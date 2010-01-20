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Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini "WiDi" yi dizüstüleri için duyurdu

Notebook'unuzdaki görüntüyü yerinizden kalkmadan LCD televizyonunuza vermek istemez misiniz ?
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Intel Kablosuz Görüntü Aktarım Teknolojisini Duyurdu

Intel, CES 2010'da (Tüketici Elektronik Fuarı) yeni nesil "i" serisi işlemcilerini duyurdu. Bununla birlikte bu yeni nesil işlemcilerin getirisi olan WiDi (Wireless Display Interface) yani kablosuz görüntü aktarımı teknolojisininde tanıtımı yapıldı. WiDi hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; bu teknoloji dizüstü bilgisayarlarımızdan LCD televizyonlarıza HD kalitede kablosuz olarak görüntü aktarımı yapmamızı sağlayacak. Buda bi nebze olsun odalarımızdaki kablo karmaşasına dur diyebilecek bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Peki WiDi nedir ne değildir ? Bu sistemin çalışması için neler gereklidir ?

WiDi, Intel'in geliştirdiği yeni nesil Core i7, i5 ve i3 işlemcili dizüstü bilgisayarlardan HDTV'lerimize kablosuz olarak HD kalitesinde görüntü aktarımı teknolojisidir. Bu sistem ile uyumlı ilk alıcı ürünü ise Netgear'ın geliştirdiği push2tv'dir.

Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini
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Intel'in geliştirdiği WiDi'nin çalışma prensibi

Bu sistem için kullanacağınız dizüstü bilgisayarınızda bazı teknik özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan da kısaca bahsetmek gerekirse öncelike dizüstü bilgisayarlarınızda yeni nesil Core i7, i5 ve i3 işlemcilerin olması gerekiyor. Daha fazla detay verecek olursak bu işlemci serilerinden Intel HM57, HM55, QM57 ve QS57 çipsetlerini kullanan i7-620M, i5-540M, i5-520M, i5-430M, i5-330M veya i3-350M işlemcileri gerekiyor. Bunlara ek olarak Intel wireless Advanced-N 6200, Advanced N + WiMax 6250 veya Ultimate N6300 wireless çözümleri gerekmektedir. Son olarakta bu sistem şimdilik Windows 7 işletim sisteminin 64bit'lik sürümlerinde çalışıyor. Peki neden bu sistem gereksinimleri lazım?

Öncelikle i serisi işlemcilerin encode işlemlerindeki başarısı işlemci tercihinde ilk etken olarak dikkatleri üzerine topluyor ayrıca Intel'in N serisi kablosuz bağlantı adaptörleride ortalama 450 mbps'lik ağ genişliği ve daha yüksek sinyal gücü ile bu oluşum içinde kendine yer buluyor. Kısaca hızlı bir işlemci, hızlı bir ağ ve yük bindirmeyen ekran kartı.

Bunlara ek olarak Intel'in 'My WiFi Technology' and 'Intel Wireless Display' yazılımlarınında kurulu olması gerekmekte.

Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini
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Push2TV, Netgear'ın geliştirdiği Intel WiDi uyumlu ilk alıcı

Peki bu sistem ilk mi yada rakipsiz mi ? Tabiki hayır. Fakat rakibine oranla hem ekonomik hemde kullanım kolaylığı açısından çok daha önde.Rakibi hakkında kısaca bilgi verecek olursak;

Wireless for HDMI adı altında satılan ürün daha doğrusu sistem, Intel WiDi'ye göe hem çok daha pahalı hemde kullanım rahatlığı açısından geride kalıyor. Intel'in böyle bir şey yapmasının nedeni yıllar önce tanıtılan WiHD'nin halen pahalı kalmasıdır zira 2.400 TL'lik fiyatı ile gerçekten tüketicilerin gözünü korkutuyor desek yanlış olmaz. Ayrıca bu çözümde görüldüğü üzere 2 adet cihaz kullanıyor, biri alıcı diğeri ise verici görevi üstlenmiş durumda. Bu bakımdan da Intel WiDi ile kıyaslandığı zaman biraz daha kullanışsız görünüyor.

Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini
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Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini
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Intel WiDi'nin alternatifi olan Wireless for HDMI çözümü

Son olarak, Intel ve Netgear'ın ortaklaşa geliştirdiği WiDi ve Push2TV teknolojisi 17 Ocak 2010'dan itibaren piyasada olacak. Yeni nesil İ işlemcili dizüstü bilgisayarlarla paket olarak alabilieceğiniz gibi Push2TV sistemine dilerseniz 100$ gibi bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

Intel Kablosuz Görüntü aktarım teknolojisini
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Intel WiDi iş başında

 

*hothardware

*Trustedreviews


http://www.trustedreviews.com/home-cinema/news/2010/01/08/CES-2010--Intel-Announces-WiDi-HD-Wireless-Display-Tech/p1 Yorum Yaz
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Inalough 9 yıl
hoşuma gitti bu teknoloji :)
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mk2kill 9 yıl
sesi hdmi üzerinden değil de harici bir dekodere vermek istersek ne olacak. ??
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xense 9 yıl
cihazın projecsiyonları oldureceğine de pek inanmıyorum. sadece projeksiyonlara entegre edilir toplantı yapan adam sadece yazılımdan kablo ile uğraşmadan görntüyü projecsiyona iletir. benzer bir teknoloji sony projeksiyonlarda var ama usb cihazı bilgisayarlara kurup ayar yapmak tam bir işkence. hatta bir kaynaktan bircok cihaz görüntü alsa (tün cihazlarda aynı görüntü olsa da yeterli) hdmi coklayıcılar tarihe gömülür resmen.
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xense 9 yıl
şöyleki, netgearın çözümünün tvde entegre olması ile akşam işten geldiniz tvnin kumandasından görüntü kaynagını notebook olarak seçerek hiç kablo ile uğraşmadan videolarınızı evde izleme keyfi vaat ediyor. coğumuz hdmı kablo ile tvyi bağlıyoruz yada mediaplayer alıp onu kullanıyoruz. ama hepsi tarih olmuş. tvden direct notebooktaki çalışmanızı yada videonuzu seyretmek bence gerçekten cok daha iyi olur. hatta bunu desktoplara uygulayıp canınız istediğinde 102 ekran full hd monitörde oyun oynamak içinde kullanılsa daha ne isterim ki tadından yenmez. bu teknoloji burda kalmaz üztelik uydu alıcılara, ps4'e ordanda diğer stblere uygulandığında tvnize sadece power kablosu takmanız yetecek. salondaki bir cihazın görüntüsünü hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan yatak odasında izelemek. cok mantıklı bence..
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gun 9 yıl
Bu cihaz ekranda ne varsa aktarıyor. Yani DLNA gibi sadece video veya müzik ile sınırlı değil.
TV'nizi direkt bağlamış gibi oluyorsunuz. Biraz gecikme oluyor.
900$'a içinde bu cihaz olan notebooklar satışa çıkıyor. cheapstingybargains.com/...
Bu HD görüntü ve sesi bir arada iletiyor. DLNA'da şimdilik bu kadar sıkıştırmayı yüksek fps'de aktaracak ne bandwith nede işlemci var.
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Yazılımcı Online 9 yıl
E şimdi bende P8700 var core2 duo wifi kartımda intel N destekli kullanamıcak mıyım
İlla para harcatacaklar insanlara ya


Gerçi iki laptop var bende, ikisinde de 64bit win7 var. 54mbps lik bir kablosuz ağ var evimde. İçerdeki odada bulunan laptopumdan salondaki laptopta HD filmleri donmadan izleyebiliyorum.

Bu kablosuz görüntü aktarımında sadece win7 de çalışmasının nedenide bu olsa gerek.
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Mertcan. 9 yıl
Çok güzel bir teknoloji aslında.
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talh4wk 9 yıl
@nder123 Teşekkürler
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aspirin_00 9 yıl
hepden kansere bir adım daha yaklaşıyoruz
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TELESCOPE 9 yıl

aspirin_00

hepden kansere bir adım daha yaklaşıyoruz




evet teknoloji her ne kadar insanlığın hizmetinde ise o kadarda birşeyleri alıp götürmekte
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DH Misafiri 9 yıl
teknoloji güsl ama kablosuz görüntü alışwerişi için tv dede b ialıcı olması lasm push2tv tv ye bağlanıyor galiba sonra pc den aldı sinyalleri ekrana yansıtıyır. ancak resimde push2tv lcd ye bağlı değil gibi duruyor tv de dahili bi alıcımı war onu çözemedim nese...
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serdarkalkan 9 yıl

DH Misafiri

teknoloji güsl ama kablosuz görüntü alışwerişi için tv dede b ialıcı olması lasm push2tv tv ye bağlanıyor galiba sonra pc den aldı sinyalleri ekrana yansıtıyır. ancak resimde push2tv lcd ye bağlı değil gibi duruyor tv de dahili bi alıcımı war onu çözemedim nese...



o kablonun hdmi kablosu oldugunu belirtmek için bağlı olarak gostermemişler.. bağlantı olmadan göstermesi imkansız gibi...
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talh4wk 9 yıl
görüntüde donmalar/gecikmeler Olmazmıbunda?
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ender123 9 yıl

Outrage

görüntüde donmalar/gecikmeler Olmazmıbunda?


İki sistem arasına giren her türlü ikincil sistemlerde , hata düzeltme protokolü içeren ve donma veya kesilme önlemek için önbellekleme (buffer ) yapan cihazlarda gecikme olması kaçınılmazdır.
Notebook ve ara aktarim cihazları çıktıktan 1 gün sonra oyuncu arkadaşların yorumunlarından boş mu dolu teknoloji olduğunu anlarız.

Bu arada 2010-2011 için yeni iki tane kaos daha çıktı "Wireless Input Lag" ve "Acaba beklesem kablosuz görüntü sisteminin televizyona entegre olanı çıkar mı ?"
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