Intel işlemcilerde gün yüzüne çıkan yeni açık bu sefer yazılımla da kapatılamayacak

Yarı iletken üreticisi Intel’in başı geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Spectre ve Meltdown’dan ötürü bir hayli ağrımıştı. Halen söz konusu açıklarla uğraşan firmanın yongalarında keşfedilen yeni açık yazılımsal olarak yamalanamayacak olması nedeniyle bir hayli can sıkacağa benziyor.

Worcester Politeknik Enstitüsü ve Lübeck Üniversitesi’nde keşfedilen yeni açık Core mimarisindeki tüm işlemcileri etkiliyor. Yani geriye dönüp baktığımızda dile kolay tam 9 nesil yongadan bahsedilmekte.

Üstelik açık bütün işletim sistemlerinde etkili ve sandbox gibi çözümler de açığa karşı çaresiz kalıyor. Diğer taraftan AMD imzasını taşıyan işlemcilerin yeni açıktan etkilenmediği belirtilmiş.

Yeni açık: Spoiler

Intel: Açığı kapatabileceğimizi umut ediyoruz

Ayrıca araştırmacı topluluğun çalışmasını takdir ederek ve müşterilerinin güvenliğinin onlar için önemini tekrar vurgulayarak açıklamasını sonlandıran Intel’e donanım dünyasında gelişecek tepkilerse merak konusu. Zira durup dururken ortaya çıkan bir açıkla bilgisayarlarının performansı düşen kullanıcıların öfkesi halen dinmiş değil. Gelişmenin sonucunu zaman gösterecek.

https://www.techradar.com/news/spoiler-flaw-in-intel-cpus-is-similar-to-spectre-yet-dangerously-different

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Spectre ve Meltdown’da olduğu gibi spekülatif uygulamaların sistemi yönetme yetkisini kazanma için kullanılmasına dayanan yeni işlemci açığı, donanımsal açıdankullanılması nedeniyle kardeşlerinden ayrılıyor.Uzmanların açıklamasına göre bellekte yürütülen işlemlerinin işlemci tarafından işlenmesi için komutların fiziksel adreslerinin ortaya çıkarılmasının gerekmesi sorunun kaynağı. Kullanıcının da erişebildiği bu veriler sisteme sızantarafındangerçekleştirmek için kullanılması işten bile değil.Öte yandan söz konusu açığı tamamen kapatabilecek bir yazılımsal çözüm de yok. Dolayısıyla tek yol yonganın bellek kesinleştirme biriminin tekrardan düzenlenmesi olarak görünüyor ki bu dabir seçenek.Son olarak açıktanbu yana haberdar olancephesinde şu ana kadar kaydedilen tek gelişme bahsi geçen verilere kontrol akışlarının bloke edilmesi gibi yan kanal güvenli yazılım geliştirme denemeleriyleoldu.