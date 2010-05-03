Intel, Meksika'daki Guadalajara Tasarım Merkezi'ni genişletiyor

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Meksika'daki Guadalajara tasarım merkezini, yeni bir yatırımla genişletmeye hazırlanıyor. Entegre devreler başta olmak üzere pek çok donanımın tasarım, test ve onay sürecinden sorumlu olan merkeze, 177 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacak.

Üç yılda tamamlanması beklenen yeni yatırım kapsamında merkezin, ek bir teknik laboratuvar ile birlikte yeni ofis alanları, çocuklar için teknoloji müzesi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için IT Laboratuvarı ile güncellenmesi beklenirken, çalışan sayısının da 150 kişilik artış ile 550'ye çıkacağı bildiriliyor.

Intel Guadalajara Tasarım Merkezi, 10 yıl önce 33 kişilik personeliyle hizmete girmişti.