Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda Arc ekran kartı serisinin alt seviye modeli Arc A380'i piyasaya süren Intel, serinin orta ve üst seviye modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni kartların çıkışı yaklaşırken popüler madencilik yazılımı Nanominer, yazılımın artık Intel Arc A380 ile uyumlu olduğunu duyurdu.

GTX 1660 serisinden geri kalıyor

Bildirilenlere göre Arc A380, herhangi bir optimizasyon olmadan 75W güç tüketimi ile 10.2 MH/s kazım hızına ulaşabiliyor. Açıkcası bunun mükemmel bir madencilik performansı olmadığını söyleyebiliriz. Zira bu değer GTX 1660 serisinden bile geri kalırken, popüler ekran kartlarının sahip olduğu 0,38 MH/s ortalamasının da oldukça altında kalıyor.

96 bit veri yolu, 8 Xe çekirdeği ve 6GB belleğe sahip olan Arc A380 madencilik için her ne kadar yeterli VRAM boyutuna sahip olsa da, Ethereum (ETH) değil yalnızca Ethereum Classic (ETC) madenciliğine uygun görünüyor. Bunun nedeni ise kartın kullanılabilir VRAM boyutunun 4832 MB olması diyebiliriz. Arc serisinin gelecekte piyasaya sürülecek orta üst seviye modellerinin ise madencilik için uygun olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Intel Arc A380, 50 oyunda test edildi: Sonuçlar beklenenden iyi 1 gün önce eklendi

Ethereum’un 10 ve 20 Eylül arasındaki bir tarihte iş modelinin değişmesi ve Proof of Stake’e geçiş yapması bekleniyor. Yeni değişiklik ile beraber artık ekran kartları üzerinden gerçekleştirilen Ethereum madenciliği sona erecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel şaşırttı: Arc A380, Ethereum madenciliğine açıldı