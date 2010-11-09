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Intel, Romanya'da yazılım geliştirme merkezi açtı

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Romanya'da yeni bir yazılım geliştirme merkezi açtı. Intel tabanlı akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri için yazılım geliştirecek olan merkez, 24 yazılım uzmanla başlangıç yaparken, zamanla kadronun genişleyebileceği de Intel tarafından altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Şu anda MeeGo platformuna yoğunlaşan merkezle birlikte Intel'in Avrupa'daki yatırımı, 23 laboratuvar ve 1000'den fazla araştırma-geliştirme profesyoneline ulaşmış durumda. Intel'in, yazılım ve servislerden sorumlu başkan yardımcısı Renee James, Romanya'yı seçtiklerini çünkü yazılım mühendisliği yetenekleri açısından Romanya'nın zengin bir üniversite ortamına sahip olduğunu ayrıca, ekosistemdeki iş ortakları ile birlikte müşterilerine yakın bir konumda bulunduklarını belirtti.


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DH Misafiri 8 yıl
Ne zaman Türkiye'ye yatırım yapacaklar.
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wendor 8 yıl
filistinde bir köyü yıktırıp yerine üretim tesisi kuran intelin

türkiyeye yatırım yapacağını hiç sanmıyorum
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

Ne zaman Türkiye'ye yatırım yapacaklar.


Akınsoft ile ortak çalısırlar artık...
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Batuist 8 yıl
Meego ile uğraşacaklarsa bu yazılımcılar neden finlandiyada açmamışlar merkezi!! tamam bir çok üni vs. olabilirde koskoca finlandiyada 24 tane yazılım mühendisi bulamıcakmıydı??? nokia ile kardeş kardeş çalışırlardı.. hemde aynı dilden vs..
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