Microsoft'un Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD için çıkışı açıklandı

AMD ve Intel, Copilot AI özelliklerini Kasım'da alıyor
Microsoft, daha önce Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V)ve AMD Strix Point PC'lerin (Ryzen AI 300) Copilot Plus PC özelliklerini etkinleştiren ücretsiz bir güncelleme alacağını belirtmişti, ancak bu özelliklerin ne zaman sunulacağı konusunda net bir tarih vermemişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot AI özelliklerini yeni Intel ve AMD dizüstü bilgisayarlara Kasım ayında sunmaya başlayacağını duyurdu. Bazı "seçili özelliklerin" ise geniş çapta kullanıma sunulmadan önce Windows Insider topluluğu ile ön izlemeye açılabileceği belirtildi.
Copilot Plus PC özellikleri, Microsoft'un yeni Auto Super Resolution teknolojisini de içeriyor. Bu teknoloji, oyunlardaki kare hızlarını artırmak için içeriği ölçeklendiren bir DLSS rakibi olarak dikkat çekiyor. Bu ölçeklendirme işlemi, CPU ve GPU üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yeni Copilot Plus PC'lerde bulunan NPU çiplerini devreye sokuyor.
Copilot Plus PC'ler ayrıca, Paint’te görüntü oluşturmaya yarayan Cocreate özellikleri, geliştirilmiş görüntü düzenleme sağlayan Windows Studio Effects, gerçek zamanlı altyazı oluşturan Canlı Altyazılar, Fotoğraflar'da AI araçları ve DaVinci Resolve Studio gibi uygulamaların NPU çipini kullanarak görevleri hızlandırma yeteneğini de içeriyor. Microsoft, güvenlik endişeleri nedeniyle geciken Recall özelliğini de Copilot Plus PC'lere getirmeyi planlıyor. Yazılım devi, bu özelliği Windows Insider test kullanıcılarına Ekim ayında sunmayı hedefliyor, ardından daha geniş bir kitleye yayılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.