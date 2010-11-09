Intel, Romanya'da yazılım geliştirme merkezi açtı

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Romanya'da yeni bir yazılım geliştirme merkezi açtı. Intel tabanlı akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri için yazılım geliştirecek olan merkez, 24 yazılım uzmanla başlangıç yaparken, zamanla kadronun genişleyebileceği de Intel tarafından altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Şu anda MeeGo platformuna yoğunlaşan merkezle birlikte Intel'in Avrupa'daki yatırımı, 23 laboratuvar ve 1000'den fazla araştırma-geliştirme profesyoneline ulaşmış durumda. Intel'in, yazılım ve servislerden sorumlu başkan yardımcısı Renee James, Romanya'yı seçtiklerini çünkü yazılım mühendisliği yetenekleri açısından Romanya'nın zengin bir üniversite ortamına sahip olduğunu ayrıca, ekosistemdeki iş ortakları ile birlikte müşterilerine yakın bir konumda bulunduklarını belirtti.