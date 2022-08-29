Intel şaşırttı: Arc A380, Ethereum madenciliğine açıldı

Yakın zamanda Arc ekran kartı serisinin alt seviye modeli Arc A380'i piyasaya süren Intel, serinin orta ve üst seviye modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni kartların çıkışı yaklaşırken popüler madencilik yazılımı Nanominer, yazılımın artık Intel Arc A380 ile uyumlu olduğunu duyurdu.
GTX 1660 serisinden geri kalıyor
Bildirilenlere göre Arc A380, herhangi bir optimizasyon olmadan 75W güç tüketimi ile 10.2 MH/s kazım hızına ulaşabiliyor. Açıkcası bunun mükemmel bir madencilik performansı olmadığını söyleyebiliriz. Zira bu değer GTX 1660 serisinden bile geri kalırken, popüler ekran kartlarının sahip olduğu 0,38 MH/s ortalamasının da oldukça altında kalıyor.
96 bit veri yolu, 8 Xe çekirdeği ve 6GB belleğe sahip olan Arc A380 madencilik için her ne kadar yeterli VRAM boyutuna sahip olsa da, Ethereum (ETH) değil yalnızca Ethereum Classic (ETC) madenciliğine uygun görünüyor. Bunun nedeni ise kartın kullanılabilir VRAM boyutunun 4832 MB olması diyebiliriz. Arc serisinin gelecekte piyasaya sürülecek orta üst seviye modellerinin ise madencilik için uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ethereum’un 10 ve 20 Eylül arasındaki bir tarihte iş modelinin değişmesi ve Proof of Stake’e geçiş yapması bekleniyor. Yeni değişiklik ile beraber artık ekran kartları üzerinden gerçekleştirilen Ethereum madenciliği sona erecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: