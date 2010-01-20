Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini "WiDi" yi dizüstüleri için duyurdu

Intel Kablosuz Görüntü Aktarım Teknolojisini Duyurdu

Intel, CES 2010'da (Tüketici Elektronik Fuarı) yeni nesil "i" serisi işlemcilerini duyurdu. Bununla birlikte bu yeni nesil işlemcilerin getirisi olan WiDi (Wireless Display Interface) yani kablosuz görüntü aktarımı teknolojisininde tanıtımı yapıldı. WiDi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; bu teknoloji dizüstü bilgisayarlarımızdan LCD televizyonlarıza HD kalitede kablosuz olarak görüntü aktarımı yapmamızı sağlayacak. Buda bi nebze olsun odalarımızdaki kablo karmaşasına dur diyebilecek bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Peki WiDi nedir ne değildir ? Bu sistemin çalışması için neler gereklidir ?

WiDi, Intel'in geliştirdiği yeni nesil Core i7, i5 ve i3 işlemcili dizüstü bilgisayarlardan HDTV'lerimize kablosuz olarak HD kalitesinde görüntü aktarımı teknolojisidir. Bu sistem ile uyumlı ilk alıcı ürünü ise Netgear'ın geliştirdiği push2tv'dir.

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Intel'in geliştirdiği WiDi'nin çalışma prensibi

Bu sistem için kullanacağınız dizüstü bilgisayarınızda bazı teknik özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse öncelike dizüstü bilgisayarlarınızda yeni nesil Core i7, i5 ve i3 işlemcilerin olması gerekiyor. Daha fazla detay verecek olursak bu işlemci serilerinden Intel HM57, HM55, QM57 ve QS57 çipsetlerini kullanan i7-620M, i5-540M, i5-520M, i5-430M, i5-330M veya i3-350M işlemcileri gerekiyor. Bunlara ek olarak Intel wireless Advanced-N 6200, Advanced N + WiMax 6250 veya Ultimate N6300 wireless çözümleri gerekmektedir. Son olarakta bu sistem şimdilik Windows 7 işletim sisteminin 64bit'lik sürümlerinde çalışıyor. Peki neden bu sistem gereksinimleri lazım?

Öncelikle i serisi işlemcilerin encode işlemlerindeki başarısı işlemci tercihinde ilk etken olarak dikkatleri üzerine topluyor ayrıca Intel'in N serisi kablosuz bağlantı adaptörleride ortalama 450 mbps'lik ağ genişliği ve daha yüksek sinyal gücü ile bu oluşum içinde kendine yer buluyor. Kısaca hızlı bir işlemci, hızlı bir ağ ve yük bindirmeyen ekran kartı.

Bunlara ek olarak Intel'in 'My WiFi Technology' and 'Intel Wireless Display' yazılımlarınında kurulu olması gerekmekte.

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Push2TV, Netgear'ın geliştirdiği Intel WiDi uyumlu ilk alıcı

Peki bu sistem ilk mi yada rakipsiz mi ? Tabiki hayır. Fakat rakibine oranla hem ekonomik hemde kullanım kolaylığı açısından çok daha önde.Rakibi hakkında kısaca bilgi verecek olursak;

Wireless for HDMI adı altında satılan ürün daha doğrusu sistem, Intel WiDi'ye göe hem çok daha pahalı hemde kullanım rahatlığı açısından geride kalıyor. Intel'in böyle bir şey yapmasının nedeni yıllar önce tanıtılan WiHD'nin halen pahalı kalmasıdır zira 2.400 TL'lik fiyatı ile gerçekten tüketicilerin gözünü korkutuyor desek yanlış olmaz. Ayrıca bu çözümde görüldüğü üzere 2 adet cihaz kullanıyor, biri alıcı diğeri ise verici görevi üstlenmiş durumda. Bu bakımdan da Intel WiDi ile kıyaslandığı zaman biraz daha kullanışsız görünüyor.

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Intel WiDi'nin alternatifi olan Wireless for HDMI çözümü

Son olarak, Intel ve Netgear'ın ortaklaşa geliştirdiği WiDi ve Push2TV teknolojisi 17 Ocak 2010'dan itibaren piyasada olacak. Yeni nesil İ işlemcili dizüstü bilgisayarlarla paket olarak alabilieceğiniz gibi Push2TV sistemine dilerseniz 100$ gibi bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

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Intel WiDi iş başında

*hothardware

*Trustedreviews

http://www.trustedreviews.com/home-cinema/news/2010/01/08/CES-2010--Intel-Announces-WiDi-HD-Wireless-Display-Tech/p1