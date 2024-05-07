Apple, yapay zeka için kendi özel sunucu çiplerini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda Google, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi yapay zekanın önemli isimleri sunucularda kullanmak ve yapay zeka çıkarımlarını desteklemek için kendi özel yapay zeka çipleri üzerinde çalışıyor veya fiilen kullanıyor. Yeni bir rapor ise Apple’ın da bu dev oyuncular arasına girebileceğini söylüyor. Aktarılanlara göre Apple, veri merkezlerinde yapay zeka için kullanılacak özel bir çip geliştiriyor.

Apple'dan yapay zeka sunucu çipi hamlesi

Apple’ın dahili olarak Project ACDC (Apple Chips in Data Center) kod adıyla anılan veri merkezi projesinde kendi özel yapay zeka çiplerini geliştiriyor. Project ACDC üzerinde Apple’ın birkaç yıldır çalıştığı ve haziran ayındaki WWDC kapsamında resmi duyurusunun yapılacağı da belirtiliyor. Bunun yanı sıra Apple’ün çip üretimi konusunda TSMC ile çalışacağına da değiniliyor.

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Apple’ın kendi yapay zeka sunucu çipleri özelinde farklı kaynaklardan da benzer raporlar gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklardan Jeff Pu, Apple'ın iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerine adanmış sunuculara güç sağlamak için hem M2 Ultra hem de M4 çiplerini kullanacağını bildirmişti. Pu’ya göre Foxconn, halihazırda M2 Ultra içeren Apple AI sunucularını monte ediyor ve 2025'in sonlarında M4 çipiyle çalışan AI sunucularını monte etmeyi planlıyor.

Proje iptal edilmiş olabilir

Apple, iOS 18’e çok sayıda üretken yapay zeka özellikleri getirecek. Yapay zeka sadece iOS’a değil, firmanın diğer işletim sistemlerine de entegre edilecek. iPhone ve iOS özelinde bu özelliklerin bir kısmının cihaz üzerinde yerel olarak çalışacağı söyleniyor. Ancak karmaşık veya zorlu hesaplamalar gerektiren bazı yapay zeka özellikleri için buluta yani sunuculara başvurmak gerekecek. M2 Ultra ve M4 tabanlı sunucular da bu noktada devreye girebilir. Son olarak Apple analisti Mark Gurman’a göre ise Apple gerçekten de bu proje üzerinde birkaç yıl çalıştı ancak firma bu projeyi iptal etmiş durumda. Gurman’a göre iptalin arkasındaki nedenler arasında maliyet, farklılaşmadan yoksunluk ve firmanın cihaz üzeri yapay zekayı tercih etmesi bulunuyor.

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Apple, yapay zeka için kendi özel sunucu çiplerini geliştiriyor