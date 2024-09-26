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Tam Boyutta Gör Intel, 14. ve 13. Nesil Raptor Lake ailesi işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarını düzeltmek için geçtiğimiz ay “0x125” ve “0x129” mikrokod güncellemelerini yayınlamıştı. Bu güncellemelerden sonra masaüstü 14. ve 13. Nesil işlemcilerdeki kararsızlık sorunlarının azaldığı bildirilmişti. Şimdi ise “0x12B” olarak adlandırılan yeni bir mikrokod güncellemesi daha yayınlandı.

Intel için yeni yama vakti

Intel’in yayınladığı tüm güncellemeler olası zararları engellemeyi amaçlıyor. Yani eğer işlemciler zaten sorunlardan ötürü zarar görmüşse bu yamalar sorunları düzeltmiyor. Intel, “0x12B” yamasını hasarın temel nedenlerinden birini önlemeye yardımcı olmak için anakart üreticilerine dağıtıyor. Bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor.

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Anakart üreticilerinin ilgili yeni BIOS güncellemelerini hazırlaması, onaylaması ve kullanıma sunması birkaç hafta sürebilir. Eğer bu işlemcilere sahipseniz yeni BIOS’u bekleyene kadar eğer yapmadıysanız önceki BIOS güncellemelerini yapmanızı öneririz. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurun.

Intel’in Arrow lake ve Lunar Lake işlemcilerinde bu sorunlar yaşanmıyor. Ayrıca Intel, sorunun kaç kullanıcıyı etkilediğini de henüz açıklamadı. Bununla birlikte firma, mikrokod güncellemelerinin performansa gözle görülür bir etki yaratmadığını da belirtiyor.

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Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı