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Intel, Meksika'daki Guadalajara Tasarım Merkezi'ni genişletiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Meksika'daki Guadalajara tasarım merkezini, yeni bir yatırımla genişletmeye hazırlanıyor. Entegre devreler başta olmak üzere pek çok donanımın tasarım, test ve onay sürecinden sorumlu olan merkeze, 177 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacak.

Üç yılda tamamlanması beklenen yeni yatırım kapsamında merkezin, ek bir teknik laboratuvar ile birlikte yeni ofis alanları, çocuklar için teknoloji müzesi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için IT Laboratuvarı ile güncellenmesi beklenirken, çalışan sayısının da 150 kişilik artış ile 550'ye çıkacağı bildiriliyor.

Intel Guadalajara Tasarım Merkezi, 10 yıl önce 33 kişilik personeliyle hizmete girmişti.


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Batuist 9 yıl
intel için 177 milyon dolar cüz-i bir rakam.. her 2 senede bir üretim teknolojisindeki yenilik için (65nm,45nm,32nm...) milyar doların üzerinde yatırım yapan bir şirket.. bu rakam ise 3 yılda yapılacak olan bir yatırım için söz konusu.. yani öyle aman aman birşey olmasa gerek intel için.. dışardan bakıldığı zaman bizim için 3 yılda 177milyon dolarlık bir yatırım büyük gibi gözüksede intel için basit bir yatırım..
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gun 9 yıl
Meksika'da var neden bizde yok ? Sanayi ülkesi olduk ihracatımızın %83'ü sanayi ürünleri ama yüksek teknoloji ülkesi olmadık.
Hükümet finans üzerine çok yatırım yapıyor ancak yüksek teknoloji ülkesi olabilmek içinde yatırım yapmak çalışmak gerekli
Unutmamak gerek, yoksa zamananında sanayiye üzüldüğümüz gibi ilerde de buna yanarız. Çünkü gelecekte sanayi tarım ürünleri gibi çok normal birşey haline gelebilir.
Kısaca illaki tüm ülkeler sanayileşecek ama yüksek teknoloji üretenler yinede az olacak.
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