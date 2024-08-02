Intel, yaşan sorun nedeniyle 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde garantiyi uzattı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, kararsızlık sorunlarıyla boğuşan 13. ve 14. Nesil işlemcilerinin garanti sürelerini iki yıl daha uzatacağını duyurdu. Bu işlemciler için halihazırda bir düzeltme seçeneği bulunmuyor ancak Intel, bu ay içinde çıkacak bir mikrokod güncellemesi ile en azından sorunun kaynağını ortadan kaldırmayı planlıyor. Ek 2 yıllık garanti ise hasarlı işlemcilerle baş başa kalan kullanıcılar için işleri biraz daha iyi hale getiriyor.

Intel, garantiyi uzattı

Intel Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcilerde yaşanan sorun esasında 2022 yılının sonlarına kadar uzanıyor. Ancak Intel, resmi olarak kararsızlık ve oyunlarda çökme sorununu bu yılın nisan ayında araştırmaya başladı. Ardından aynı ay yeni BIOS güncellemeleri sunularak işlemcilerin güç eşikleri düşürüldü, bunun birlikte performans da düştü. Ardından Intel, anakart üreticilerine özelleştirilmiş ayarlar yerine ürünlerini varsayılan ayarlar ile sevk etmelerini söyledi.

Son olarak ise Intel, geçtiğimiz ay yaşanan sorunun “yüksek çalışma voltajı” olduğunu ve bunu gidermek için Ağustos ortasında bir mikrokod güncellemesi yayınlanacağını duyurdu. Ancak altını çizelim; Intel’in güncellemesi zaten sorun nedeniyle hasar almış bir işlemciyi düzeltmeyecek ve bunlar için bir çözüm de yok.

Intel, ek iki yıllık garanti desteği ile toplam garanti süresini 5 yıla çıkarıyor. Firma aynı zamanda etkilenen veya kararsızlık sorunları yaşayan tüm müşterilerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğin söylüyor. Firma ayrıca tüm müşterilerin değişim süreci boyunca desteklendiğini belirtti. Intel’in uzatılmış garantisi tüm kutulu Core 13. (Raptor Lake) ve 14. Nesil (Raptor Lake Refresh) işlemcileri kapsıyor.

AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları onaylandı 1 gün önce eklendi

Öte yandan Intel’in mikrokod güncellemesi ile sorunun çözümü kesin değil. AMD’nin yeni Zen 5 işlemcileri ise muhtemelen bu güncelleme ile aynı dönemlerde piyasaya girmiş (8 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerinde Zen 5 piyasada olacak) ve sorunlu muadilleriyle rekabete girmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, sorunlu 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde garantiyi uzattı