor. Bu yöntem, öncelikle tek bir E-Core’u kullanmayı ve daha sonra çoklu iş parçacıklı performans gerektiğinde diğer E-Core’lara geçmeyi hedefliyor. Daha yüksek performans talepleri olduğunda ise işlemci, P-Core’lara yöneliyor.
8 çekirdekli tasarım, her TDP limitinde lider watt başına performans sunarken, Qualcomm’a kıyasla yüzde 40 daha düşük güçle eşdeğer performans sağlıyor. Lunar Lake işlemcileri, çeşitli üretkenlik uygulamalarında ya rakipleriyle eşit performans sergiliyor ya da neredeyse iki kat daha fazla performans artışı sunuyor.
Intel Xe2 GPU
Xe2’nin ışın izleme (Ray Tracing) performansı da büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor. Xe2, rakiplerine kıyasla yüzde 30’a kadar daha hızlı RT performansı sunarken, 99. yüzdelik dilimde 30 FPS'nin üzerinde bir performans sağlıyor. Xe2 RT motoru, DirectX12 Ultimate API üzerinden tam işlevsel bir RT uygulaması olarak çalışıyor.
AV1, H.265 ve VVC destekli yeni medya motorları
Core Ultra 200V SoC’leri, Xe2 iGPU’nun bir parçası olan yeni bir medya motoru içeriyor. Bu yeni motor, 8K 60fps10-bit HDR video çözümleme ve kodlama desteği sunuyor. Ayrıca AVC, VP9, H.265 HEVC, AV1 ve VVC formatlarında kodlama ve çözümleme yetenekleri sunuyor.
Intel, Core Ultra 200V işlemcileri ile ince ve hafif dizüstü bilgisayar segmentinde en yüksek AI TOPS (Tera Operations Per Second) değerini sunuyor. Bu işlemciler, toplamda120 TOPS ile Strix Point’in 80 TOPS değerini ve Qualcomm’un 45 TOPS değerini geride bırakıyor. Lunar Lake SoC’lerinde yer alan üç AI motoru, çeşitli iş yükleri için optimize edilmiş durumda. Bu motorlar arasında GPU birimi 67 TOPS, NPU (Neural Processing Unit) birimi 48 TOPS ve CPU ise 5 TOPS sunuyor. AMD’nin Ryzen AI 300 serisi NPU biriminde 55 TOPS performans sunuyordu.
AI performansında örneğin Stable Diffusion testinde, GPU üzerinde yapılan 20 iterasyonluk bir işlemi 3.89 saniyede tamamlayan Intel, Qualcomm SoC’lerinde GPU üzerinden AI hızlandırma olmaması sebebiyle büyük bir avantaj sağlıyor. NPU ile yapılan kıyaslamada ise Lunar Lake SoC, aynı işlemi Qualcomm SoC’ye göre daha hızlı tamamlıyor. Intel, OpenVINO framework’ünü Lunar Lake NPU ve GPU motorları için kullanarak AI temelli video düzenleme, veri koruma hizmetleri gibi alanlarda önemli güncellemeler yapmayı planlıyor.
Core Ultra 200V modelleri ve platform özellikleri
Amiral gemisi model olan Core Ultra 9 288V, 4 P-Core ve 4 LP-E çekirdekten oluşan 8 çekirdekli ve 8 izlekli bir yapı sunuyor. Bu model, 3.7 GHz temel saat hızı ve 5.1 GHz’e kadar çıkan boost saat hızı ile dikkat çekiyor. İşlemci, 12 MB L3 cache ve 2.05 GHz saat hızında çalışan 8 Xe2 çekirdekli Intel Arc 140V iGPU ile donatılmış. Ayrıca, 6 adet 4. nesil Nöral Hesaplama Motoru (NCE) içeren bir NPU (Neural Processing Unit) bulunuyor. Bu işlemci, 32 GB LPDDR5X-8533 MT/s hızında paket üstü bellekle geliyor ve 30W temel TDP (min: 17W) ile çalışırken 37W MTP (Maximum Turbo Power) değerine ulaşabiliyor.
Tüm işlemciler, 8 MB Memory Side Cache, eDP1.5, DP2.1 ve HDMI 2.1 çıkışlarını destekliyor. Ayrıca, WiFi 7 (5Gig), 3x Thunderbolt 4 portu, Bluetooth 5.4, LE Audio ve GbE LAN (1219-LM) gibi entegre bağlantı özellikleri de mevcut. I/O tarafında ise 5 adet PCIe 4.0, 4 adet PCIe 5.0 hattı, 6 USB 3.2 çıkışı, 2 USB 3 çıkışı, eSPI, SPI, MIPI ve CSI gibi geniş bağlantı seçenekleri sunuluyor.
Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcileri, 24 Eylül itibarıyla dünya genelinde 20’den fazla üreticinin 80’den fazla tüketici tasarımında yer alacak. Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI, LG ve Samsung gibi markalar, bu yeni platformu destekleyen cihazlarını piyasaya sürecek. Bu cihazlar için ön siparişler bugün başlıyor ve Copilot+ PC özellikleri, Kasım ayında ücretsiz bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.