Intel Arc A380, 50 oyunda test edildi: Sonuçlar beklenenden iyi

Arc serisi ekran kartları ile sektöre iddialı bir giriş yapmayı planlayan Intel, kısa bir süre önce serinin alt seviye modellerinden Arc A380’i piyasaya sürdü. Yavaş yavaş küresel pazara açılmaya başlayan yeni ekran kartına ulaşmayı başaran PC Games Hardware, modelin 50 oyunda gerçekleştirilen test sonuçlarını paylaştı.
Sonuçlar beklenen iyi
Gerçekleştirilen testlere göre Arc A380’in modern API’leri kullanmayan Half Life 2 ve Max Payne 2 gibi eski oyunlarda ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Ancak oyunların yüzde 80’inde kusursuz bir performans gösteriyor gibi gözüküyor. Yakın zamanda sürücü destek modelinde değişikliğe giden ve çalışmalarını hızlandıran Intel, görünüşe göre beklenenden daha iyi bir çıkarmayı başarmış.
Intel'in Ağustos 19'de piyasaya sunduğu en son sürücü GPU uyumluluğu ve Kontrol paneli ile ilgili birçok sorunu ortadan kaldırsa da, inceleyenler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bununla birlikte Intel Görsel Hesaplama Grubu Başkan Yardımcısı Lisa Pearce, şirketin DX9 ve DX11 API'leri için Arc GPU performansını optimize etmek için çalışacağını ve DX11'in gelecekte DX12 performansına yetişeceğini söyledi.
Önümüzdeki ay Intel'in, üst seviye ekran kartları ile rakabet edecek üst orta sınıf serisi Arc A7 modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Nvidia ve AMD yakında yeni mimarilerini duyuracak olsa da, Intel uygun fiyat avantajı ile rakiplerinden ayrılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: