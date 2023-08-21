Intel Arc A380'i sessizce güncellendi: Sonuçlar şaşırtıcı

Intel Arc A380'i sessizce güncellendi
Bilmeyenler için Intel'in Xe-HPG mimarisine dayalı ilk masaüstü ekran kartı olan ARC A380, gücünü 8 Xe-çekirdek konfigürasyonuna sahip ACM-G11 yongasından alıyor. Bununla birlikte 2000 MHz temel saat hızı ve 75W TDP ile eşleştirilen ekran kartı, 96 bit bellek veri yolu, 16 Gbps 6G GDDR6 bellek ve 192 GB/sn bellek bant genişliği ile tanıtıldı.
Aktarıldığı kadarıyla Intel tarafından yeni paylaşılan Arc GPU sürücüleri, özellikle Arc A380 tarafında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirdi. Esasen son paylaşılan güncelleme, kararlılık ve hata iyileştirmeleri, daha iyi fan kontrolü ve daha iyi HDMI uyumluluğuna odaklanıyor. Ancak ilginç bir biçimde, saat hızlarını da arttırdığı ortaya çıktı.
Intel Arc A380'in halihazırda 100 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulduğunu hatırlatalım. Bu noktada AV1 desteği ve XeSS özellikleriyle en iyi bütçe ekran kartlarından biri konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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