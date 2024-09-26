Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı

Intel için yeni yama vakti
Intel’in yayınladığı tüm güncellemeler olası zararları engellemeyi amaçlıyor. Yani eğer işlemciler zaten sorunlardan ötürü zarar görmüşse bu yamalar sorunları düzeltmiyor. Intel, “0x12B” yamasını hasarın temel nedenlerinden birini önlemeye yardımcı olmak için anakart üreticilerine dağıtıyor. Bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor.
Anakart üreticilerinin ilgili yeni BIOS güncellemelerini hazırlaması, onaylaması ve kullanıma sunması birkaç hafta sürebilir. Eğer bu işlemcilere sahipseniz yeni BIOS’u bekleyene kadar eğer yapmadıysanız önceki BIOS güncellemelerini yapmanızı öneririz. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurun.
Intel’in Arrow lake ve Lunar Lake işlemcilerinde bu sorunlar yaşanmıyor. Ayrıca Intel, sorunun kaç kullanıcıyı etkilediğini de henüz açıklamadı. Bununla birlikte firma, mikrokod güncellemelerinin performansa gözle görülür bir etki yaratmadığını da belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu