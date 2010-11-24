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Intel Oak Trail hacimli üretimde: Hedef ARM platformu

8 yıl
9,6b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Oak Trail hacimli üretimde: Hedef ARM platformu
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemci ailesinin üretimine bir süre önce başlayan ve 5 Ocak'ta pazara sürmeye hazırlanan Intel, tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail platformu için de hacimli üretime başlamış durumda. Mevcut Atom platformu bazı üreticiler tarafından tablet bilgisayarlar kullanılsa da güç tüketimi ve maliyetler açısından ARM tabanlı çözümleri karşısında çok fazla rekabetçi oldukları söylenemez zira bugün ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanan iPad, 10 saatin üzerinde pil ömrü sunabiliyor.

Oak Trail platformuyla Intel, güç tüketiminde ARM'a rakip olmaya hazırlanıyor. Tablet bilgisayarlar için hazırladığı yeni işlemcileriyle, bekleme durumunda ARM'ın güç tüketim seviyesini yakaladığı belirtilen Intel'in yük altında ise henüz ARM seviyesine inemese de daha rekabetçi olacağı ve bir miktar daha yüksek güç tüketimiyle daha yüksek işlem gücü sunacağı tahmin ediliyor. Intel'in Oak Trail platformu kapsamında pazara sunacağı ilk işlemci modeli Atom Z670 olacak ve SM35 çipsetiyle birlikte kullanılacak.

Digitimes'ın haberine göre Intel, Oak Trail platformunu MeeGo işletim sistemiyle birlikte 25 dolara sunacak. Aynı platformun Windows 7 ile birlikteki maliyeti ise bir miktar daha yüksek olacak. Tablet bilgisayarlar gibi pil tüketiminin önemli olduğu mobil cihazlar için geliştirilen Oak Trail platformu ile Intel, hem güç tüketimindeki gelişmelere hem de x86 uyumluluğu ile Windows desteğine büyük önem veriyor. Zira yeni platformla pil ömrü konusunda iddialı, Windows/MeeGo dual boot cihazların çıkması da beklenebilir.

MeeGo işletim sisteminden bahsetmişken, o taraftaki çalışmaların geldiği nokta hakkında da biraz bilgi verelim. Intel ve Nokia öncülüğünde geliştirilen ve son olarak eko sistemine AMD'nin de katıldığı MeeGo işletim sisteminin 1.2 sürüm numaralı yeni versiyonunun Nisan ayından önce çıkması beklenmiyor. Akıllı telefonlarda, tablet bilgisayarlarda ve hatta araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılması beklenen işletim sisteminin 1.2 sürümü önemli zira örneğin doğal çoklu-dokunmatik desteği ilk defa o sürümle gelecek.

Intel Oak Trail hacimli üretimde: Hedef ARM platformu
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Intel Oak Trail platformunu kullanan tablet bilgisayarlar ilk defa IDF 2010'da tanıtılmıştı


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technogen 8 yıl
Rainbow6 arkadaşın dediği gibi rekabet ne olursa olsun bize yarayacak.
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Rainbow6 8 yıl
yinede rekabeti getirecektir platformlarda fiyatlar acisindan ucuzlama olur diye dusunuyorum ustelik bu ilk islemcisi arm yillardir yapiyo bu isi yakalamasi biraz zaman alacaktir. En onemli olayda x86 destegi bu sayede telefondan cakma isletim sistemlerinden kurtulabilir tablet BILGISAYAR degimi yerine oturur ... eger applede benimserse bu sistemleri ilerde mac os lu ipadler cikabilir
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korsanzeki168 8 yıl
çok yakar az kaçar gibi görünüyor x86 platformu arm daysa daha yeni teknoloji var görünüyor üstelik çift çekirdeklilerde çıkmaya başladı
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sadtneverdie 8 yıl
intel ve nokianın başlattığı projeye amd de katılmış :D
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