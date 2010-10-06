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Intel iPhone kullanıcıları için CPU Decoder uygulamasını hazırladı

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Apple iPhone için hazırladığı CPU Decoder uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama ile iPhone kullanıcılar, Intel'in güncel ürün gamında yer alan masaüstü işlemcilerin teknik özelliklerine ulaşabilecek ve bu sayede işlemci satın alma arefesinde detaylara daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Intel'in yeni iPhone uygulaması AppStore'daki yerini almış durumda, dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak indirip telefonlarına kurabilirler.


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erolsipar 8 yıl
1264 TL e alicam 1 ay sonra apple store dan Kanadada. Iphone 4 32GB. Hicde sevinmiyorum cunku Iphone 3GS 16GBim vardi sudan dolayi bozuldu. Core i7 990X al baska birsey alma diyor Intel. Herseyin en iyisini alican ancak boyle bir dunyadir o.cocugu. Neyse fazla stres atmim etrafa.
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Chembond 8 yıl

erolsipar

1264 TL e alicam 1 ay sonra apple store dan Kanadada. Iphone 4 32GB. Hicde sevinmiyorum cunku Iphone 3GS 16GBim vardi sudan dolayi bozuldu. Core i7 990X al baska birsey alma diyor Intel. Herseyin en iyisini alican ancak boyle bir dunyadir o.cocugu. Neyse fazla stres atmim etrafa.


Türkiyede satılan fiyata:

Paris elma dükkanından 1 adet iPhone 32GB + Pariste 1 hafta tatil yapılabiliyor. Uçak biletleri şirketten tabi.
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nnigmus 8 yıl
ismi decoder diye önemli bir şey yapıyor , software compile edip belki daha hızlı birşeyler çalıştırıyordur diye düşündürdü ; girip haberi okuyunca çok güldüm.
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Chembond 8 yıl
Ayrıcalıklı iPhone kullanıcıları Google'la arayamazlar öyle herşeyi.

Bu gezegende "meyve temalı", anteni bile doğru düzgün çalışmayan, bozuk bir telefonu 2000TL gibi bir fiyata satın alan varsa, ben herşeyin mümkün olduğuna inanırım.
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Batuist 8 yıl
amaç işlemcilerin özelliklerine bakmak için ise internetten de bu bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilirlerdi. bunun için program kurmaya gerek yoktu...
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Zero Limit 8 yıl
intele de böyle yağlı müşteriler lazım zaten. hemen farketmişler elit müşterileri.
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