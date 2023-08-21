Tam Boyutta Gör Arc Alchemist GPU'lar ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki daha önce Arc A770'in yenilendiğinden ve sırasıyla Arc A570 ve A530M modellerinin yolda olduuğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak Intel'in desteği bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Şimdi de Intel Arc A380, ufak saat hızı artışları ile sessizce güncellendi.

Intel Arc A380'i sessizce güncellendi

Bilmeyenler için Intel'in Xe-HPG mimarisine dayalı ilk masaüstü ekran kartı olan ARC A380, gücünü 8 Xe-çekirdek konfigürasyonuna sahip ACM-G11 yongasından alıyor. Bununla birlikte 2000 MHz temel saat hızı ve 75W TDP ile eşleştirilen ekran kartı, 96 bit bellek veri yolu, 16 Gbps 6G GDDR6 bellek ve 192 GB/sn bellek bant genişliği ile tanıtıldı.

Aktarıldığı kadarıyla Intel tarafından yeni paylaşılan Arc GPU sürücüleri, özellikle Arc A380 tarafında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirdi. Esasen son paylaşılan güncelleme, kararlılık ve hata iyileştirmeleri, daha iyi fan kontrolü ve daha iyi HDMI uyumluluğuna odaklanıyor. Ancak ilginç bir biçimde, saat hızlarını da arttırdığı ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Intel Arc A380'de yer verilen saat hızlarının 2000 MHz'den 2150 MHz'e çıktığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda bu değişim saat hızında yüzde 7,5'lik bir artışı temsil ediyor. Ayrıca kartın Pixel Fillrate ve Texture Fillrate sonucu da sırasıyla 68,8 GPixel/sn ve 37,6 GTexel/sn'ye yükselmiş. Bu değerlerin referans olarak 64 GPixel/sn ve 128 GTexel/sn olduğunu belirtelim.

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Intel Arc A380'in halihazırda 100 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. Bu noktada AV1 desteği ve XeSS özellikleriyle en iyi bütçe ekran kartlarından biri konumunda.

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Intel Arc A380'i sessizce güncellendi: Sonuçlar şaşırtıcı