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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir

    3. nesil Xeon işlemcileri henüz yeni duyurulmuşken 4. nesil Xeon ailesinin detayları gelmeye başladı. Yongalar üzerinde 64 GB kapasiteli HBM2 bellek taşıyabilir.
    11 Nisan 2021, 15:30 (3 gün)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir
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    Intel’in sunucu kanadında hacimli performans artışı sunduğu Ice Lake-SP işlemcileri henüz yeni detaylanmışken Sapphire Rapids’ten haberler gelmeye başladı.

    Mavi ekibin 10 nodundan çıkacacak Sapphire Rapids ailesi sunucular için Sapphire Rapids-SP ve HEDT alanı için Sapphire Rapids-X olarak ayrılacak. Henüz Sapphire Rapids-X hakkında uyumlu anakartların şimdiden ilk örneklerinin üretilmeye başlanması dışında bilgi mevcut değil.

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    Intel Sapphire Rapids

    Buna karşın Sapphire Rapids-SP bir hayli detaylanmış durumda. 56 çekirdeğe kadar tasarlanacak yongalar Cascade Lake’te de olduğu gibi 8 sokete kadar ölçeklenecek.

    350 watt TDP’ye kadar yükselecek Sapphire Rapids-SP ailesi bu açıdan geçtiğimiz günlerde duyurulan Ice Lake-SP’nin üzerine 70 watt artışa sahne olacak.

    4800 MHz’e kadar DDR5 RAM’lerle çalışacak 4. nesil Xeon Scalable işlemcileri 80’e kadar PCIe kanalı destekleyecek. Paylaşılan slayta göre işlemci üzerinden PCIe 5.0 x16/8/4 ve PCIe 4.0 x2 desteği de sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi"

    Diğer taraftan önceki Xeon Scalable platformlarının aksine Intel 4. nesil yongalarda soket başına 1 TB/s’ye kadar bant genişliği sağlayacak 64 GB HBM2 bellekler konumlandıracak. Son olarak Sapphire Rapids işlemcilerinde AMX/TMUL komut setlerinin destekleneceğini ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/intel-sapphire-rapids-to-feature-up-to-56-cores-350w-tdp-and-64gb-of-hbm2-memory
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    A Asehan (Asehan Korkut) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mete senin dolaylı anlatımına 2 büyük mecidiye bırakıyorum.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyat nedir !?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    her zaman geliştirme yuvaları var diye insanlar orta halli sistemlerin bir alt kategorilerine takılıp kaldı. işlemci nin yanında grafik işlemcisini amd çok güzel ekledi ama bu eksik bir tasarımdı. ram için anakart veri yolu dar boğazları ve farklı üreticilerin üretimleri %100 saf kan bir sistemi oluşturmaya pekte izin vermiyordu. işlemci grafik çipi ve ram bir arada olmasını mantıklı buldum.
    ama piyasa reklamlarla insanların yinede harici ram almaya yönlendirmeye çalışacak gibi !
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    intel'in L3 ile RAM arasında yenilikçi bir çözümü çıkana kadar geçiş döneminde bu şekilde ilerlemeleri çok güzel olur. sunucu tarafında çok ama çok büyük bellek performans sıçraması olur. revizyonlarla da bunu katlayabilirler. sunucu tarafında M1'in ve Threadripper'in zoruyla intel'in ciddi performans sıçraması yapacak yenilikleri karşımıza çıkaracağını düşünüyorum. daha geçen yıla kadar hobaa dediğimiz e5-2699v4 'ün performansı AMD yüzünden entry seviyesine gelmesine sebep olmuştu, bundan sonraki gelişmelerde yine geçen yıl intelin kasılarak tanıttığı 28core işlemcileri artık standart konfiglerde brosurlere gireceği için seviniyorum. 4.-5.-6. yılını doldurmak üzere olan müşteri server'larına cloud'a geçiş öncesinde lokalde alternatif sunmak bunu da en bir zamanların tepe işlemcili konfigleriyle yapabilmek güzel gelişmeler.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mete senin dolaylı anlatımına 2 büyük mecidiye bırakıyorum.
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