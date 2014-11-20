Intel, mobil ve PC bölümünü tek çatı altında topluyor





Son dönemde ARM karşısında istediği performansı yaklayamayan ve mobil cihaz pazarında sürekli kan kaybeden Intel, mobil bölümünü başka bir durgun seyreden bölüm olan PC bölümü ile tek çatı altında toplama kararı aldı.





Tablet ve akıllı telefonlara yönelik yonga geliştiren mobil bölüm ile bilgisayarlara yonga geliştiren PC bölümü gelecek yıl ilk aylarında tek bir çatı altında faaliyetlerini yürütüyor olacak. Intel bu birleşme ile verimliliği artırmayı ve daha hızlı ilerleme yakalamayı hedefliyor.





PC bölümünün şefi olan Kirk Saugen yeni ortaya çıkacak bölümün de liderliğini üstlenecek. Mobil bölümün şefi Hermann Eul ise geçiş sürecinde aktif rol alacak ve birleşme ile birlikte farklı bir göreve atanacak.





Yıllardır mobil cihaz pazarında faaliyet gösteren Intel, tablet ve PDA cihazlarının ilk döneminde rakipsizken, ARM'ın enerji tasarrufu ve performans dengesindeki önlenemez yükselişi karşısında gerekli hamleleri yapamaması düşüşü de beraberinde getirdi.





Aslında ARM mimarisi üzerinde çalışan XScale yongasetleri de geliştiren Intel, özellikle Atom işlemcilerin geliştirilmesine yoğunlaşınca bu kısmı Marvell firmasına satmıştı. Marvell halen ARM tabanlı yongasetleri geliştirmeye devam ediyor.





Intel son bir iki yıldır tablet pazarında var olma adına kendi işlemcisini kullanan Android üreticilerinin anakartlarda yapmaları gereken optimizasyon için mali yardım sağlamış ayrıca lisans bedellerini de düşük bir seviyeye indirmişti.





Ancak satışların iyi gitmemesi nedeniyle tabir yerindeyse verilen tavuklar kaz olarak geri dönmedi ve mobil bölüm toplamda 7 milyar dolara varan bir zarara uğradı. Hatta son çeyrekte mobil bölümün geliri sadece 1 milyon dolar oldu.

http://www.bloomberg.com/news/2014-11-18/intel-to-merge-loss-making-mobile-business-with-pc-division.html