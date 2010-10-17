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Intel, Nehalem tabanlı Pentium G6960 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
9,3b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle gündemde olan Intel, 15 yaşındaki Pentium markasını yeni işlemci modelleriyle geleceğe taşımaya devam ediyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Intel, Nehalem mimarisini temel alan Pentium G6960 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. LGA1156 formunda olan çift çekirdekli yeni işlemcinin 2.93GHz'de çalıştığı ve üç aşamalı bellek mimarisinin bir uzantısı olarak 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

OEM parti numarası CM80616005373AA, S-Spec numarası ise SLBT6 olan Pentium G6960, genel olarak Pentium G6950 ile benzer özellikler sergiliyor. Sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin ısıl güç tasarımı (TDP) ise 73 Watt olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Intel Pentium G6960 işlemcisinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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thunderwatcher 8 yıl
Ben böyle saçma işlemci görmedim desem yeridir... Evet evet... Tam yeridir...
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El Mukteda 8 yıl
ne işe yarıyacak demeyin arkadaşlar daha bunun 3.06GHz olanı, 3.33GHz olanı çıkacak
aynı hızda olup fazla önbelleklileri çıkacak.
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Batuist 8 yıl
intel kendi adının bile önünne geçmiş bir markayı "Pentium"u çok ucuz harcadı.. Kimsenin intel adını bilmediği zamanlarda insanlar pnetium deyipte bilgisayar alıyorlardı.. Hatta komple bilgisayar pemtium bilgisayar diye anılırdı.. bu kadar isim yapmış ve ün kazanmış bir markayı hangi akla hizmet böylesine harcadı anlamıyorum.. Hiç olmazsa komple silmedi hayret.. gerçi bu saatten sonra silse ne yazar..
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Applejack 8 yıl
pentium ölmez, ölemez
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StevenDiaz 8 yıl
güzel çalışma.
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WinteR 8 yıl
Üretici için normal olabilir fakat bu işlemci kime, neden hitap eder bilemiyorum. Zaten serinin en düşük işlemcisi, upgrade yapsan bunu mu alırcaksın, yok yeni sistem toplayıp dahil ediyim dersen Socket 1156 ne işine yarayacak vs vs vs...
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