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Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi

Güvenlik uzmanı Damien Zammit, Intel’in X86 işlemcilerinde gizli bir alt sistem olduğunu ifade ediyor. Bu sistem içerisinde 32-bit bir işlemci ve erişimi mümkün olmayan bir kod sistemi var.
2 yıl
19,6b
1
135
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Hiç bir zaman üreticiler tarafından kabul edilmese de, işlemcilerde istihbarat servislerinin müdahale edebilmesi için bir açık kapı bırakıldığı söylenir durur. Bu tarz konular genelde komplo teorisi bağlamında kabul edilir ancak önemli ipuçları elde edenler de var.

Güvenlik uzmanı Damien Zammit, Intel’in X86 işlemcilerinde gizli bir alt sistem olduğunu ifade ediyor. Bu sistem içerisinde 32-bit bir işlemci ve erişimi mümkün olmayan bir kod sistemi var. Intel, yönetim motoru – ME olarak adlandırdığı bu sistemin, büyük işletmelerin uzaktan erişim sağlayabilmesi için tasarlandığını belirtiyor ancak durum oldukça farklı.

Ayrıca Bkz. "IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak"

Zammit yaptığı araştırmada, asıl işlemcinin haberi olmadan ME sisteminin işlemci ile belleğe erişim sağladığını ve bir TCP/IP sunucusu kurabildiğini görmüş. Sistem, kullanıcıya danışmadan veri gönderip alabiliyor ve herhangi bir güvenlik duvarına da takılmıyor.

Sistemin içerisindeki yazılım RSA 2048 anahtarı ile şifrelenmiş ve mevcut imkanlarla kırılması oldukça fazla zaman alıyor. Ayrıca hiç bir şekilde kullanıcı tarafından da iptal edilemiyor. Yani bir nevi işlemci içerisinde GOD modunun olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılıma hiçbir şekilde müdahale edilemediği için içerisinde açık kapı bulunuyor mu veya siber saldırıya uğramış mı bilinmiyor. Bu bakımdan da şüphe uyandırıyor. Bununla birlikte bazı araştırmacıların, ME sisteminin açığını bularak kontrolünü ele geçirebildiği ifade ediliyor. Bu açıdan da oldukça riskli görülüyor. Intel tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 

 

https://codingsec.net/2016/06/intel-x86-cpus-contain-secret-backdoor-nobody-can-touch-disable/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
İntel'i öve öve bitiremiyenler,şimdi nerdeler


İntelci'lerden gelen son açıklama: Çalıyorsa bizim verimizi çalıyor.Çalıyor ama performanslı çalışıyor.

İntel'i öve öve bitiremiyenler,şimdi nerdelerİntelci'lerden gelen son açıklama: Çalıyorsa bizim verimizi çalıyor.Çalıyor ama performanslı...
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1 Yanıt Yanıtla +139
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tahir40 2 yıl
Evet yarın FBI basın üzerinden bi terröristin şifreli bilgisayarını kırmasını ister.
intel de der ki: Biz müşterilerimizin özeline çok önem veririz, hayatta yapmazzuk :)
Evet yarın FBI basın üzerinden bi terröristin şifreli bilgisayarını kırmasını ister.intel de der ki: Biz müşterilerimizin özeline çok önem veririz, hayatta ...
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Turkforce 2 yıl
Çin - Rusya boşuna kendi işlemcilerini geliştirmiyorlar.
AMD tarafında böyle bir şey var mı ona bakmak lazım.
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huseyincarnege 2 yıl
Mario oynarmı
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Psycho53 2 yıl
3~5 Yıl önce popüler olan Windows üstündeki şifreli GOD modu aklıma geldi bir folder ın ismini değiştirip değişik yetenek ve özelliklere sahip oluyorduk tam net hatırlayamıyorum malum zaman uzun :)
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fthyrr1976fy 2 yıl
zamanında xp de ajan dosya vardı ne var ne yok herşeyi gönderiyordu

tabiki adamlar işini biliyor ve yapıyor da uyguluyor da

her yönden ele geçirmişler bizi sadece teknolojii ile değilki

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emır_turk_97 2 yıl
Yaşasın intel
intel ne yapıyorsa doğrusu odur

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DH Misafiri 2 yıl
benim bilgisayar windows 10 yüklüyken kilit ekranı resimlerini beğenip beğenmediğimi soruyordu. hata yeni redimler geliyordu. ama bilgisayarın internet erişimi olmadığı halde bunu yapabilmesi beni kuşkulandırıyordu.
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AleynaFox 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

benim bilgisayar windows 10 yüklüyken kilit ekranı resimlerini beğenip beğenmediğimi soruyordu. hata yeni redimler geliyordu. ama bilgisayarın internet erişimi olmadığı halde bunu yapabilmesi beni kuşkulandırıyordu.

Beyaz saraydan izleniyor olabilirsin
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DH Misafiri 2 yıl
Ucuza gelsin diye Türkiye'ye sattiklari CPU'dan cikarmislardir. Nasil olsa Turkler'in butun bilgileri zaten internette geziyor, bunlar için masrafa hic gerek yok demişlerdir.
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lotraranel 2 yıl
Johnnie Walkerr
o değilde benim merak ettiğim bir şey var bilgisayardan dosyaları siliyoruz formatlıyoruz bunlar nereye gidiyor ? hani evde kağıt birikir tutup çöpe atarsın gider okey de bilgisayarda bu işler nasıl yürüyor deep web dedikleri olay bu mu ? insanların sildikleri şey ilk internet ilk bilgisayarın kurulduğu yerde mi tutuluyor.

Basitce soyle anlatayim
Harddisk de verilerin girebilecegi bosluklar. Sen buraya 1 yada 0 yazarak (aslinda tamamen boyle degil tabi ama aciklamak amaciyla boyle olsun) veri girisi yapiyorsun. Verileri giriyorsun giriyorsun ve cok fazla veri oldugunda da bunlarin nerde oldugunu bir yere yazman gerekiyor. Bunun icin harddisk 'in header kismina mesela a.jpg burada , b.txt burada diye not aliyorsun.
Bilgisayarinin harddisk'i formatlamak dedigi sadece ve sadece header kismini silmek. Header lar bos olunca dogal olarak isletim sistemi verilerin nerde oldugunu bilmedigi icin yok gozuyle bakiyor ve yeri geldiginde dosyalarin uzerine yazmaya basliyor.
Peki bu verileri tamamen silmenin yolu varmi? var tabiki ( 100% emin degilim tabiki) linux'ta harddisk i formatlarken slow diye bir secenek vardir, basit olarak harddisk in icindeki her bir veriye 0 yazar ki var olan dosyalarin tamamen ortadan kaybolsun.
Bu islem 1 tb harddisk icin 4,5 saat surer (ortalama) digeri yanlizca birkac saniye surer
Umarim aciklayici olmustur
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AdamBaliKokusu 2 yıl
Bu başlığı kim açtı ya. İki gündür görüyorum bakmadım dün gece rüyamda intelin gizli arka kapısından girip dev farelerle savaşıyodum
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Painkiller. 2 yıl
Internete bagli oldugunuz andan itibaren bunlari goze aliyorsunuz zaten. Bunu islemciniz yapmadi diyelim. Gider tarayiciniz, telefonunuz yapar. Ilk cumlede dedigim gibi kullaniyorsaniz bunlara goze almalisiniz malesef
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ddsmurat 2 yıl
Bu ciddi bir problem. İleride çok geniş çaplı bir siber saldırıya kapı aralıyor. Devlet dairelerinde Windows + İntel tabanlı sistemler kullanılıyor. Bu datayı adamların kucağına atmak gibi birşey.
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