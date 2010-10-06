Intel iPhone kullanıcıları için CPU Decoder uygulamasını hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Apple iPhone için hazırladığı CPU Decoder uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulama ile iPhone kullanıcılar, Intel'in güncel ürün gamında yer alan masaüstü işlemcilerin teknik özelliklerine ulaşabilecek ve bu sayede işlemci satın alma arefesinde detaylara daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.
Intel'in yeni iPhone uygulaması AppStore'daki yerini almış durumda, dileyen kullanıcılar ücretsiz olarak indirip telefonlarına kurabilirler.
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Türkiyede satılan fiyata:
Paris elma dükkanından 1 adet iPhone 32GB + Pariste 1 hafta tatil yapılabiliyor. Uçak biletleri şirketten tabi.
Bu gezegende "meyve temalı", anteni bile doğru düzgün çalışmayan, bozuk bir telefonu 2000TL gibi bir fiyata satın alan varsa, ben herşeyin mümkün olduğuna inanırım.