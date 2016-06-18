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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak

ABD’de kullanıma sunulması planlanan dünyanın ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı Olli, yolcular ile iletişime geçmek için Watson platformunun Nesnelerin İnterneti arayüzlerinden faydalanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
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11
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka ve makine öğrenme dili alanlarında büyük yatırımları olan IBM, bu konuda önemli ilerlemeler kaydetti. Watson adındaki yapay zeka platformunu bilgi yarışmalarına bile sokan IBM, şimdi sanal muavinliğe hazırlanıyor.

ABD’de yılın sonlarına doğru kullanıma sunulacak olan dünyanın ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı Olli, yolcular ile iletişime geçmek için Watson platformunun Nesnelerin İnterneti arayüzlerinden faydalanacak. Yine bu işbirliğinin dünyada bir ilk olacağı ifade ediliyor.

Local Motors tarafından üretilen Olli, 12 yolcuya kadar alabilen elektrikli bir minibüs. Belirli güzergah içerisinde sürücüsüz olarak yolcularını taşıyacak olan araç, ilk olarak Washington’da kullanıma sunulacak. Ardından Las Vegas ve Miami-Dade County vatandaşları da bu projeyi deneyimleme imkanı bulacak. Pilot denemelerin ise Miami’de başlaması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor"

IBM, bu projede sürücüsüz teknolojiler tarafında yer almaktan kaçınmış ve yolcu ile iletişime geçen teknolojilere odaklanmış. Olli içerisinde farklı sensörler var ve bunlar Watson altyapısını kullanıyor. Sesten metine, metinden sese dönüştürme, doğal dil sınıflama ve girdi ayrıştırma şeklinde 4 farklı arayüz üzerinde şekillenen teknolojiler, yolculara yardımcı olacak.

Örneğin yolcuların nerede ineceği veya hangi noktaya gitmek istedikleri sistem tarafından sesli olarak alınıyor ve analiz ediliyor. Ayrıca yol boyunca güzergahla ilgili bilgiler veriliyor, en yakındaki restoranlar için öneriler yapılıyor. Yolcular ile asistan sürekli iletişim halinde kalıyor.

Local Motors, gelecekte tüm elektrikli araçlarına Watson tabanlı iletişim teknolojilerini entegre etmeyi planlıyor. Olli şimdilik küçük bir örnek ancak gelecek için büyük bir potansiyel taşıyor. Kalabalık bir yolcu grubuyla iletişime geçmek, seslerinden ayırt edebilmek ve kişiye özel öneriler yapabilmek artık yapay zeka tarafından kolaylıkla yerine getirilebilecek. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/ibms-watson-ai-powers-iot-services-self-driven-mini-bus.html Yorum Yaz
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halken 3 yıl en beğenilen
Asıl Türkiye'de denemeleri lazım. Burada işlerse her yerde işler.
Ancak minibüs söförleri bunu parçalar herhalde.
Bu arada sadece 12 kişi mi alıyormuş?

Normalde o alana çok daha fazla kişi biniyor.

Olası sonuç:
- Az ilerde inecem.
Ollli: Lüften ineceğiniz yerin adını tam söyleyin.
- Az ilerde işte!
Olli: Anlaşılmadı!
- Sokağın başında.
Olli: Sokağın ismini belirtin.
- Sokağın ismini falan bilmiyorum ışıklar da bırakıver.
Olli: Cadde üstünde 63 adet ışık var.
- Tam tamam vazgeçtim. Müsait yerde indir.

Olli: Anlaşılmadı!
-


Seni programlayanın....
Olli: Anlaşılmadı!
- Burada inecem!!!
Olli: Burası indirmek için uygun değil! Bir sonraki durakta inebilirsiniz.
- Bir daha buna binersem...
Asıl Türkiye'de denemeleri lazım. Burada işlerse her yerde işler.Ancak minibüs söförleri bunu parçalar herhalde.Bu arada sadece 12 kişi mi alıyor...
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Yanıtla +22
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murdocklawless 3 yıl
müsait bir yerde ineyim diyince anlayacak mı?
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BRNSpawn 3 yıl
Türkiye'de olmaz bu, yakarlar.
Yanıtla +7
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muhsinodabasi 3 yıl
Olli - Allah lafzinin arapca yazimina benziyor. google.com.tr/...
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ssbrutality 3 yıl
Ulus-Mamak-Kayaş Hattında Çinçinin bebeleri yerler bunu..
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
ahahhaha Türkiye'de hayal edemiyorum bizim ülkeye özel yazılım geliştirirler
oli başlar
+abla şöyle arkaya yanaşalım
+oli daha nereye yolcu alıyorsun nefes alamıyoruz burda
-ekmek parası be abla
+arkadan vermeyen kalmasın.
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muratai 3 yıl
Watson ne ya? İsim mi bulamamışlar? Gideon koysalarmış ya?
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Pi 3 yıl
Beyler arkaya ilerleyelim bos yer var diyecek mi? Veya arkadan vermeyen kalmasin?
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ilkerinanç 3 yıl
bu sürücüsüz araçların dizaynı niye böyle berbat?yoksa bir ben mi böyle düşünüyorum?
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Firaristt 3 yıl
Gaptan beğğ yana dükür desinler de feleği şaşsın.
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Mode03 3 yıl
murdocklawless
müsait bir yerde ineyim diyince anlayacak mı?

Hocam öyle deseler iyi de ' gaptan müsayit yerde ' diyolar sadece o zaman sıkıntı :):)
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halken 3 yıl en beğenilen
Asıl Türkiye'de denemeleri lazım. Burada işlerse her yerde işler.
Ancak minibüs söförleri bunu parçalar herhalde.
Bu arada sadece 12 kişi mi alıyormuş?

Normalde o alana çok daha fazla kişi biniyor.

Olası sonuç:
- Az ilerde inecem.
Ollli: Lüften ineceğiniz yerin adını tam söyleyin.
- Az ilerde işte!
Olli: Anlaşılmadı!
- Sokağın başında.
Olli: Sokağın ismini belirtin.
- Sokağın ismini falan bilmiyorum ışıklar da bırakıver.
Olli: Cadde üstünde 63 adet ışık var.
- Tam tamam vazgeçtim. Müsait yerde indir.

Olli: Anlaşılmadı!
-


Seni programlayanın....
Olli: Anlaşılmadı!
- Burada inecem!!!
Olli: Burası indirmek için uygun değil! Bir sonraki durakta inebilirsiniz.
- Bir daha buna binersem...
Yanıtla +22
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BRNSpawn 3 yıl
Türkiye'de olmaz bu, yakarlar.
Yanıtla +7
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murdocklawless 3 yıl
müsait bir yerde ineyim diyince anlayacak mı?
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