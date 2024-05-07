Apple, yapay zeka için kendi özel sunucu çiplerini geliştiriyor

Apple'dan yapay zeka sunucu çipi hamlesi
Apple’ın dahili olarak Project ACDC (Apple Chips in Data Center) kod adıyla anılan veri merkezi projesinde kendi özel yapay zeka çiplerini geliştiriyor. Project ACDC üzerinde Apple’ın birkaç yıldır çalıştığı ve haziran ayındaki WWDC kapsamında resmi duyurusunun yapılacağı da belirtiliyor. Bunun yanı sıra Apple’ün çip üretimi konusunda TSMC ile çalışacağına da değiniliyor.
Apple’ın kendi yapay zeka sunucu çipleri özelinde farklı kaynaklardan da benzer raporlar gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklardan Jeff Pu, Apple'ın iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerine adanmış sunuculara güç sağlamak için hem M2 Ultra hem de M4 çiplerini kullanacağını bildirmişti. Pu’ya göre Foxconn, halihazırda M2 Ultra içeren Apple AI sunucularını monte ediyor ve 2025'in sonlarında M4 çipiyle çalışan AI sunucularını monte etmeyi planlıyor.
Proje iptal edilmiş olabilir
Apple, iOS 18’e çok sayıda üretken yapay zeka özellikleri getirecek. Yapay zeka sadece iOS’a değil, firmanın diğer işletim sistemlerine de entegre edilecek. iPhone ve iOS özelinde bu özelliklerin bir kısmının cihaz üzerinde yerel olarak çalışacağı söyleniyor. Ancak karmaşık veya zorlu hesaplamalar gerektiren bazı yapay zeka özellikleri için buluta yani sunuculara başvurmak gerekecek. M2 Ultra ve M4 tabanlı sunucular da bu noktada devreye girebilir. Son olarak Apple analisti Mark Gurman’a göre ise Apple gerçekten de bu proje üzerinde birkaç yıl çalıştı ancak firma bu projeyi iptal etmiş durumda. Gurman’a göre iptalin arkasındaki nedenler arasında maliyet, farklılaşmadan yoksunluk ve firmanın cihaz üzeri yapay zekayı tercih etmesi bulunuyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/05/06/apple-new-chip-ai-data-centers/ https://www.macrumors.com/2024/05/06/apple-building-m2-ultra-and-m4-servers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.