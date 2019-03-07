Intel işlemcilerde gün yüzüne çıkan yeni açık bu sefer yazılımla da kapatılamayacak

Yarı iletken üreticisi Intel’in başı geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Spectre ve Meltdown’dan ötürü bir hayli ağrımıştı. Halen söz konusu açıklarla uğraşan firmanın yongalarında keşfedilen yeni açık yazılımsal olarak yamalanamayacak olması nedeniyle bir hayli can sıkacağa benziyor.
Worcester Politeknik Enstitüsü ve Lübeck Üniversitesi’nde keşfedilen yeni açık Core mimarisindeki tüm işlemcileri etkiliyor. Yani geriye dönüp baktığımızda dile kolay tam 9 nesil yongadan bahsedilmekte.
Üstelik açık bütün işletim sistemlerinde etkili ve sandbox gibi çözümler de açığa karşı çaresiz kalıyor. Diğer taraftan AMD imzasını taşıyan işlemcilerin yeni açıktan etkilenmediği belirtilmiş.
Yeni açık: SpoilerSpectre ve Meltdown’da olduğu gibi spekülatif uygulamaların sistemi yönetme yetkisini kazanma için kullanılmasına dayanan yeni işlemci açığı Spoiler, donanımsal açıdan bellek komut tamponunun kullanılması nedeniyle kardeşlerinden ayrılıyor.
Uzmanların açıklamasına göre bellekte yürütülen işlemlerinin işlemci tarafından işlenmesi için komutların fiziksel adreslerinin ortaya çıkarılmasının gerekmesi sorunun kaynağı. Kullanıcının da erişebildiği bu veriler sisteme sızan kötü niyetli kimseler tarafından mikromimari tabanlı saldırılar gerçekleştirmek için kullanılması işten bile değil.
Intel: Açığı kapatabileceğimizi umut ediyoruzSon olarak açıktan 1 Aralık 2018’den bu yana haberdar olan Intel cephesinde şu ana kadar kaydedilen tek gelişme bahsi geçen verilere kontrol akışlarının bloke edilmesi gibi yan kanal güvenli yazılım geliştirme denemeleriyle açığın kapatılabileceğinin umut edilmesi oldu.
Ayrıca araştırmacı topluluğun çalışmasını takdir ederek ve müşterilerinin güvenliğinin onlar için önemini tekrar vurgulayarak açıklamasını sonlandıran Intel’e donanım dünyasında gelişecek tepkilerse merak konusu. Zira durup dururken ortaya çıkan bir açıkla bilgisayarlarının performansı düşen kullanıcıların öfkesi halen dinmiş değil. Gelişmenin sonucunu zaman gösterecek.
https://www.techradar.com/news/spoiler-flaw-in-intel-cpus-is-similar-to-spectre-yet-dangerously-different Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Marka fanboyluğunu yine anlıyorum, adamlar soğutmadır, garantidir bir şeyleri değiştiriyor da; mimari fanboyluğu? Yıl 2019.