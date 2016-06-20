Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi

Hiç bir zaman üreticiler tarafından kabul edilmese de, işlemcilerde istihbarat servislerinin müdahale edebilmesi için bir açık kapı bırakıldığı söylenir durur. Bu tarz konular genelde komplo teorisi bağlamında kabul edilir ancak önemli ipuçları elde edenler de var.

Güvenlik uzmanı Damien Zammit, Intel’in X86 işlemcilerinde gizli bir alt sistem olduğunu ifade ediyor. Bu sistem içerisinde 32-bit bir işlemci ve erişimi mümkün olmayan bir kod sistemi var. Intel, yönetim motoru – ME olarak adlandırdığı bu sistemin, büyük işletmelerin uzaktan erişim sağlayabilmesi için tasarlandığını belirtiyor ancak durum oldukça farklı.

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Zammit yaptığı araştırmada, asıl işlemcinin haberi olmadan ME sisteminin işlemci ile belleğe erişim sağladığını ve bir TCP/IP sunucusu kurabildiğini görmüş. Sistem, kullanıcıya danışmadan veri gönderip alabiliyor ve herhangi bir güvenlik duvarına da takılmıyor.

Sistemin içerisindeki yazılım RSA 2048 anahtarı ile şifrelenmiş ve mevcut imkanlarla kırılması oldukça fazla zaman alıyor. Ayrıca hiç bir şekilde kullanıcı tarafından da iptal edilemiyor. Yani bir nevi işlemci içerisinde GOD modunun olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılıma hiçbir şekilde müdahale edilemediği için içerisinde açık kapı bulunuyor mu veya siber saldırıya uğramış mı bilinmiyor. Bu bakımdan da şüphe uyandırıyor. Bununla birlikte bazı araştırmacıların, ME sisteminin açığını bularak kontrolünü ele geçirebildiği ifade ediliyor. Bu açıdan da oldukça riskli görülüyor. Intel tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.