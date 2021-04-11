Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir

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Intel’in sunucu kanadında hacimli performans artışı sunduğu Ice Lake-SP işlemcileri henüz yeni detaylanmışken Sapphire Rapids’ten haberler gelmeye başladı.

Mavi ekibin 10 nodundan çıkacacak Sapphire Rapids ailesi sunucular için Sapphire Rapids-SP ve HEDT alanı için Sapphire Rapids-X olarak ayrılacak. Henüz Sapphire Rapids-X hakkında uyumlu anakartların şimdiden ilk örneklerinin üretilmeye başlanması dışında bilgi mevcut değil.

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Intel Sapphire Rapids

Buna karşın Sapphire Rapids-SP bir hayli detaylanmış durumda. 56 çekirdeğe kadar tasarlanacak yongalar Cascade Lake’te de olduğu gibi 8 sokete kadar ölçeklenecek.

350 watt TDP’ye kadar yükselecek Sapphire Rapids-SP ailesi bu açıdan geçtiğimiz günlerde duyurulan Ice Lake-SP’nin üzerine 70 watt artışa sahne olacak.

4800 MHz’e kadar DDR5 RAM’lerle çalışacak 4. nesil Xeon Scalable işlemcileri 80’e kadar PCIe kanalı destekleyecek. Paylaşılan slayta göre işlemci üzerinden PCIe 5.0 x16/8/4 ve PCIe 4.0 x2 desteği de sağlanacak.

Ayrıca Bkz. "Intel 3. nesil Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu: %46 performans artışı geldi"

Diğer taraftan önceki Xeon Scalable platformlarının aksine Intel 4. nesil yongalarda soket başına 1 TB/s’ye kadar bant genişliği sağlayacak 64 GB HBM2 bellekler konumlandıracak. Son olarak Sapphire Rapids işlemcilerinde AMX/TMUL komut setlerinin destekleneceğini ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/intel-sapphire-rapids-to-feature-up-to-56-cores-350w-tdp-and-64gb-of-hbm2-memory

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