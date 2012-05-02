Intel, mini bilgisayar pazarına Core i5 işlemcili NUC ile giriyor

FXI ve Raspberry Pi gibi firmaların popülerliği yakaladığı mini bilgisayar segmentinde Intel de kendi işlemcileriyle söz sahibi olmayı amaçlıyor.





Nisan ayında Boston'da düzenlenen PAX East tüketici elektroniği fuarında Intel'in ilk kez sergilediği Next Unit of Computing - NUC konfigürasyonuna ait detaylı bilgiler Extreme Tech sitesi tarafından paylaşıldı.





10cm x 10cm boyutlara sahip NUC cihazı bu ölçülerle Raspberry Pi ve mini-ITX kartlar arasında yerini alıyor. NUC cihazında rakipleri gibi ARM işlemci değil Intel Core i3 ve i5 Ivy Bridge işlemcilere yer verilirken grafik tarafında ise HD 4000 birimi kullanılıyor.





Thunderbolt, HDMI, USB 3.0, 2 x SODIMM, 2 x mini PCIe gibi bağlantılara sahip cihazın fanı ve ısı emicisi de bulunuyor. Cihazlara Windows işletim sistemleri kurmak mümkün olacak.





Mevcut konfigürasyon ile NUC cihazları rakiplerinden daha iyi bir performans sunacak. Ancak son kullanıcıya ulaşması şimdilik mümkün görünmüyor. Yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek cihazlar kiosk gibi eğlence ve bilgi platformlarında kullanılacak.









http://www.extremetech.com/extreme/127903-watch-out-raspberry-pi-intel-unveils-ultra-small-next-unit-of-computing-pc