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    Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemciler netleşmeye başladı

    Intel'in yaklaşmakta olan Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake mimarisi hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Raptor Lake Refresh için geri sayım başlıyor. İşte detaylar 
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    Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında 13.Nesil Raptor Lake mimarisini kullanıcılar ile buluşturan Intel, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Ancak yeni tanıtılan AMD Ryzen 7000X3D serisi ile pazardaki rekabet hız kazanmaya başladı diyebiliriz. Şimdi 14.Nesil Meteor Lake öncesinde Intel, Raptor Lake Refresh ile rakibine yanıt vermeyi planlıyor. Bugün her iki işlemci ailesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

    Intel Raptor Lake Refresh ve Raptor Lake netleşmeye başladı

    Bildirilenlere göre Intel'in yaklaşmakta olan 14. Nesil Core işlemci ailesi, OpenVPL (Video Processing Library) donanım desteğini konu alan yeni bir raporda ''MTL/Meteor Lake'' olarak listelendi. Bilindiği üzere Intel, masaüstü bilgisayarlar için Raptor Lake Refresh üzerinde çalışıyor. Yeni tablo ise, 14.Nesil işlemcilerin Meteor Lake mimarisini temel alacağını doğruladı diyebiliriz. 

    Intel Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kısa süre önce paylaşılan bir yol haritası, Raptor Lake-S Refresh ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Bununla birlikte 14.nesil Raptor Lake mimarisinden hemen önce piyasaya sürülecek işlemci ailesi, muhtemelen mobil serilere benzer ürün adlarını benimseyecek. Dolayısıyla Raptor Lake Refresh'in parçası olarak Core i9-13950K veya benzer isimler ile karşılaşabiliriz.

    Daha da önemlisi, mevcut 700 serisi platform olduğu gibi kalacak, bu da Intel'in artık mevcut LGA1700 platformu için iki nesil ve bir yenilemeye sahip olacağı anlamına geliyor. Yol haritası dikkate alındığında, Intel Raptor Lake Refresh'in bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Meteor Lake işlemciler ise bir sonraki aşamada karşımıza çıkacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 37 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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