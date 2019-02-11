Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel, İrlanda'nın Co Kildare kentinde planlanan devasa yeni 110 bin m2'lik üretim tesisi ile üretim yeteneklerini arttırmak istiyor. Bu yeni tesis, halihazırda varolan 90.000 m2'lik bir üretim tesisini genişletecek.

4 yılda tamamlanacak

Intel'in yeni tesisinin 8 milyar dolarlık bir bütçesi var, 3 bin inşaat işçisinin yardımı ile tamamlanması 4 yıl alacak olan tesiste tamamlandığında 1600 kişi çalışmaya başlayacak. Şirketin yeni üretim tesisinde 63 metreye kadar çıkacak 8 büyük su tankı olacak, yedek jeneratörleri, atık su arıtma tesislerini ve daha fazlasını içerecek başka tesisler de olacak.

https://www.irishtimes.com/business/technology/intel-prepared-to-invest-8bn-in-new-leixlip-development-1.3787348

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Atık su arıtma tesislerinin ise, üretim için her gün harcanansu kullanımını karşılamak için planlandığı belirtiliyor. Ayrıca Intel, bu tesisin kurulma aşamasındazararlar için 6 bin ağaç ve 12 bin çalılık dikme sözü verdi. Bunlara ek olarak tesistepark alanı ve yaklaşıkbarındırabilecek çok katlı bir otopark da yer alacak.