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Intel, mobil ve PC bölümünü tek çatı altında topluyor

4 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, mobil ve PC bölümünü tek çatı altında topluyor

Son dönemde ARM karşısında istediği performansı yaklayamayan ve mobil cihaz pazarında sürekli kan kaybeden Intel, mobil bölümünü başka bir durgun seyreden bölüm olan PC bölümü ile tek çatı altında toplama kararı aldı.

Tablet ve akıllı telefonlara yönelik yonga geliştiren mobil bölüm ile bilgisayarlara yonga geliştiren PC bölümü gelecek yıl ilk aylarında tek bir çatı altında faaliyetlerini yürütüyor olacak. Intel bu birleşme ile verimliliği artırmayı ve daha hızlı ilerleme yakalamayı hedefliyor. 

PC bölümünün şefi olan Kirk Saugen yeni ortaya çıkacak bölümün de liderliğini üstlenecek. Mobil bölümün şefi Hermann Eul ise geçiş sürecinde aktif rol alacak ve birleşme ile birlikte farklı bir göreve atanacak. 

Yıllardır mobil cihaz pazarında faaliyet gösteren Intel, tablet ve PDA cihazlarının ilk döneminde rakipsizken, ARM'ın enerji tasarrufu ve performans dengesindeki önlenemez yükselişi karşısında gerekli hamleleri yapamaması düşüşü de beraberinde getirdi. 

Aslında ARM mimarisi üzerinde çalışan XScale yongasetleri de geliştiren Intel, özellikle Atom işlemcilerin geliştirilmesine yoğunlaşınca bu kısmı Marvell firmasına satmıştı. Marvell halen ARM tabanlı yongasetleri geliştirmeye devam ediyor. 

Intel son bir iki yıldır tablet pazarında var olma adına kendi işlemcisini kullanan Android üreticilerinin anakartlarda yapmaları gereken optimizasyon için mali yardım sağlamış ayrıca lisans bedellerini de düşük bir seviyeye indirmişti. 

Ancak satışların iyi gitmemesi nedeniyle tabir yerindeyse verilen tavuklar kaz olarak geri dönmedi ve mobil bölüm toplamda 7 milyar dolara varan bir zarara uğradı. Hatta son çeyrekte mobil bölümün geliri sadece 1 milyon dolar oldu.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-11-18/intel-to-merge-loss-making-mobile-business-with-pc-division.html Yorum Yaz
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Rubisco 4 yıl
ARM x86'dan daha iyi değil.
Komut seti ile tasarım da farklı şeyler.
Intel Perf olarak rekabet edebilir seviyede. Güç tüketimi olarak da. Core M ile farklı bi yol daha açmak üzereler.
Şimdilik yeterli para kazanamıyor olabilirler ama bunu kaldıracak yapıya da sahip firma.
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Intel'in z3560 işlemcisinin bekleme süresi bir miktar daha düşük ve tabletin hiçbir video testi bulunmuyor ancak işlemci performansı için alınabilecek iyi bir tablet. Donanımın kalitesi de Nexus 7 ile birebir aynı.

Memo Pad 7
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unknownartist 4 yıl Rubisco
Rubisco
ARM x86'dan daha iyi değil.
Komut seti ile tasarım da farklı şeyler.
Intel Perf olarak rekabet edebilir seviyede. Güç tüketimi olarak da. Core M ile farklı bi yol daha açmak üzereler.
Şimdilik yeterli para kazanamıyor olabilirler ama bunu kaldıracak yapıya da sahip firma.

her yazdığınız mesajda öğretici birşeyler muhakkak oluyor.

kendi adıma teşekkür ederim.
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berkanenes 4 yıl
İntel pc de mukemmel android de
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FTuberk 4 yıl
Aslında çok önemli bir adım olmuş zaten günümüz mobil işlemcileri giderek kb işlemcilerine daha büyük ivmelerle yaklaşıyorlar. Böyle bir birlikteliğin ardından artık tek platform hayalleri giderek yakınlaşmış oluyor.
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ouzqan 4 yıl
İnetl halen daha anlayamadı mobil pazardan para kaldıramayacağını . Bedava dağıtsa bile doğru düzgün alan yok piyasa istemiyor seni zorlama işte .
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Batuist 4 yıl
intel bir yandan kendi geliştirdiğin x86 işlemcilerini bir yandan da arm mimarisi ile işlemci ürememezmiydin ... Ne kadar inatçı çıktın arkadaş.. bu gidişin sonu iyi değil.. Madem işlemci üreticisisin artık şu arm'ım başarısını kabullenenip neden kendi gelişmiş üretim tekniklerinle bizimde faydamıza olacak şu işlemcileri sende üretmiyorsun...
kendi geliştirdiği x86 mimarisinden daha iyi bir mimariyi kabullenmek adamların zoruna gidiyor. Halbuki şu inadını kırsa bugüne kadar müthiş bir kazanç elde edebilirdi.. İntel bildiğin keçi...
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ounomaus 4 yıl
intel çakalık yaptı zamanında üreticiler kaçtı bir kere arm ile herkez özgür isteyen istediği ürünü oluşturabiliyor intele yazık olmadı hak yerini buldu google ile arm kafa kafaya verdiler intele tekmeyi vurdular mobil sektörde artık zarar ciddi rakamlar ama zamanında ne ektilerse onu biçiyorlar şimdi
tablet pazarında windows işletim sistemli cihazlarda gerçekten güzel işler çıkarıyor hakkını vermek lazım arm işlemciler bu işi yapamazlar zaten bilinen gerçek
konsol pazarı artık tamamen amdnin elinde olucak çünkü en uygun fiyatı ve tasarımı bir tek amd verebilir çünkü adamlar hem gpu hem cpu üretebilen firma intel cpu nvidia gpu olursa iyi işler yapabilir ama fiyat ne olur nvidia şımarık çocuk gibi tavırlar sergiledi ıbm işlemci üretmeyeceğini yıllar önce açıkladı zaten
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AnqelTR 4 yıl

Tablet pazarında bir şeyler yapabilir belki ama telefon-Konsol bölümü tamamen AMD ve ARM`nin elinde.
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Whippoorwill 4 yıl AnqelTR
AnqelTR

Tablet pazarında bir şeyler yapabilir belki ama telefon-Konsol bölümü tamamen AMD ve ARM`nin elinde.

AMD Konsolu kaybederse ne olur sorusunun cevabını düşünmek bile istemiyorum.
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1BilimAdamı 4 yıl
Nokia N1deki intel işlemci başarılı olur ise ve yeni zenfone serisindede hatalar giderilirse atomun önü açılır
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