Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, mini bilgisayar pazarına Core i5 işlemcili NUC ile giriyor

7 yıl
4,8b
1
61
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
FXI ve Raspberry Pi gibi firmaların popülerliği yakaladığı mini bilgisayar segmentinde Intel de kendi işlemcileriyle söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Nisan ayında Boston'da düzenlenen PAX East tüketici elektroniği fuarında Intel'in ilk kez sergilediği Next Unit of Computing - NUC konfigürasyonuna ait detaylı bilgiler Extreme Tech sitesi tarafından paylaşıldı.

10cm x 10cm boyutlara sahip NUC cihazı bu ölçülerle Raspberry Pi ve mini-ITX kartlar arasında yerini alıyor. NUC cihazında rakipleri gibi ARM işlemci değil Intel Core i3 ve i5 Ivy Bridge işlemcilere yer verilirken grafik tarafında ise HD 4000 birimi kullanılıyor.

Thunderbolt, HDMI, USB 3.0, 2 x SODIMM, 2 x mini PCIe gibi bağlantılara sahip cihazın fanı ve ısı emicisi de bulunuyor. Cihazlara Windows işletim sistemleri kurmak mümkün olacak.

Mevcut konfigürasyon ile NUC cihazları rakiplerinden daha iyi bir performans sunacak. Ancak son kullanıcıya ulaşması şimdilik mümkün görünmüyor. Yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek cihazlar kiosk gibi eğlence ve bilgi platformlarında kullanılacak.
Intel, mini bilgisayar pazarına Core i5 işlemcili NUC ile giriyor
Tam Boyutta Gör



http://www.extremetech.com/extreme/127903-watch-out-raspberry-pi-intel-unveils-ultra-small-next-unit-of-computing-pc Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hacı.basat 7 yıl
Haberi kim hazırlamış bilmiyorum ama bu sektördeki en hızlı, en güçlü ürünleri satan en ünlü firma Via yerine rakip olarak adı geçen firmalara dikkat edin; aşağıdaki cümleye dikkat;
"FXI ve Raspberry Pi gibi firmaların popülerliği yakaladığı mini bilgisayar segmentinde Intel de kendi işlemcileriyle söz sahibi olmayı amaçlıyor"
FXI ve Raspberry Pi, haberde Via'nın adı bile yok, bu şimdiden Via Nano x4 işlemcisi yada Epia 910 serisi kalitesini beklemeyin anlamına geliyor herhalde.
Haberi kim hazırlamış bilmiyorum ama bu sektördeki en hızlı, en güçlü ürünleri satan en ünlü firma Via yerine rakip olarak adı geçen firmalara dikkat edin; aşağ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl en beğenilen
Bu segmentin bana göre en iyi oyuncusu Via'dır.

Intel saf performans yönünden geçilmez tamam ama bu sularda gemisini yüzdürmesi çok zor. Fusion, Via, ARM varken ne yapacağım mini Pc'de i5'i?
Bu segmentin bana göre en iyi oyuncusu Via'dır.Intel saf performans yönünden geçilmez tamam ama bu sularda gemisini yüzdürmesi çok zor. Fusion, Via,...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Foxbat
Bu segmentin bana göre en iyi oyuncusu Viadır. Intel saf performans yönünden geçilmez tamam ama bu sularda gemisini yüzdürmesi çok zor. Fusion, Via, ARM varken ne yapacağım mini Pcde i5i?

ne alakası var kardeşim. aletin içinde hd4000 ve core i5 oldu mu ve üç raspberry pi gibi küçük oldu mu gayet masaüstü ihtiyacını karşılar insanların. bu da all in one pc alıp markalara para vermek yerine, böyle bir alet alıp all in one pc gibi kullanmaya yarar. ofislerde falan çok işe yarayan bi alet olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infinite 5 yıl
biraz önce i5'li HD4000'li 8gb ram'li ve 120gb ssd'li cihazı test ettim, hafiften ısınmıyor değil ancak tehkileki boyutlarda değil
ancak fiyatını görünce koşar adım kaçtım 1500TL civarında kapıyı açıyor ve el kadar kasası ile hasta oldum cihaza muhteşem bir performası var
i5 1.80-2.30 HT İşlemcisi var 4,9 8.1 Windows puanı var. 350dolar seviyesinde başlıyor yurt dışında bizde fiyatı biraz faiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
Şu an satışta olan intel ATX işlemcilerinin arasında Via Nano gücünü yakalayamıyacağını tahmin ettiğim 5-6 işlemci var ama birileri test etmeden bunları yazmak yanlış.
Tanıtım, reklam, pazarlama, satış gibi konular çok önemli, Via Türkiye'yi görmüyor, haliyle buranın insanı da tepki koyuyor, mesela DH anasayfada sistem önerileri var, bunu hazırlayan Via'yı bilmiyorda mı koymuyor sanıyorsunuz, önce Via Türkiye ofisini açsın. Nerelerden ne hallerle bulunuyor o anakartlar, buna son versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Bana Atom dışındaki Intel işlemcileri küçümsüyorsunuz gibime geldi. g41/h61 mini-itx anakartlar yokmu? Celeron g540/g620+h61 gibi ikili yapılamıyor mu? Via'ya göre pahalı mı pahalı, micro-ATXlere göre de pahalı ama sonuçta var. Maliyete fiyata performansa boyuta göre ama var. g620 e8400-8500 ayarında, ondan daha iyi olduğu yerler de var, sonuçta SB mimarisini küçümsüyorsunuz gibime geldi (verim diyince benim aklıma cpu geliyor) . Istenirse ekran kartı takılamıyor mu takılınca güzel bi oyun makinası da olamıyor mu? İstenirse HTPC de olur ofis makinası da olur her işe gelir. Mini-itx de seçenekler kısıtlı ve pahalı ama yok değil sonuçta. micro-atx e gelirseniz tonla seçenek var zaten. Ben zaten tutup 6 tane seri portu olan gömülü işlemcisi olan Via board yerine gidip SB tabanlı bişey kullanılır demiyorum, adamı döverler. Tutup eski Atom330 veya şimdilerde de olsa bulunabilen Atom d525 ile de karşılaştıralım da demiyorum. Intel bunların yerine yeni bişeyler üretmiyor zaten, bu segmenti tamamen AMD'ye bıraktı. Vianın ürettiği mini-itx lerin karşılaştırılabilir rakibi AMD'nin Brazos platformudur(e350/450 veya yeni çıkan E1-1200/E2-1800). Yüksek frekanslarda çip/çözüm üretirse anca o zman diğerleri ile karşılaştırmak lazım.

Via Quad'ın gücünden bahsederkende, mimarisi gereği tek tip yüksek güç isteyen threadlerden oluşan programlarda 4 çekirdek daha verimli olur, cinebench, video encode/decode vs. gibi. Farklı miktarda güç isteyen threadlerden oluşan iş yüklerinde SB çok daha verimli. Aynı frekansda Via vs. 2 çekirdekli SB karşılaştırılacak olsaydı (g620 gibi), g620 hala belirgin oranda ileride olurdu (cinebench benzeri yükler için). 2.6ghz civarında çalışsaydı Via en en en iyi ihtimalle Dual Core e6300 ayarında işlemcileri geçebilirdi(e6300 2.8ghz). Farklı yapıdaki farklı threadlerden oluşan iş yüklerinde yada iyi thread desteği olmayan durumlarda 3ghz üstü AMD x4 ler bile Pentium g leri zar zor yakalıyor yada geride kalıyor.

Via ile mini pc, htpc vs. bi sürü iş yapılmaz mı rahat rahat olur. Diğer taraftan 1.6ghz hali ile Intel veya AMD ye rahat rahat kafa tutar gibi bakmak yannış bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
saitouhajime
1.4Ghz intel Core 2 4400e ---VS--- 1.6Ghz VIA QuadCore L4800E Keşke böyle bir test yapsalar, merak ettim sonucunu.

Alemsin var ya, ben de merak ettim sonucu.. :) intelin 4 çekirdek modellerinden birini yazsaydın..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 7 yıl
INTELPentium G620 2.6GHz 3MB Cache 32nm İşlemci vatanda 150 lira civarında, ATX kasalar için bu işlemci, vatanbilgisayar.com/...
1.6Ghz VIA QuadCore L4800E işlemcili mini-ITX bir kasa o işlemcinin olduğu ATX kasadan daha verimli hem de küçük.

Bunları birilerı teste alsa ve sonuçları resmileştirseler bizler buralarda meremımızı daha rahat anlatırız. intelin ucuz işlemcileriyle ATX sistem kuranlar yanlış yoldalar, intel alan kesenin ağzını açıp biraz yüksek uçmalıki aldığının bir anlamı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
Rubisco'nun Mini bilgisayarları tanımadığı çok âşikâr, üstüne gitmenizin ne faydası var, amaç tartışmak mı? Tüm mesajlar açık ve anlaşılır, bilgilendirmeler süper, lütfen adama cevap yazmayın, bilgilendirici faydalı bir başlık bozulmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
Rubisco Kardeş senden herhengi bir model istemiştim yukarıdaki mesajda, yanlış anlıyorsun o belli tekrar sana mealini yazarak isteyeyim;
Herhengi bir Mini-ITX standardında, intel işlemcili, 1080p filmi takılmadan açan izletebilen anakart modeli vereceksin, başkalarına atlamışsın benle yazışmanı tamamlamadan.
Eğer cevabın
Orijinalden alıntı: Rubisco
bluray çözemez gibi bişeyse kasıt bişey dediğim yok ona zaten, ifade şekli yannış sadece.

bu idiyse millete "zımbırtısı yazsanıza ters ters aciz gibi konuşacağınıza?" yazman eğer iyi niyetliysen özür dilemeni gerektiriyor, adamlar her şeyi yazmışlar anlaşılır şekilde, dilemiyorsan ona göre yazarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Kardeşim siz Intelin , Atom330+GMA950 kullanan mini-itx sistemden mi bahsediyorsunuz(gömülü olanlardan)? Yoksa hiçbi Intel mini-itx tabanlı sistem yüksek çözünürlük ve bitrate de video oynatamaz gibi bi savınız mı var?

İlk mesajda ne dedim ben? Çift çekirdekli anakart'dan kasıt nedir diye merak ettim. Anlatılmak istenilen , üzerinde gömülü çift çekirdekli eski Atom sistem olduğunu bile bile sordum. Karşılığında istediğim şekilde mi cevap aldım? Bende uzattım, sizde farklı yere vardırdınız. Bırakın da Atom temelli şeylerin bişeye gücü yetmeyeceğini bilecek kadar tecrübemiz olsun.

Diğer taraftan mini-itx formatında, Intelin G45 chiptsetli anakartı yokmu DG45FC diye yada benzerleri? Core2 işlemci takılamıyo mu? Entegre GMA4500HD yokmu? Payalıysa pahalı, benzeri yapıda değiller mi aynı amaçla kullanılamıyor mı? En yukarıdaki başlangıç noktasına geri dönersem, hareket noktanız gömülü işlemcsi olan Atomların ister CPU gücü olarak ister GPU zayıf iş yapamaz olduğu değil mi? Aynı mini-itx formatında tonla farklı Atom olmayan çözüm var. Core2 CPU gücü olarak da sadece yazılım ile, donanım desteği olmadan da video oynatır diyorum bunda terslenicek ne var yada yannış olan ne var(decode ve post processing için, buna resize sharpen denoise vs. gibi şeyler de dahil)?

core2 @ 1400mhz, 600mhz ram, sw decode
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 7 yıl
intelin çift çekirdeğinde bile .mkv uzantılı film izleyemezsin, mini bilgisayarlardan bahsediyoruz ve herkes anlamış, inanmayan deneyebilir, deneyenler sonuçları zaten yukarılara yazmışlar, ifade eksikliği yada hata yok, açıklama ihtiyacı duymuyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Mini bilgisayar ne , işlemci ne, açamayan hangi chipset kullanıo intelin zımbırtısı yazsanıza ters ters aciz gibi konuşacağınıza? chipsetten igp den bahsediyorsunuz esas hareket noktanız o, intelin bilmemneye kadar chipsette IGP'de hw acceleration yoktu. Kalkmış sonrasında işlemciyi katıyorsunuz işin içine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 7 yıl
Rubisco; mini bilgisayardan bahsediyor burada herkes mediaplayer, konsol falan değil, yanlış anlamak için çaba sarfediyorsun, o ifadeleri yanlış anlayan senden başka kimse yok gördüğün gibi. .mkv yazmış, 1080p yazmışlar, 1920x1080 diye çözünürlük te yazmış, biri 100 hz yazmış, halen bluray'mi diye bir de üstüne sormuşsun, evet Bluray, Hasbinallah ya...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
merpazar.com/...
Bu da bahsettiğim Via'nın eski FullHD açan tek çekirdekli anakartı, o dönem gözümle görene kadar açabildiğine ben de inanmıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
İşte o dediğin işlemi 2007'nin tek çekirdekli via işlemcili bilgisayarı Windows7'nin masaüstünden bildiğin VGA çıkışıyla 100hz hiç takılmadan yapıyor, intelin hiç bir kasasında hdmi çıkışlarından bile bunu yapabildiğini ne gördüm, ne duydum, son 2-3 ayda bir şeyler geliştirip çıkarmışsa bilmem, almak için soruyorsan da tekılmadan açtığını gözünle görmeden alma derim. Tam modeli biliyorsan adını ver istersen, benim de deneme imkanım oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
intelin çift çekirdeğinde bile .mkv uzantılı film izleyemezsin


Burdan kasıt sadece yazılım ile hiç donanım hızlandırması kullanmadan çift çekirdekli Intel işlemcinin video çözemeyeceği mi? buna yazılım ile çözmeye gücünün yetmeyeceği mi? Eğer o ise yannış, 1.4ghz hızında core2 ayarında cpu ile soket 775 anakartta denemesini yapabilrsiniz. Yok eğer G35/g41 gibi chipsetlerden daha önce (GMA4500HD öncesinde yani) donanım üstünden yeterli video hızlandırması yok chipsetin, bluray çözemez gibi bişeyse kasıt bişey dediğim yok ona zaten, ifade şekli yannış sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
Tek gerçek Epia M910-12PQ , gerisi yalan. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 7 yıl
Donanımdan h264 çözmesin ne olur? 1.4ghz core2 ile 15mbit+DTS+25FPS videoyu çözebilio diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4830 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, nuc ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite Yeni Bölüm: Samsung Galaxy S III'ün işlemcisi, Apple'ın şaşırtan sonuçları ve fazlası... 7 yıl Casper Nirvana Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim