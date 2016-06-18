IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak

Yapay zeka ve makine öğrenme dili alanlarında büyük yatırımları olan IBM, bu konuda önemli ilerlemeler kaydetti. Watson adındaki yapay zeka platformunu bilgi yarışmalarına bile sokan IBM, şimdi sanal muavinliğe hazırlanıyor.

ABD’de yılın sonlarına doğru kullanıma sunulacak olan dünyanın ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı Olli, yolcular ile iletişime geçmek için Watson platformunun Nesnelerin İnterneti arayüzlerinden faydalanacak. Yine bu işbirliğinin dünyada bir ilk olacağı ifade ediliyor.

Local Motors tarafından üretilen Olli, 12 yolcuya kadar alabilen elektrikli bir minibüs. Belirli güzergah içerisinde sürücüsüz olarak yolcularını taşıyacak olan araç, ilk olarak Washington’da kullanıma sunulacak. Ardından Las Vegas ve Miami-Dade County vatandaşları da bu projeyi deneyimleme imkanı bulacak. Pilot denemelerin ise Miami’de başlaması bekleniyor.

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IBM, bu projede sürücüsüz teknolojiler tarafında yer almaktan kaçınmış ve yolcu ile iletişime geçen teknolojilere odaklanmış. Olli içerisinde farklı sensörler var ve bunlar Watson altyapısını kullanıyor. Sesten metine, metinden sese dönüştürme, doğal dil sınıflama ve girdi ayrıştırma şeklinde 4 farklı arayüz üzerinde şekillenen teknolojiler, yolculara yardımcı olacak.

Örneğin yolcuların nerede ineceği veya hangi noktaya gitmek istedikleri sistem tarafından sesli olarak alınıyor ve analiz ediliyor. Ayrıca yol boyunca güzergahla ilgili bilgiler veriliyor, en yakındaki restoranlar için öneriler yapılıyor. Yolcular ile asistan sürekli iletişim halinde kalıyor.

Local Motors, gelecekte tüm elektrikli araçlarına Watson tabanlı iletişim teknolojilerini entegre etmeyi planlıyor. Olli şimdilik küçük bir örnek ancak gelecek için büyük bir potansiyel taşıyor. Kalabalık bir yolcu grubuyla iletişime geçmek, seslerinden ayırt edebilmek ve kişiye özel öneriler yapabilmek artık yapay zeka tarafından kolaylıkla yerine getirilebilecek.