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    Anlık Bildirim

    Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı

    Intel, 14. ve 13. Nesil işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarını düzeltmek için yeni “0x12B” mikrokod güncellemesini yayınladı. Bu da işlemcilerdeki yüksek voltaj taleplerine odaklanıyor.
    Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı Tam Boyutta Gör
    Intel, 14. ve 13. Nesil Raptor Lake ailesi işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarını düzeltmek için geçtiğimiz ay “0x125” ve “0x129” mikrokod güncellemelerini yayınlamıştı. Bu güncellemelerden sonra masaüstü 14. ve 13. Nesil işlemcilerdeki kararsızlık sorunlarının azaldığı bildirilmişti. Şimdi ise “0x12B” olarak adlandırılan yeni bir mikrokod güncellemesi daha yayınlandı.

    Intel için yeni yama vakti

    Intel’in yayınladığı tüm güncellemeler olası zararları engellemeyi amaçlıyor. Yani eğer işlemciler zaten sorunlardan ötürü zarar görmüşse bu yamalar sorunları düzeltmiyor. Intel, “0x12B” yamasını hasarın temel nedenlerinden birini önlemeye yardımcı olmak için anakart üreticilerine dağıtıyor. Bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor.

    Anakart üreticilerinin ilgili yeni BIOS güncellemelerini hazırlaması, onaylaması ve kullanıma sunması birkaç hafta sürebilir. Eğer bu işlemcilere sahipseniz yeni BIOS’u bekleyene kadar eğer yapmadıysanız önceki BIOS güncellemelerini yapmanızı öneririz. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurun.

    Intel’in Arrow lake ve Lunar Lake işlemcilerinde bu sorunlar yaşanmıyor. Ayrıca Intel, sorunun kaç kullanıcıyı etkilediğini de henüz açıklamadı. Bununla birlikte firma, mikrokod güncellemelerinin performansa gözle görülür bir etki yaratmadığını da belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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