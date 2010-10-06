Intel iPhone kullanıcıları için CPU Decoder uygulamasını hazırladı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Apple iPhone için hazırladığı CPU Decoder uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama ile iPhone kullanıcılar, Intel'in güncel ürün gamında yer alan masaüstü işlemcilerin teknik özelliklerine ulaşabilecek ve bu sayede işlemci satın alma arefesinde detaylara daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Intel'in yeni iPhone uygulaması AppStore'daki yerini almış durumda, dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak indirip telefonlarına kurabilirler.