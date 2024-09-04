Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'un Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD için çıkışı açıklandı

    Microsoft'un Copilot Plus PC gereksinimlerini karşılayan dizüstü bilgisayarlara sunduğu Copilot AI özellikleri artık Qualcomm’a özel olmayacak ve çok yakında Intel ve AMD bilgisayarlara gelecek.
    Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD çıkışı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zekayı dizüstü bilgisayarlara entegre etmek için "Copilot Plus PC" markasını geçtiğimiz aylarda duyurmuş ve Copilot AI özelliklerini ilk olarak Qualcomm’un Snapdragon X işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarlarda sunmaya başlamıştı. AMD, Ryzen AI 300 işlemcileri ile Copilot Plus PC gereksinimlerini karşılayan dizüstüleri piyasaya sürmüş olsa da yapay zeka özelliklerinden yararlanamıyordu. Şimdi ise Microsoft, Copilot AI özelliklerini kısa süre içinde yeni Intel ve AMD dizüstü bilgisayarlara getireceğini açıkladı.

    AMD ve Intel, Copilot AI özelliklerini Kasım'da alıyor

    Microsoft, daha önce Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V)ve AMD Strix Point PC'lerin (Ryzen AI 300) Copilot Plus PC özelliklerini etkinleştiren ücretsiz bir güncelleme alacağını belirtmişti, ancak bu özelliklerin ne zaman sunulacağı konusunda net bir tarih vermemişti. Şimdi ise Microsoft, Copilot AI özelliklerini yeni Intel ve AMD dizüstü bilgisayarlara Kasım ayında sunmaya başlayacağını duyurdu. Bazı "seçili özelliklerin" ise geniş çapta kullanıma sunulmadan önce Windows Insider topluluğu ile ön izlemeye açılabileceği belirtildi.

    Copilot Plus PC özellikleri, Microsoft'un yeni Auto Super Resolution teknolojisini de içeriyor. Bu teknoloji, oyunlardaki kare hızlarını artırmak için içeriği ölçeklendiren bir DLSS rakibi olarak dikkat çekiyor. Bu ölçeklendirme işlemi, CPU ve GPU üzerindeki yükü azaltmak amacıyla yeni Copilot Plus PC'lerde bulunan NPU çiplerini devreye sokuyor.

    Copilot Plus PC'ler ayrıca, Paint’te görüntü oluşturmaya yarayan Cocreate özellikleri, geliştirilmiş görüntü düzenleme sağlayan Windows Studio Effects, gerçek zamanlı altyazı oluşturan Canlı Altyazılar, Fotoğraflar'da AI araçları ve DaVinci Resolve Studio gibi uygulamaların NPU çipini kullanarak görevleri hızlandırma yeteneğini de içeriyor. Microsoft, güvenlik endişeleri nedeniyle geciken Recall özelliğini de Copilot Plus PC'lere getirmeyi planlıyor. Yazılım devi, bu özelliği Windows Insider test kullanıcılarına Ekim ayında sunmayı hedefliyor, ardından daha geniş bir kitleye yayılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyada tek başına film trafikte kavga etmenin cezası aslan isminin yanına yakışan isimler komple araç boyama fiyatları 1.6 thp motor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A05S
    Samsung Galaxy A05S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız