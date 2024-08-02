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    Anlık Bildirim

    Intel, yaşan sorun nedeniyle 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde garantiyi uzattı

    Intel, kararsızlık sorunlarıyla boğuşan 13. ve 14. Nesil işlemcilerinde 2 yıl ek garanti sağlayacağını açıkladı. Firma, sorunu ortadan kaldıran bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
    Intel, sorunlu 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde garantiyi uzattı Tam Boyutta Gör
    Intel, kararsızlık sorunlarıyla boğuşan 13. ve 14. Nesil işlemcilerinin garanti sürelerini iki yıl daha uzatacağını duyurdu. Bu işlemciler için halihazırda bir düzeltme seçeneği bulunmuyor ancak Intel, bu ay içinde çıkacak bir mikrokod güncellemesi ile en azından sorunun kaynağını ortadan kaldırmayı planlıyor. Ek 2 yıllık garanti ise hasarlı işlemcilerle baş başa kalan kullanıcılar için işleri biraz daha iyi hale getiriyor.

    Intel, garantiyi uzattı

    Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerde yaşanan sorun esasında 2022 yılının sonlarına kadar uzanıyor. Ancak Intel, resmi olarak kararsızlık ve oyunlarda çökme sorununu bu yılın nisan ayında araştırmaya başladı. Ardından aynı ay yeni BIOS güncellemeleri sunularak işlemcilerin güç eşikleri düşürüldü, bunun birlikte performans da düştü. Ardından Intel, anakart üreticilerine özelleştirilmiş ayarlar yerine ürünlerini varsayılan ayarlar ile sevk etmelerini söyledi.

    Son olarak ise Intel, geçtiğimiz ay yaşanan sorunun “yüksek çalışma voltajı” olduğunu ve bunu gidermek için Ağustos ortasında bir mikrokod güncellemesi yayınlanacağını duyurdu. Ancak altını çizelim; Intel’in güncellemesi zaten sorun nedeniyle hasar almış bir işlemciyi düzeltmeyecek ve bunlar için bir çözüm de yok.

    Intel, ek iki yıllık garanti desteği ile toplam garanti süresini 5 yıla çıkarıyor. Firma aynı zamanda etkilenen veya kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğin söylüyor. Firma ayrıca tüm müşterilerin değişim süreci boyunca desteklendiğini belirtti. Intel’in uzatılmış garantisi tüm kutulu Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcileri kapsıyor.

    Öte yandan Intel’in mikrokod güncellemesi ile sorunun çözümü kesin değil. AMD’nin yeni Zen 5 işlemcileri ise muhtemelen bu güncelleme ile aynı dönemlerde piyasaya girmiş (8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde Zen 5 piyasada olacak) ve sorunlu muadilleriyle rekabete girmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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