Intel, yaşan sorun nedeniyle 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde garantiyi uzattı

Intel, garantiyi uzattı
Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerde yaşanan sorun esasında 2022 yılının sonlarına kadar uzanıyor. Ancak Intel, resmi olarak kararsızlık ve oyunlarda çökme sorununu bu yılın nisan ayında araştırmaya başladı. Ardından aynı ay yeni BIOS güncellemeleri sunularak işlemcilerin güç eşikleri düşürüldü, bunun birlikte performans da düştü. Ardından Intel, anakart üreticilerine özelleştirilmiş ayarlar yerine ürünlerini varsayılan ayarlar ile sevk etmelerini söyledi.
Son olarak ise Intel, geçtiğimiz ay yaşanan sorunun “yüksek çalışma voltajı” olduğunu ve bunu gidermek için Ağustos ortasında bir mikrokod güncellemesi yayınlanacağını duyurdu. Ancak altını çizelim; Intel’in güncellemesi zaten sorun nedeniyle hasar almış bir işlemciyi düzeltmeyecek ve bunlar için bir çözüm de yok.
Intel, ek iki yıllık garanti desteği ile toplam garanti süresini 5 yıla çıkarıyor. Firma aynı zamanda etkilenen veya kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğin söylüyor. Firma ayrıca tüm müşterilerin değişim süreci boyunca desteklendiğini belirtti. Intel’in uzatılmış garantisi tüm kutulu Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcileri kapsıyor.
Öte yandan Intel’in mikrokod güncellemesi ile sorunun çözümü kesin değil. AMD’nin yeni Zen 5 işlemcileri ise muhtemelen bu güncelleme ile aynı dönemlerde piyasaya girmiş (8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde Zen 5 piyasada olacak) ve sorunlu muadilleriyle rekabete girmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.