Intel, Nehalem tabanlı Pentium G6960 işlemcisini hazırlıyor

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan Intel, 15 yaşındaki Pentium markasını yeni işlemci modelleriyle geleceğe taşımaya devam ediyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Intel, Nehalem mimarisini temel alan Pentium G6960 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. LGA1156 formunda olan çift çekirdekli yeni işlemcinin 2.93GHz'de çalıştığı ve üç aşamalı bellek mimarisinin bir uzantısı olarak 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

OEM parti numarası CM80616005373AA, S-Spec numarası ise SLBT6 olan Pentium G6960, genel olarak Pentium G6950 ile benzer özellikler sergiliyor. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 73 Watt olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Intel Pentium G6960 işlemcisinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.