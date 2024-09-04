Microsoft'un Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD için çıkışı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zekayı dizüstü bilgisayarlara entegre etmek için "Copilot Plus PC" markasını geçtiğimiz aylarda duyurmuş ve Copilot AI özelliklerini ilk olarak Qualcomm’un Snapdragon X işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarlarda sunmaya başlamıştı. AMD, Ryzen AI 300 işlemcileri ile Copilot Plus PC gereksinimlerini karşılayan dizüstüleri piyasaya sürmüş olsa da yapay zeka özelliklerinden yararlanamıyordu. Şimdi ise Microsoft, Copilot AI özelliklerini kısa süre içinde yeni Intel ve AMD dizüstü bilgisayarlara getireceğini açıkladı.

AMD ve Intel, Copilot AI özelliklerini Kasım'da alıyor

Microsoft, daha önce Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V)ve AMD Strix Point PC'lerin (Ryzen AI 300) Copilot Plus PC özelliklerini etkinleştiren ücretsiz bir güncelleme alacağını belirtmişti, ancak bu özelliklerin ne zaman sunulacağı konusunda net bir tarih vermemişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot AI özelliklerini yeni Intel ve AMD dizüstü bilgisayarlara Kasım ayında sunmaya başlayacağını duyurdu. Bazı "seçili özelliklerin" ise geniş çapta kullanıma sunulmadan önce Windows Insider topluluğu ile ön izlemeye açılabileceği belirtildi.

Copilot Plus PC özellikleri, Microsoft'un yeni Auto Super Resolution teknolojisini de içeriyor. Bu teknoloji, oyunlardaki kare hızlarını artırmak için içeriği ölçeklendiren bir DLSS rakibi olarak dikkat çekiyor. Bu ölçeklendirme işlemi, CPU ve GPU üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yeni Copilot Plus PC'lerde bulunan NPU çiplerini devreye sokuyor.

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Copilot Plus PC'ler ayrıca, Paint’te görüntü oluşturmaya yarayan Cocreate özellikleri, geliştirilmiş görüntü düzenleme sağlayan Windows Studio Effects, gerçek zamanlı altyazı oluşturan Canlı Altyazılar, Fotoğraflar'da AI araçları ve DaVinci Resolve Studio gibi uygulamaların NPU çipini kullanarak görevleri hızlandırma yeteneğini de içeriyor. Microsoft, güvenlik endişeleri nedeniyle geciken Recall özelliğini de Copilot Plus PC'lere getirmeyi planlıyor. Yazılım devi, bu özelliği Windows Insider test kullanıcılarına Ekim ayında sunmayı hedefliyor, ardından daha geniş bir kitleye yayılacak.

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Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD çıkışı açıklandı