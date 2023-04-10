Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı

Intel Raptor Lake Refresh ve Raptor Lake netleşmeye başladı
Bildirilenlere göre Intel'in yaklaşmakta olan 14. Nesil Core işlemci ailesi, OpenVPL (Video Processing Library) donanım desteğini konu alan yeni bir raporda ''MTL/Meteor Lake'' olarak listelendi. Bilindiği üzere Intel, masaüstü bilgisayarlar için Raptor Lake Refresh üzerinde çalışıyor. Yeni tablo ise, 14.Nesil işlemcilerin Meteor Lake mimarisini temel alacağını doğruladı diyebiliriz.
Daha da önemlisi, mevcut 700 serisi platform olduğu gibi kalacak, bu da Intel'in artık mevcut LGA1700 platformu için iki nesil ve bir yenilemeye sahip olacağı anlamına geliyor. Yol haritası dikkate alındığında, Intel Raptor Lake Refresh'in bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Meteor Lake işlemciler ise bir sonraki aşamada karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı