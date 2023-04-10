Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında 13.Nesil Raptor Lake mimarisini kullanıcılar ile buluşturan Intel, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak yeni tanıtılan AMD Ryzen 7000X3D serisi ile pazardaki rekabet hız kazanmaya başladı diyebiliriz. Şimdi 14.Nesil Meteor Lake öncesinde Intel, Raptor Lake Refresh ile rakibine yanıt vermeyi planlıyor. Bugün her iki işlemci ailesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Intel Raptor Lake Refresh ve Raptor Lake netleşmeye başladı

Bildirilenlere göre Intel'in yaklaşmakta olan 14. Nesil Core işlemci ailesi, OpenVPL (Video Processing Library) donanım desteğini konu alan yeni bir raporda ''MTL/Meteor Lake'' olarak listelendi. Bilindiği üzere Intel, masaüstü bilgisayarlar için Raptor Lake Refresh üzerinde çalışıyor. Yeni tablo ise, 14.Nesil işlemcilerin Meteor Lake mimarisini temel alacağını doğruladı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kısa süre önce paylaşılan bir yol haritası, Raptor Lake-S Refresh ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Bununla birlikte 14.nesil Raptor Lake mimarisinden hemen önce piyasaya sürülecek işlemci ailesi, muhtemelen mobil serilere benzer ürün adlarını benimseyecek. Dolayısıyla Raptor Lake Refresh'in parçası olarak Core i9-13950K veya benzer isimler ile karşılaşabiliriz.

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Daha da önemlisi, mevcut 700 serisi platform olduğu gibi kalacak, bu da Intel'in artık mevcut LGA1700 platformu için iki nesil ve bir yenilemeye sahip olacağı anlamına geliyor. Yol haritası dikkate alındığında, Intel Raptor Lake Refresh'in bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Meteor Lake işlemciler ise bir sonraki aşamada karşımıza çıkacak.

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Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh netleşmeye başladı