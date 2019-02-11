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Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak

ABD merkezli dev teknoloji şirketi Intel, İrlanda'da yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. 1600 kişinin istihdam edileceği bu tesis 8 milyar dolara mal olacak...
3 ay
2,1b
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13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel, İrlanda'nın Co Kildare kentinde planlanan devasa yeni 110 bin m2'lik üretim tesisi ile üretim yeteneklerini arttırmak istiyor. Bu yeni tesis, halihazırda varolan 90.000 m2'lik bir üretim tesisini genişletecek.

4 yılda tamamlanacak

Intel'in yeni tesisinin 8 milyar dolarlık bir bütçesi var, 3 bin inşaat işçisinin yardımı ile tamamlanması 4 yıl alacak olan tesiste tamamlandığında 1600 kişi çalışmaya başlayacak. Şirketin yeni üretim tesisinde 63 metreye kadar çıkacak 8 büyük su tankı olacak, yedek jeneratörleri, atık su arıtma tesislerini ve daha fazlasını içerecek başka tesisler de olacak.
Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak
Atık su arıtma tesislerinin ise, üretim için her gün harcanan 37 milyon litrelik su kullanımını karşılamak için planlandığı belirtiliyor. Ayrıca Intel, bu tesisin kurulma aşamasında doğaya verilebilecek zararlar için 6 bin ağaç ve 12 bin çalılık dikme sözü verdi. Bunlara ek olarak tesiste 400 bisiklet park alanı ve yaklaşık 600 aracı barındırabilecek çok katlı bir otopark da yer alacak.

https://www.irishtimes.com/business/technology/intel-prepared-to-invest-8bn-in-new-leixlip-development-1.3787348 Yorum Yaz
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hamza5806 3 ay en beğenilen
Mantıklı dunyanin en guvenli ulkelerinden biri klasik isvec norvec fransa almanya gibi ulkelerden bile cok cok guvenli
Boyle guvenli ve duzgun ulke olursan 8 milyar dolarlik yatirimciyi kaparsin helal olsun
Mantıklı dunyanin en guvenli ulkelerinden biri klasik isvec norvec fransa almanya gibi ulkelerden bile cok cok guvenliBoyle guvenli ve duzgun ulke olursan...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Ohol Oula 3 ay
Milan varken ne Interi
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hamza5806 3 ay Onvious
hocam afganistan hiç vergi istemiyorum üstüne de para vereceğim dese yaparlar mı oraya?
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DH Misafiri 3 ay
inteldeki sermaye amd'de olsa keşke
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wardsg1 3 ay
Sermaye inek olmayı kabul eden ülkelere yatırım yapar bu yüzdendir ki brezilya inek olmayı reddetti ve yatırımcılar orayı terketti
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Muhafız. 3 ay
intel hep gelişmiş ülkelere yatırım yapıyor.tabii burada beşeri sermaye de var.
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BenVarım 3 ay
ulan şehir dikiyor adam resmen ya
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irish 3 ay
Ayrıca Intel, bu tesisin kurulma aşamasında doğaya verilebilecek zararlar için 6 bin ağaç ve 12 bin çalılık dikme sözü verdi.

Adamlar çalılığı bile hesap ediyor.
Medeniyet güzel şey.
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Omisis046 3 ay irish
Nedeniyet hocam anlamadım?
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Ohol Oula 3 ay
Milan varken ne Interi
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hamza5806 3 ay en beğenilen
Mantıklı dunyanin en guvenli ulkelerinden biri klasik isvec norvec fransa almanya gibi ulkelerden bile cok cok guvenli
Boyle guvenli ve duzgun ulke olursan 8 milyar dolarlik yatirimciyi kaparsin helal olsun
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Onvious 3 ay hamza5806
hocam sebep vergiler :D
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